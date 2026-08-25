Những câu chuyện từ Hàn Quốc đang hút khách Hollywood

Tiểu thuyết và những nội dung lấy bối cảnh Hàn Quốc đang trở thành nguồn cảm hứng được giới điện ảnh Hollywood ưa chuộng.

Hollywood đang ngày càng quan tâm đến các câu chuyện đến từ Hàn Quốc, vượt xa phạm vi mà phim truyền hình (K-drama) hay nhạc pop (K-pop) có thể mang lại, theo Korea Times.

Trước đây, Hollywood thường tập trung mua lại các bộ phim đã hoàn thiện để phát hành trên nền tảng trực tuyến hoặc làm lại những tác phẩm từng thành công vang dội tại phòng vé, thì nay các hãng phim và nhà xuất bản lớn đang tìm kiếm nguồn tư liệu từ giai đoạn sớm hơn.

Thay vì chỉ dựa vào các tác phẩm ăn khách đại chúng, họ đang nỗ lực giành quyền chuyển thể các tác phẩm văn học gốc và những tác phẩm có sức hút đặc biệt ngay từ thời điểm ban đầu.

Nhiều tờ báo và trang tin giải trí như Hollywood Reporter, Deadline và Tribune gần đây đưa tin rằng cuốn tiểu thuyết giả tưởng The DallerGut Dream Department Store của tác giả Hàn Quốc Lee Mi-ye đang được Disney phát triển thành phim điện ảnh người đóng (live-action).

Nhà văn Patrick Ness đảm nhiệm vai trò viết kịch bản cho dự án này. Ness là một tên tuổi đáng chú ý khi đã nổi tiếng với việc các tác phẩm dành cho giới trẻ được chuyển thể như bộ ba phim Chaos Walking và A Monster Calls.

The DallerGut Dream Department Store xoay quanh nhân vật chính Penny, người bán những giấc mơ cho khách hàng khi họ đang say giấc tại một cửa hàng bách hóa. Trong quá trình này, Penny đã phải đương đầu với một bí ẩn khi những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra với khách hàng của mình.

Tiểu thuyết của Lee đã bán được hơn 1 triệu bản tại Hàn Quốc sau khi ra mắt vào năm 2020, trở thành tiểu thuyết đầu tiên tại nước này xuất bản trong thập niên 2020 đạt cột mốc cao như vậy. Tác phẩm sau đó đã được dịch sang hơn 20 ngôn ngữ và đạt doanh số toàn cầu hơn 2 triệu bản.

Xu hướng chuyển thể nội dung từ Hàn Quốc

Thỏa thuận của Lee với Disney diễn ra trong bối cảnh làn sóng tài sản trí tuệ Hàn Quốc đang được chuyển thể thành các dự án sản xuất bằng tiếng Anh.

Loạt phim tội phạm lấy bối cảnh lịch sử Made in Korea mùa thứ hai với sự tham gia của Hyun Bin và Jung Woo-sung sắp được ra mắt tháng 9 này sau mùa đầu tiên rất hút khách năm ngoái. Made in Korea đã trở thành tác phẩm gốc Hàn Quốc có lượng người xem cao nhất trong ngày ra mắt trên Disney+ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2025.

Một cảnh trong phim Made in Korea. Ảnh: Disney/Hulu.

Đạo diễn Kim Jee-woon, người nổi tiếng với bộ phim giật gân báo thù I Saw the Devil (2010) và phim hành động lấy bối cảnh lịch sử The Age of Shadows (2016), đang chuẩn bị thực hiện The Hole. Đây là bộ phim song ngữ Anh-Hàn được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Pyun Hye-young, tác phẩm từng đoạt giải thưởng Shirley Jackson.

Phim có sự tham gia của nam diễn viên người Anh Theo James trong vai một giáo sư bị liệt sau một tai nạn xe hơi. Vụ tai nạn này cũng cướp đi sinh mạng người vợ của ông (do Jung Ho-yeon, ngôi sao của loạt phim đình đám Squid Game trên Netflix, thủ vai).

Các bộ phim tổng hòa thể loại đang cho thấy sức hút đặc biệt và khả năng xuất khẩu mạnh mẽ ra thị trường quốc tế. Ví dụ, Save the Green Planet!, bộ phim Hàn Quốc năm 2003 do Jang Joon-hwan đạo diễn, từng thất bại tại phòng vé nội địa nhưng sau đó trở thành tác phẩm kinh điển được người hâm mộ yêu mến.

Bộ phim này, là sự pha trộn của cả hài hước châm biếm, khoa học viễn tưởng và kinh dị, đã tái xuất vào năm ngoái dưới tên gọi Bugonia. Phiên bản làm lại này do Yorgos Lanthimos đạo diễn với sự tham gia của Emma Stone. Bộ phim đã ra rạp tại Mỹ vào tháng 10 và tại Hàn Quốc vào tháng 11 năm ngoái.

Các loạt phim hành động, tội phạm hay khoa học viễn tưởng của Ma Dong-seok cũng đang có lộ trình phát triển tương tự trên thị trường quốc tế.

Bộ phim The Gangster, The Cop, The Devil (2019) của ông đang được làm lại tại Mỹ, trong khi loạt phim ăn khách The Roundup lại được chuyển thể tại Nhật Bản.

Sự bắt tay của điện ảnh Hàn Quốc và quốc tế

Xu hướng này cũng được mở rộng sang thỏa thuận giữa các hãng phim lớn của Hàn Quốc và quốc tế. Tháng 10 năm ngoái, Warner Bros. Discovery đã ký kết thỏa thuận với CJ ENM để dẫn dắt việc sản xuất các bản làm lại bằng tiếng Anh dựa trên kho phim của hãng phim này.

Đổi lại, CJ ENM sẽ phát triển các phiên bản chuyển thể tại nội địa từ các tác phẩm của Warner Bros, qua đó thiết lập một cơ chế hợp tác hai chiều thay vì phải đàm phán bản quyền cho từng bộ phim riêng lẻ.

Trong khi đó, các nghệ sĩ tài năng của Hàn Quốc ngày càng xuất hiện nhiều trong các dự án điện ảnh quốc tế. Theo Hollywood Reporter, Park Eun-kyo, đồng biên kịch của bộ phim Mother do đạo diễn Bong Joon-ho thực hiện, đang hợp tác với Disney trong vai trò biên kịch cho The Koreans.

Đây là dự án phim được kỳ vọng cao của Hulu và Disney+, chuyển thể từ loạt phim The Americans của đài FX. Loạt phim này cũng có sự tham gia của những ngôi sao Hàn Quốc hàng đầu như Lee Byung-hun và Han Ji-min.