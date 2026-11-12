Diễn viên Hàn Quốc bị tố lấy trộm hơn 16.000 USD

Kim Seung Woo thừa nhận từng lấy tiền từ ví của một người quen. Tuy nhiên, diễn viên Hàn Quốc khẳng định đó chỉ là trò đùa giữa 2 người bạn và số tiền đã được hoàn trả.

Ngày 12/11, tờ Ilyo đưa tin Kim Seung Woo đang bị cảnh sát điều tra. Lý do là một người quen (tạm gọi là A) tố cáo nam diễn viên Hàn Quốc lấy trộm 22 triệu won (khoảng 16.400 USD ) từ ví của người này khi cả 2 ở cơ sở giải trí dành cho người lớn tại Seoul. A đã gửi đơn tố cáo hình sự Kim Seung Woo tại Sở Cảnh sát Gangnam, Seoul, vào khoảng tháng 7. Cảnh sát xác nhận vụ việc hiện vẫn trong quá trình điều tra.

A đang thụ án tù tại nhà tù Gwangju vì các tội danh liên quan đến tài chính. A cho biết sự việc giữa người này và Kim Seung Woo xảy ra vào tháng 10/2021. Người này tự nhận là nhà đầu tư của bộ phim truyền hình The Driver do Kim Seung Woo đạo diễn.

Theo đơn tố cáo, 2 người cùng các thành viên đoàn phim và những người quen khác tham dự một buổi tụ tập tại cơ sở giải trí dành cho người lớn ở khu Cheongdam-dong, Seoul. Trong lúc A rời khỏi phòng riêng và để túi xách lại, Kim Seung Woo đã lấy 22 triệu won từ ví của người này.

Diễn viên Kim Seung Woo phủ nhận cáo buộc lấy trộm. Ảnh: Hankyung.

A cho rằng đây không phải lần đầu nam diễn viên tự ý lấy tiền trong ví của mình. Người tố cáo kể đã quen Kim Seung Woo từ khoảng 2019. Sau đó, cả 2 trở nên thân thiết và cùng đến các cơ sở giải trí khoảng 70-80 lần trong vài năm.

A cáo buộc trong những lần gặp mặt, nam diễn viên nhiều lần lấy các khoản tiền từ 300.000 won (khoảng 224 USD ) đến 1 triệu won (khoảng 748 USD ) trong ví của mình để boa cho các nữ tiếp viên. A cho biết từng nhiều lần nhắc nhở Kim Seung Woo không được tự ý lấy tiền khi chưa có sự đồng ý.

A chỉ phát hiện khoản tiền lớn bị mất sau khi đưa nam diễn viên về nhà và quay lại thanh toán hóa đơn. Khi kiểm tra ví, người này nhận thấy cả tiền mặt lẫn séc đều không còn nên đã trao đổi với nhân viên tại cơ sở giải trí.

A khai với cảnh sát 2 nữ nhân viên tại cơ sở giải trí nói đã tận mắt chứng kiến Kim Seung Woo lấy tiền từ ví của người này. Một người còn được nam diễn viên yêu cầu giữ kín sự việc.

Phía Kim Seung Woo xác nhận có sự việc liên quan đến khoản tiền nói trên, nhưng bác bỏ cáo buộc trộm cắp. Đại diện nam diễn viên cho biết anh và A có quan hệ thân thiết, xem nhau như anh em. Theo lời giải thích của phía nam diễn viên, việc lấy tiền chỉ là một trò đùa giữa 2 người.

Đại diện diễn viên kỳ cựu cho biết sự việc diễn ra ngày 29/10/2021 và những hiểu lầm đã được giải quyết vào 31/10 cùng năm. Sau đó, cả 2 vẫn duy trì quan hệ thân thiết. Phía nam diễn viên cũng khẳng định những người xung quanh đều biết chuyện đã xảy ra.

Đặc biệt, luật sư của Kim Seung Woo cho rằng thân chủ không chỉ hoàn trả khoản tiền đã lấy mà còn đưa thêm nhiều hơn số tiền ban đầu. Họ cũng nhấn mạnh tình bạn giữa 2 người không chấm dứt sau sự việc.

Theo đại diện nam diễn viên, trong thời gian A bị giam giữ, Kim Seung Woo vẫn quan tâm và hỗ trợ tài chính cho gia đình người này vì lo họ gặp khó khăn.

“Ngay cả sau khi A bị bỏ tù, họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Kim Seung Woo lo lắng gia đình A có thể gặp khó khăn nên mỗi tháng anh ấy gửi khoảng 2 triệu won (khoảng 1.500 USD ) để họ trang trải chi phí sinh hoạt”, đại diện nam diễn viên cho biết.

Phía Kim Seung Woo bày tỏ sự bất ngờ trước việc A gửi đơn tố cáo, đồng thời cho rằng lời kể của người này về sự việc có thể không chính xác.

Hiện Kim Seung Woo vẫn phủ nhận hành vi trộm cắp. Trong khi đó, A khẳng định 22 triệu won đã bị lấy trái phép và chưa từng được hoàn trả. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.

Kim Seung Woo sinh năm 1969, là gương mặt quen thuộc trên truyền hình Hàn Quốc. Ông tham gia hàng chục bộ phim khác nhau, điển hình là Iris, Cinderella, President Jeong Yak-yong…