Loạt sao Hollywood đổ xô tới hiệu sách hiếm

Những tín đồ yêu thích sách tại Hollywood đang đổ xô đến Mystery Pier Books, một hiệu sách sở hữu nhiều ấn bản hiếm từ thời Shakespeare, theo Hollywood Reporter.

Nằm sâu trong một con hẻm nhỏ gần đường Sunset Strip là một trong những cửa hiệu quyến rũ nhất Hollywood. Đó là hiệu sách Mystery Pier Books, được hai cha con Harvey và Louis Jason thành lập vào năm 1998. Mystery Pier Books chuyên về các ấn bản hiếm, xuất bản lần đầu và nhiều cuốn có cả chữ ký của tác giả, diễn viên hay các nhân vật liên quan khác.

Được Liên đoàn sách cổ quốc tế công nhận là một trong những hiệu sách tốt nhất thế giới, Mystery Pier không chỉ mang đến trải nghiệm đọc sách mà còn nhiều điều hơn thế.

Bước vào bên trong Mystery Pier, du khách có cảm giác như đến một bảo tàng văn học, nơi những cuốn sách hiếm nằm dọc theo các bức tường.

Tuy nhiên, một điều thú vị là các cuốn sách thay đổi rất nhanh chóng do độc giả tới thăm có thể đã sở hữu chúng. Một lần cây viết Seth Abramovitch của Hollywood Reporter đã được nhìn thấy một số vở kịch đầu tiên của William Shakespeare, được đóng bìa và in riêng với giá từ 4.500 đến 12.000 USD , một bản tiếng Anh Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do Joseph Stalin ký tặng có giá 35.000 USD hay một ấn bản đầu tiên năm 1947 cuốn Nhật ký Anne Frank bằng tiếng Hà Lan nguyên bản.

Mystery Pier cũng có rất nhiều tác phẩm của Charles Dickens, ví dụ các ấn bản đầu tiên của Great Expectations, The Life and Adventures of Nicholas Nickleby và Oliver Twist. Các cuốn sách được đóng hộp và bảo quản cẩn thận.

Không rõ sức hút với giới Hollywood của hiệu sách nằm ở những tác phẩm quý hiếm hay nằm ở mối quan hệ với chủ nhân cửa hiệu. Ông Harvey, 85 tuổi, từng là một diễn viên rất năng động tại Hollywood. Vai diễn cuối của ông là trong The Lost World: Jurassic Park năm 1997. Vợ ông, Pamela Franklin, cũng là một diễn viên Hollywood tài năng, từng đóng cùng Maggie Smith trong bộ phim The Prime of Miss Jean Brodie năm 1969.

Nhiều ấn bản có chữ ký có thể của tác giả, diễn viên, đạo diễn... liên quan.

Đã có rất nhiều người nổi tiếng Hollywood đến Mystery Pier. Ảnh của họ được treo đầy trên tường. Diễn viên kiêm tay bass Flea của ban nhạc ​​Red Hot Chili Peppers đã ghé thăm chỉ vài ngày sau khi cửa hiệu mới khai trương và đã trở thành một tín đồ kể từ đó.

Nữ diễn viên kỳ cựu Hollywood Diane Keaton cũng là một khách hàng thường xuyên của Mystery Pier cho đến khi bà qua đời vào tháng 10. Kịch bản phim Annie Hall có chữ ký của bà được bán với giá 8.500 USD hiện là kịch bản đắt nhất trong cửa hiệu.

Johnny Depp cũng gần như là một đại sứ thương hiệu cho Mystery Pier tại Hollywood khi đã đặt mua áo phông cùng những chiếc túi tote của cửa hiệu.

Mystery Pier cũng để lại nhiều ấn tượng tốt với Angelina Jolie hay Jack Black.