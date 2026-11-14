Mỹ nhân Đảo thiên đường sau 2 năm được chú ý

Sau Đảo thiên đường, Rayeon chuyển hướng hoạt động tại Việt Nam. Cô phát hành 2 sản phẩm nhưng chưa bùng nổ ở thị trường âm nhạc.

Rayeon được khán giả Việt Nam biết đến sau khi tham gia Đảo thiên đường - chương trình hẹn hò từng gây chú ý lớn khi lên sóng giữa năm 2024. Từ một gương mặt gần như xa lạ, nữ ca sĩ dần xây dựng được lượng người hâm mộ tại Việt Nam. Thời điểm rời chương trình, bài viết chia tay của cô thu hút gần 5.000 lượt tương tác trên mạng xã hội.

Thay vì trở về Hàn Quốc tiếp tục hoạt động, Rayeon quyết định phát triển sự nghiệp tại Việt Nam. Đầu năm, cô gia nhập công ty do Chi Pu sáng lập, với tư cách ca sĩ độc quyền. Lựa chọn này tương đối dễ hiểu khi Rayeon vốn xuất thân ca sĩ, từng có kinh nghiệm hoạt động tại thị trường Hàn Quốc và đã tạo dựng được một lượng khán giả nhất định ở Việt Nam nhờ chương trình truyền hình thực tế.

Chuyển hướng sự nghiệp từ Hàn Quốc sang Vpop

Sinh năm 2001 tại Hàn Quốc, Rayeon từng trực thuộc công ty FENT (Fascino Entertainment) và ra mắt trong nhóm nhạc Kpop FANATICS với mini album Plus Two. Sau đó, cô tham gia chương trình sống còn Girls Planet 999 của Mnet nhằm tìm kiếm cơ hội phát triển trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc.

Tuy nhiên, FANATICS không đạt được thành tích đáng kể và nhanh chóng tan rã giữa thị trường Kpop cạnh tranh khốc liệt. Tháng 11/2023, Rayeon gia nhập công ty giải trí Leaders Ent, tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí nhưng chuyển hướng sang lĩnh vực người mẫu.

Rayeon từng ra mắt trong nhóm nhạc Hàn Quốc nhưng không được chú ý. Ảnh: FBNV.

Sau khi gây chú ý tại Việt Nam nhờ Đảo thiên đường, nữ ca sĩ bắt đầu thử sức với thị trường âm nhạc trong nước. Cô không quá nổi trội về giọng hát nhưng sở hữu nhiều kỹ năng, từ hát, nhảy tới trình diễn với phong cách trẻ trung, đậm chất Kpop. Nữ ca sĩ được kỳ vọng tạo làn gió mới cho thị trường âm nhạc Việt.

Tháng 4, cô chính thức phát hành MV Mê cung, đánh dấu màn ra mắt với tư cách ca sĩ tại Việt Nam. Sản phẩm mang màu sắc R&B/Pop kết hợp melodic rap, phần hình ảnh lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển Alice in Wonderland. Ca khúc có giai điệu trẻ trung, sôi động, hướng đến nhóm khán giả trẻ.

Dù vậy, rào cản ngôn ngữ vẫn là điểm yếu dễ nhận thấy trong sản phẩm đầu tay. Rayeon phát âm tiếng Việt chưa rõ, khiến nhiều đoạn lời khó nghe và khán giả không dễ nắm bắt nội dung ca khúc. Đây là hạn chế có thể thông cảm khi cô là ca sĩ Hàn Quốc mới bắt đầu hoạt động tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, khả năng sử dụng tiếng Việt vẫn là yếu tố quan trọng nếu nữ ca sĩ muốn tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng trong nước.

Tính đến hiện tại, MV Mê cung đạt khoảng 461.000 lượt xem. Trong thời gian qua, Rayeon cũng xuất hiện tại một số sự kiện âm nhạc, giải trí. Dù độ nhận diện chưa thực sự rộng rãi, những hoạt động này cho thấy cô đang từng bước xây dựng vị trí tại thị trường mới.

Tiến bộ trong giọng hát nhưng âm nhạc chưa đột phá

Mới đây, Rayeon tiếp tục trở lại với sản phẩm Tạm biệt. Khác với màu sắc sôi động của ca khúc trước, đây là bản pop, ballad nhẹ nhàng, mềm mại, khai thác chất giọng ngọt ngào của nữ ca sĩ. Nó cũng an toàn toàn với chất giọng có phần yếu của giọng ca sinh năm 2001.

Đáng chú ý, khả năng phát âm tiếng Việt của cô có sự cải thiện rõ rệt. Theo chia sẻ của Rayeon, cô dành tới 15 tiếng mỗi ngày để luyện tập, cả học tiếng Việt, luyện thanh lẫn vũ đạo. Nữ ca sĩ thừa nhận cô đã hát tiếng Việt không tốt ở MV đầu tay nên cố gắng tập luyện để cải thiện trong sản phẩm tiếp theo.

Sự tiến bộ cho thấy nỗ lực thích nghi của nữ ca sĩ với thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, xét trên tổng thể, Tạm biệt vẫn chưa có nhiều điểm nhấn đủ mạnh về giai điệu và giọng hát để tạo sự khác biệt giữa thị trường âm nhạc vốn có nhiều sản phẩm ballad.

Sau khoảng 7 ngày phát hành, MV thu về khoảng 200.000 lượt xem, con số còn khá khiêm tốn nếu đặt trong mặt bằng chung thị trường. Chưa kể, thị trường đang cạnh tranh với rất nhiều sản phẩm nổi bật từ Osad, Hà An Huy, Trúc Nhân, Quân A.P, HIEUTHUHAI… Nên con số trên rất khó để Rayeon có thể bứt phá, tiếp cận đối tượng khán giả rộng lớn hơn ngoài tệp fan sẵn có.

Hình ảnh trong MV mới của nữ ca sĩ Hàn Quốc. Ảnh: FBNV.

Từ một gương mặt được chú ý nhờ chương trình hẹn hò, Rayeon đang có những bước đi nghiêm túc để chuyển hướng sang con đường ca hát tại Việt Nam. Cô có lợi thế về kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật, sự hậu thuẫn từ công ty giải trí và lượng khán giả ban đầu được xây dựng qua truyền hình thực tế.

Dẫu vậy, sự chú ý dành cho một nhân vật truyền hình không dễ chuyển biến thành sức hút cho một ca sĩ, nhất là khi thị trường nhạc Việt hiện cũng đa dạng, nhiều màu sắc mới. Để thực sự tạo được chỗ đứng ở Vpop, Rayeon vẫn cần những sản phẩm âm nhạc có bản sắc và sức lan tỏa lớn hơn.