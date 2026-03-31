Đổi đời tại Hollywood

Đại đa số nhà văn chưa từng có cơ hội tỏa sáng tại Hollywood. Nhưng điều từng là một giấc mơ xa vời nay đã trở thành hiện thực với họ nhờ làn sóng chuyển thể, theo CNN.

Rufi Thorpe là một tác giả như vậy. Cuốn tiểu thuyết thứ tư trong sự nghiệp sáng tác của Thorpe là Margo’s Got Money Troubles, bất ngờ gây được tiếng vang lớn. Margo sau đó được mua bản quyền chuyển thể với giá cao và được phát hành bản phim chưa đầy hai năm sau khi sách gốc được ra mắt.

Trong bối cảnh ngành truyền hình trực tuyến thiếu trầm trọng nguồn kịch bản, yêu cầu của họ đối với các tác phẩm văn học đang hạ xuống.

Thay vì những cuốn sách thu hút được mọi đối tượng độc giả như Harry Potter hay Chúa Nhẫn, họ chỉ cần tác phẩm có sức hút với một phân khúc nhất định. Ví dụ, Heated Rivalry của Rachel Reid không thực sự nổi tiếng cho đến khi được một tác giả tiểu thuyết lãng mạn khác giới thiệu.

Hay Slow Horses của Mick Herron có doanh số rất kém trong lần xuất bản đầu tiên và chỉ được biết đến sau khi nhận giải của Hiệp hội Nhà văn trinh thám Anh.

Cả hai tác phẩm này đều được nhanh chóng chuyển thể và gây tiếng vang lớn sau khi phát sóng trên các nền tảng truyền hình trực tuyến.

Tạo hình nhân vật trong phim truyền hình chuyển thể Harry Potter. Ảnh: HBO.

Bước ngoặt của xu hướng chuyển thể

Trong khi việc sản xuất phim từ các tác phẩm văn học không phải là điều mới, làn sóng này đã có bước chuyển mình lớn sau sự thành công của những ấn bản chuyển thể trên các nền tảng trực tuyến như Netflix, Apple TV, Amazon hay Disney+.

Netflix cho biết các bộ phim đến từ thế giới văn học luôn nằm trong Top 10 phim yêu thích toàn cầu hàng tuần từ năm 2025.

"Nguồn tiểu thuyết có tiềm năng đang được săn lùng tại Hollywood", Rich Green, người đứng đầu bộ phận phát triển phim/truyền hình chuyển thể tại công ty quản lý và sản xuất Gotham Group, cho biết.

Trước đây, chỉ có các hãng phim mới quan tâm đến các tác phẩm văn học và họ chỉ có thể sản xuất một vài phim mỗi năm. Nhưng sự ra đời của các dịch vụ phát trực tuyến đã “thay đổi đáng kể” cục diện. Họ có khả năng phát sóng vô hạn và có mục tiêu cung cấp nhiều nội dung nhất có thể cho người tiêu dùng luôn háo hức, Green cho biết.

“Đột nhiên, các dịch vụ phát trực tuyến tìm đến những người như tôi và mua bản quyền rất mạnh tay”, Green chia sẻ. Xu hướng đó đã giúp công ty ông tăng gấp 4 lần doanh thu.

Bộ phim Bridgerton chuyển thể từ loạt tiểu thuyết của Julia Quinn. Ảnh: Netflix.

Giới nhà văn hưởng lợi từ làn sóng chuyển thể

Các nhà văn không chỉ có nhiều cơ hội hơn trong việc bán bản quyền chuyển thể mà còn có thể tham gia nhiều hơn vào quá trình này. Ví dụ, Thorpe đã giữ vai trò nhà sản xuất điều hành cho Margo, tham gia hỗ trợ nhiều cho quá trình làm phim.

Tác giả cuốn tiểu thuyết Hamnet là Maggie O’Farrell cũng đã giúp đạo diễn từng đoạt giải Oscar Chloé Zhao trong suốt quá trình chuyển thể tác phẩm này.

Giới nhà văn hiện cũng có thể đàm phán nhiều quyền lợi hơn và mở ra nhiều con đường phát triển hơn. Ví dụ, họ có thể yêu cầu tiếp tục nắm giữ bản quyền với tác phẩm gốc thay vì nhường hoàn toàn quyền đó cho đối tác làm phim.

Jenny Han là ví dụ rõ ràng cho cách làm này. Sau khi trở thành nhà sản xuất điều hành cho bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết To All the Boys I’ve Loved Before và các phần tiếp theo, Jenny Han tiếp tục trở thành nhà sản xuất chính cho loạt phim ăn khách The Summer I Turned Pretty. Cùng năm đó, bà thành lập công ty sản xuất riêng của mình.

Bộ phim Heated Rivalry gây sốt sau khi được ra mắt. Ảnh: HBO Max

Cuộc chiến của giới điện ảnh

Cuộc cạnh tranh của các nhà văn và của cả giới điện ảnh để đưa những tác phẩm hay lên màn ảnh đang trở nên khó khăn hơn gấp bội trong thời đại Internet.

Thông tin về sách ở mọi nơi, không chỉ những tiểu thuyết đã ra mắt mà còn cả những cuốn sắp ra mắt, những tác phẩm đến từ nhà xuất bản lớn, nhà xuất bản nhỏ và thậm chí cả tự xuất bản.

Một đại diện văn học chia sẻ: “Có rất nhiều thứ để sàng lọc bởi vì nguồn tác phẩm đến từ mọi hướng”.

Các câu lạc bộ sách cũng gia nhập cuộc đua này. Họ muốn tác phẩm họ lựa chọn được chuyển thể, từ đó mang lại tiếng vang cho chính họ. Ví dụ, câu lạc bộ sách của Reese Witherspoon đã nhận được sự chú ý khi hai bộ phim Big Little Lies và Little Fires Everywhere đều đến từ những cuốn sách Reese giới thiệu.

Quá trình tiếp cận bản thảo cũng đang thay đổi. Trước đây, các hãng phim có thể yêu cầu bản đọc trước của những tác phẩm đã có quyết định phát hành. Nhưng ngày nay, họ muốn tiếp cận bản thảo càng sớm càng tốt, thậm chí khi chưa nhận được sự tiếp nhận của bất kỳ đơn vị xuất bản nào.

Giờ đây, các tác giả và đại diện văn học nhận được sự quan tâm từ đôi khi hàng chục đơn vị sản xuất phim tiềm năng. Họ được lựa chọn thỏa thuận hấp dẫn nhất và lúc này, tiền bạc có thể không phải là yếu tố duy nhất. Marshall, nhà sản xuất phim Hamnet, cho biết. Marshall chia sẻ: “Tôi nghĩ là phải có được sự ăn ý giữa bạn và nhà văn”.