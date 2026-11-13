Kim Soo Hyun phải bồi thường hơn 1 tỷ won

Kim Soo Hyun và những người liên quan phải bồi thường 1,15 tỷ won (khoảng 780.000 USD) cho công ty thực phẩm chức năng. Nam diễn viên bị đơn vị này kiện vì ồn ào đời tư.

Ngày 13/11, tờ Xports News đưa tin Tòa án Hàn Quốc yêu cầu Kim Soo Hyun cùng các bị cáo liên quan bồi thường cho công ty thực phẩm chức năng Frombio hơn 1,15 tỷ won (khoảng 780.000 USD ) sau tranh chấp về nghĩa vụ hợp đồng quảng cáo.

Tòa án Dân sự số 14 thuộc Tòa án quận Suwon, do thẩm phán Moon Hyun Ho chủ tọa, tuyên bố Frombio thắng kiện một phần trong vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại đối với Kim Soo Hyun và những người liên quan.

Theo phán quyết, các bị cáo phải thanh toán cho Frombio 1,15 tỷ won, kèm tiền lãi. Cụ thể, khoản tiền này chịu lãi suất 5% mỗi năm trong giai đoạn từ 13/10/2021 đến 11/11, sau đó tăng lên 12% mỗi năm cho đến khi được thanh toán đầy đủ. Về chi phí tố tụng, Frombio chịu 70%, trong khi các bị cáo chịu 30% còn lại.

Kim Soo Hyun phải bồi thường 1,15 tỷ won cho nhãn hàng. Ảnh: Xports News.

Trước đó, Frombio ký hợp đồng với Kim Soo Hyun để nam diễn viên làm người mẫu quảng cáo vào năm 2024. Tuy nhiên, sau khi anh vướng tranh cãi liên quan đến đời tư, công ty quyết định khởi kiện vào 16/5/2025, yêu cầu nam diễn viên và những người liên quan bồi thường khoảng 3,96 tỷ won.

Trọng tâm của vụ kiện là liệu những tranh cãi về đời tư của Kim Soo Hyun có cấu thành hành vi vi phạm nghĩa vụ giữ gìn phẩm giá theo hợp đồng quảng cáo hay không. Phía nam diễn viên lập luận không thể xác định anh vi phạm hợp đồng chỉ dựa trên những cáo buộc chưa được xác minh hoặc các thông tin mang tính suy đoán. Dù vậy, tòa án vẫn chấp nhận một phần yêu cầu của Frombio và buộc các bị cáo bồi thường hơn 1,15 tỷ won.

Vụ kiện xuất phát từ những ồn ào liên quan đến mối quan hệ giữa Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron. Từ đầu năm ngoái, nam diễn viên liên tục vướng cáo buộc từng hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô chưa đủ tuổi thành niên. Kim Se Ui, người điều hành kênh YouTube Garo Sero, nhiều lần đưa ra những tuyên bố này trong các buổi phát sóng, thậm chí cho rằng Kim Soo Hyun phải chịu trách nhiệm về cái chết của nữ diễn viên.

Kim Se Ui còn tổ chức họp báo thay mặt gia đình Kim Sae Ron. Tại đây, Kim công bố các đoạn ghi âm và cho biết đó là giọng nói của cố diễn viên. Người này còn đưa ra những tài liệu được cho là nội dung trò chuyện giữa Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun trên ứng dụng KakaoTalk.

Phía Kim Soo Hyun sau đó kiên quyết phủ nhận việc từng hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn vị thành niên. Theo thông tin được YTN đăng tải hồi tháng 7, Sở Cảnh sát Seongdong ở Seoul kết luận nam diễn viên không phạm tội liên quan đến cáo buộc này. Cơ quan điều tra cũng xác định những bản ghi âm do Kim Se Ui công bố đã bị chỉnh sửa bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi các đoạn hội thoại được cho là giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron trên KakaoTalk là tài liệu giả mạo.

Kim Se Ui bị bắt vào tháng 5 với cáo buộc phát tán thông tin sai sự thật liên quan đến Kim Soo Hyun.