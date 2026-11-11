Lee Kwang Soo và bạn gái sau 8 năm hẹn hò

Lee Kwang Soo và bạn gái Lee Sun Bin được bắt gặp cùng đi mua sắm, dạo phố ở nước ngoài. Cặp đôi đã công khai tình cảm từ 2018.

Ngày 11/11, tờ Star News Korea đưa tin loạt ảnh Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin hẹn hò tại các trung tâm mua sắm, cửa hàng và đường phố ở nước ngoài được chia sẻ trên mạng xã hội. Những khoảnh khắc đời thường của 2 diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Trong ảnh, cả hai ăn mặc giản dị, đội mũ và đeo khẩu trang để hạn chế sự chú ý. Họ được bắt gặp nắm tay, trò chuyện thân mật và cùng nhau đi dạo.

Chênh lệch chiều cao của cặp đôi cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Lee Kwang Soo cao 1,93 m, trong khi Lee Sun Bin cao 1,66 m. Khi đứng cạnh nhau, vóc dáng cao lớn của nam diễn viên tạo nên sự tương phản rõ rệt với bạn gái, theo truyền thông Hàn Quốc.

Hình ảnh hẹn hò của Lee Kwang Soo và bạn gái. Ảnh: Star News Korea.

Dưới những hình ảnh được chia sẻ, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước sự thân mật của hai nghệ sĩ. Một số bình luận cho rằng cặp đôi vẫn giữ được sự ngọt ngào dù đã bên nhau nhiều năm, trong khi những người khác chú ý đến chênh lệch chiều cao giữa họ.

Cách đây ít ngày, khi được hỏi có đăng ký dịch vụ nhắn tin trả phí Bubble của bạn trai hay không, Lee Sun Bin cho biết cô chưa có ý định sử dụng. Trước lời trêu đùa rằng cô đã đăng ký tài khoản của Lee Kwang Soo, nữ diễn viên bật cười và nói cô thấy nội dung Bubble của bạn trai rất tuyệt vời.

Cuối năm 2025, Lee Kwang Soo cũng có lần hiếm hoi chia sẻ về mối quan hệ tình cảm trong một chương trình truyền hình của đài SBS. Khi Lee Seo Jin hỏi đã hẹn hò bao lâu, nam diễn viên trả lời: "Chúng tôi rất hợp nhau. Cũng được 8, 9 năm rồi".

Lee Sun Bin và Lee Kwang Soo đã có nhiều năm bên nhau. Ảnh: News1.

Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin công khai hẹn hò vào năm 2018 sau khi gặp nhau trong chương trình Running Man. Kể từ đó, cả hai ít chia sẻ chuyện riêng tư nhưng vẫn duy trì mối quan hệ ổn định. Lee Sun Bin hiện gặp gỡ khán giả qua bộ phim Kỳ thi CSAT, bí mật ra đề vừa ra mắt.

Lee Kwang Soo sinh năm 1984, được khán giả biết đến rộng rãi nhờ chương trình Running Man. Với chiều cao 1,93 m cùng tính cách hài hước, anh từng được người hâm mộ gọi bằng biệt danh "Hoàng tử châu Á". Bên cạnh truyền hình giải trí, nam diễn viên còn tham gia nhiều dự án phim như Chỉ có thể là yêu, Confession, Collective Inocate, Puck!, Tiếng gọi con tim...

Lee Sun Bin, tên thật Lee Jin Kyung, sinh năm 1994. Cô từng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và ra mắt cùng nhóm nhạc JQT vào tháng 10/2011. Tuy nhiên, nhóm sớm tan rã sau khoảng 4 tháng hoạt động. Sau đó, nữ nghệ sĩ từng có kế hoạch gia nhập một nhóm nhạc khác nhưng không thành hiện thực. Cô chuyển hướng sang diễn xuất và dần xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực phim ảnh.