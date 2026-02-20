Những ‘vị vua’ của Hollywood: Câu chuyện của ba đạo diễn thiên tài

Cuốn “The Last Kings of Hollywood” mang đến câu chuyện thành danh của ba đạo diễn Francis Ford Coppola, George Lucas và Steven Spielberg.

Ba đạo diễn Francis Ford Coppola, George Lucas và Steven Spielberg để lại nhiều dấu ấn trong sự nghiệp. Ảnh: airmail.

Các giám đốc điều hành hãng phim không mấy mặn mà với những bộ phim đầu tay của ba đạo diễn Francis Ford Coppola, George Lucas và Steven Spielberg. Nhưng khán giả lại có góc nhìn ​​khác.

Tháng 11/1977, ba đạo diễn Francis Ford Coppola, George Lucas và Steven Spielberg cùng có mặt trên một chiếc máy bay riêng từ Los Angeles đến Washington, D.C. để tham dự một sự kiện trọng đại tại Nhà Trắng của Tổng thống Jimmy Carter.

Họ là đạo diễn của những bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại, tuy nhiên như tác giả Paul Fischer chia sẻ trong The Last Kings of Hollywood, họ đều chìm trong suy tư khi đang ngồi trên chuyến bay này.

Francis Ford Coppola để lại dấu ấn với phim Bố già (1972). Tuy nhiên, ông lại chìm trong gánh nặng tâm lý và tài chính khi quay phim Apocalypse 5 năm sau đó do tác phẩm liên tục bị trì hoãn.

Steven Spielberg đã phá kỷ lục doanh thu thời đó với Jaws (1975), nhưng ông lại lo lắng khôn nguôi khi bộ phim đầy rủi ro Close Encounters of the Third Kind của ông chuẩn bị ra rạp.

Còn George Lucas thì đang mong chờ Star Wars của ông vượt qua kỷ lục doanh thu của Spielberg, thậm chí bằng cách dự đoán từng ngày.

Cả ba đều đang ở trên đỉnh cao của thế giới về danh vọng, nhưng Fischer cho rằng họ đều có những chán nản riêng. Tất cả đều là những kẻ lập dị và đang cố gắng hòa nhập vào thế giới điện ảnh họ từng ghét.

The Last Kings of Hollywood là một cuốn sách ngắn gọn, hấp dẫn, tuy nhiên không có gì mới mẻ do cả ba nhân vật đều từ chối phỏng vấn. Dù vậy, cuốn sách vẫn là một khởi đầu tốt để hiểu về di sản của ba đạo diễn tài ba và thế giới điện ảnh Hollywood.

Bản thân tác giả Fischer cũng là một nhà làm phim người Anh, người đã nghiên cứu kỹ lưỡng, tham khảo nhiều tác phẩm và trò chuyện với rất nhiều người đã làm việc hoặc sống cùng Coppola, Lucas hay Spielberg như các đạo diễn Brian De Palma, Paul Schrader và Martin Scorsese.

Trong suốt 15 năm, Francis Ford Coppola, George Lucas và Steven Spielberg đã làm việc cùng nhau, sản xuất phim và viết kịch bản cho nhau, cùng tạo ra những cơ hội thay đổi sự nghiệp, tuy nhiên cũng không ít lần cạnh tranh vì lợi nhuận.

Sự nghiệp của ba “vị vua” đan xen

The Last Kings of Hollywood mở đầu vào năm 1967 khi George Lucas, một sinh viên điện ảnh trẻ tuổi còn non nớt tại Đại học Nam California, bị cuốn vào vòng làm việc cùng Francis Coppola, người đã là một huyền thoại trong giới sinh viên sau khi đạo diễn thành công bộ phim hài kịch độc lập bằng tiền riêng của mình You’re a Big Boy Now (1966).

Cuốn sách ra mắt ngày 10/2. Ảnh: Amazon.

Bản thân George Lucas cũng đã gây được ấn tượng với các giáo sư và bạn bè sinh viên bằng phim ngắn khoa học viễn tưởng đoạt giải thưởng THX 1138 4EB (1967). Tại buổi chiếu đầu tiên của THX 1138 4EB ở trường đại học, Steven Spielberg cũng có mặt và được truyền cảm hứng. Cuối năm đó, Spielberg quay phim ngắn đầu tiên của mình Amblin.

Đó là cách cuộc đời và sự nghiệp của Coppola, Lucas và Spielberg đan xen vào nhau như một vòng xoắn ba chiều. Sự nghiệp của họ thăng tiến nhanh chóng, được hỗ trợ từ nhiều nhà đầu tư lớn.

Tuy nhiên, một yếu tố trớ trêu nhất trong cuốn sách của ông Fischer là tất cả bộ phim đầu tay của ba đạo diễn này đều bị các nhà quản lý đánh giá là thảm họa trước khi phim được phát hành. Dù vậy, sau khi được công chiếu, khán giả lại đón nhận rất nồng nhiệt.

Bố già, American Graffiti (1973) của Lucas, hay Jaws, Star Wars và Close Encounters của hai người còn lại đều bị tiên đoán rằng sẽ thất bại. Sự phán đoán sai lệch này cho thấy giới làm phim Hollywood cũ đã hoàn toàn mất kết nối với độc giả và không hiểu điều khán giả muốn.

Ba “ông vua” và các cộng sự đã tự tạo ra một xu hướng mới.

Khi ba “vị vua” đâm sau lưng nhau

Quá trình này có nhiều màn hợp tác kinh điển nhưng cũng không thiếu những kiểu đâm sau lưng. Ví dụ, khi Lucas đang chuẩn bị đạo diễn Apocalypse Now, trong đó Coppola đóng vai trò là nhà sản xuất, thì Coppola bất ngờ lấy lại dự án.

Hay Lucas từ chối chia lợi nhuận cho Coppola trong Star Wars, mặc dù ông đã chia cho Spielberg và những người khác. Bộ phim bom tấn này đã giúp Lucas trở nên giàu có đến mức khó tin và giúp ông xây dựng được hãng phim độc lập ở khu vực Vịnh San Francisco.

Nếu có một nhân vật phản diện trong The Last Kings of Hollywood thì đó là George Lucas. Ông đã chuyển mình từ một đạo diễn đam mê và có tư duy đổi mới sang đánh cược vào ngành làm phim có sự tham gia của AI.

Còn Coppola cũng có không ít hành vi xấu, tuy nhiên, lại gây được thiện cảm bằng sự nhiệt tình và đam mê với điện ảnh.

Và người cuối cùng, Spielberg chính là người hùng của cuốn sách. Ông luôn khiêm nhường, giữ vững mục tiêu sự nghiệp, có hành xử giản dị và đúng mực. Không giống hai người bạn của mình, Spielberg không muốn đấu tranh với các hãng phim, tạo ra những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại hay thay đổi thế giới. Ông chỉ muốn kể những câu chuyện hay. Ở tuổi 79, sau 37 bộ phim, ông là người duy nhất vẫn đều đặn làm điều đó.