Giới sưu tầm 'phát cuồng' về tuyển tập kịch Shakespeare 2 triệu USD

Tuyển tập kịch Shakespeare trị giá 2 triệu USD dẫn đầu những báu vật văn học tại hội sách hiếm thường niên Melbourne, theo The Guardian.

The Third Folio.

Tại hội sách cổ Melbourne từ 31/7 tới 2/8, sự chú ý đổ dồn vào The Third Folio, ấn bản thứ ba trong tuyển tập các vở kịch của William Shakespeare, được in năm 1664.

Những ấn bản tâm điểm

Từng thuộc sở hữu của nhà thiên văn học kiêm nghị sĩ Charles Shuckburgh, The Third Folio được đóng bìa da trong thế kỷ 18 và có giá hai triệu USD.

Đây là một trong số ít tác phẩm thoát khỏi trận Đại hỏa hoạn London năm 1666. Nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất là khu vực St. Paul, nơi tập trung hầu hết nhà xuất bản của thành phố. The Third Folio là ấn bản đầu tiên có vở kịch lãng mạn Pericles, Hoàng tử xứ Tyre, điều khiến giới sưu tầm sách “phát cuồng”.

Ngoài ra, ấn bản đặc biệt của cuốn Kiêu hãnh và Định kiến năm 1894 cũng đang thu hút sự quan tâm.

Ấn bản đặc biệt của Kiêu hãnh và Định kiến năm 1894.

Đây là ấn bản đầu tiên có hình minh họa đầy đủ, với những bức vẽ bằng bút mực của Hugh Thomson, và được in trên giấy cao cấp. Cuốn sách cũng được đóng tại xưởng đóng sách Riviere nổi tiếng. Theo lời người bán sách, Pom Harrington, ấn bản này là minh chứng cho sự giao thoa giữa di sản văn học và tay nghề thủ công tinh xảo.

Ấn bản này ra mắt hội sách với giá 15.000 AUD (khoảng 9.650 USD ).

Sự xuất hiện của ấn bản này cho thấy danh tiếng của Jane Austen, tác giả Kiêu hãnh và Định kiến, đang hồi sinh. Pom Harrington nói: “Austen đã bị lãng quên gần 50 năm”. Hiện chỉ còn chưa đến 10 cuốn thuộc ấn bản này còn trong tình trạng tốt.

Trải khắp nền văn hóa, thể loại và thế kỷ

Ngoài các tác phẩm của Shakespeare và Austen, hội sách còn giới thiệu tác phẩm đến từ nhiều nền văn hóa, thể loại và thế kỷ. Một hiện vật đặc biệt hấp dẫn là chiếc khăn tay năm 1850 viết hàng nghìn chữ Hán cỡ nhỏ.

"Phao" thi của sĩ tử Trung Quốc.

Đây là một cuốn sổ tay được viết cẩn thận, có lẽ là để lén lút mang vào các kỳ thi lớn. Ở Trung Quốc, các kỳ thi viết có tính cạnh tranh rất cao và các học giả trẻ phải vượt qua để được gia nhập bộ máy quan lại. Được mô tả là "viết tay hoàn toàn với kỹ thuật thủ công điêu luyện", chiếc khăn tay có giá 17.500 USD .

Một hiện vật thú vị khác là cẩm nang tình dục bằng tiếng Anh đầu tiên. Ấn bản này được xuất bản năm 1695 với nhiều ghi chú bên lề đến từ vợ chồng chủ sở hữu cuốn sách, Winifred và Francis.

Cuốn cẩm nang tình dục bằng tiếng Anh đầu tiên.

Cả hai dường như rất quan tâm tới các từ "giao hợp" và "gieo hạt" và lo lắng về việc sinh ra một đứa trẻ bị dị tật. Winifred sau đó đã qua đời trong khi sinh con. Ấn bản này dự kiến có mức giá là 35 nghìn USD .

Ngoài ra còn có cuốn A Narrative of the Death of Captain Cook của David Samwell, được xuất bản năm 1786.

Trong cuốn sách này, Samwell là bác sĩ phẫu thuật của James Cook, một trong những nhà thám hiểm người Anh vĩ đại nhất trong lịch sử, trong chuyến thám hiểm thứ ba và cũng là cuối cùng của ông, cho rằng đoàn thủy thủ đã có lỗi khi không cứu được ông trong cuộc chạm trán với người Hawaii tại Vịnh Kealakekua năm 1779.

Đánh giá gay gắt của Samwell về cách một số thủy thủ đoàn đối xử với người bản địa chưa từng được công bố rộng rãi tại Anh. Chỉ có năm bản sao, bao gồm cả ấn bản hiện tại, được đem ra đấu giá trong năm thập kỷ qua. Do đó, cuốn sách thu hút sự quan tâm đáng kể từ các nhà sưu tập kỷ vật của Cook trên toàn cầu cũng như các bảo tàng và thư viện. Mức giá hiện tại của ấn bản là 350 nghìn USD .

Trong khi những tập sách khổ lớn và ấn bản đầu tiên hào nhoáng sẽ thu hút sự chú ý của báo chí, nhưng với những người yêu thích sự giản dị như Tim White, chủ sở hữu hiệu sách Books for Cooks tại Melbourne, có hai cuốn sách ông rất quan tâm.

Thứ nhất là ấn bản đầu tiên năm 1861 cuốn Book of Household Management của Bà Beeton, một cuốn sách đồ sộ thời Victoria. Cuốn sách chỉ có giá 2 nghìn USD nhưng mang đến nhiều công thức nấu ăn, nghi thức xã giao và lời khuyên dành cho "bà chủ nhà".

Tiếp theo là một cuốn sách nhỏ từ những năm 1940 về ẩm thực rừng rậm do các nhà truyền giáo Mỹ làm việc tại Peru biên soạn. Đối với những người cần lời khuyên về nấu ăn, Jungle Cooking của Mary Baker là một bức tranh tổng quan đầy mê hoặc về sự ứng biến văn hóa.

Ông White nói: “Hầu hết đơn vị triển lãm đều có ít nhất một món đồ thực sự hiếm hoặc lạ. Chúng không phải lúc nào cũng đắt tiền, nhưng chúng sẽ đẹp, độc đáo hoặc kể những câu chuyện mà bạn không biết là mình cần lắng nghe.”