Thơ AI được bạn đọc phổ thông ưa chuộng hơn thơ của Shakespeare

The Guardian dẫn một nghiên cứu cho thấy độc giả phổ thông thích thơ do AI viết do họ thấy chúng đơn giản và dễ hiểu hơn.

Theo một nghiên cứu mới, những bài thơ do AI viết được ưa chuộng hơn những bài thơ do con người viết.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Pittsburgh đã cho những người tham gia xem các bài thơ do 10 nhà thơ tiếng Anh nổi tiếng viết cùng những bài thơ được ChatGPT 3.5 tạo ra, dựa theo phong cách của chính những nhà thơ đó.

Thơ do AI viết được đánh giá cao hơn do sự đơn giản, dễ hiểu. Ảnh: The Guardian/Alamy.

Các nhà thơ được chọn là Geoffrey Chaucer, William Shakespeare, Samuel Butler, Lord Byron, Walt Whitman, Emily Dickinson, TS Eliot, Allen Ginsberg, Sylvia Plath và Dorothea Lasky. Các tác phẩm do chính họ viết và do AI phỏng theo được đưa tới tay những người tham gia nghiên cứu để họ cho ý kiến.

Và kết quả cho thấy, tỷ lệ một bài thơ do con người viết được đánh giá đúng là do con người sáng tác thấp hơn so với tỷ lệ một bài thơ do AI tạo ra nhưng lại bị cho là do con người sáng tác.

Nghiên cứu này cũng phát hiện ra rằng những người tham gia xếp hạng các bài thơ do AI tạo ra cao hơn về chất lượng tổng thể so với các bài thơ do con người viết.

Giải thích lý do cho sự lựa chọn này, các nhà nghiên cứu cho rằng những người đọc không chuyên thích các bài thơ do AI tạo ra vì họ thấy chúng trực tiếp và dễ hiểu hơn.

Các nhà nghiên cứu viết rằng "tính phức tạp và khó hiểu" trong thơ do con người viết là "một phần sức hấp dẫn của các bài thơ". Những bài thơ như vậy "đòi hỏi khả năng nghiên cứu và phân tích chuyên sâu, điều thơ do AI tạo ra có thể không làm được".

Tuy nhiên, "vì các bài thơ do AI tạo ra không có tính phức tạp như vậy, nên chúng truyền đạt rõ ràng hơn hình ảnh, tâm trạng, cảm xúc hoặc một chủ đề nào đó cho những người đọc không chuyên về thơ. Những người này có thể không có thời gian hoặc hứng thú với việc phân tích chuyên sâu mà thơ của các nhà thơ con người yêu cầu", các nhà nghiên cứu cho biết.

Nhân tính là cốt lõi của thơ

“Mặc dù tôi không nghi ngờ gì rằng AI có thể tạo ra một chuỗi thơ gần như hoàn hảo bằng cách đảo ngược kỹ thuật viết từ các tác phẩm nổi tiếng, nhưng nhân tính là cốt lõi của một bài thơ”, nhà thơ Joelle Taylor, tác giả của tuyển tập thơ C+nto & Othered Poems từng đoạt giải TS Eliot, cho biết khi chia sẻ về kết quả của nghiên cứu trên.

“Một bài thơ không chỉ là một thuật toán. Nó mang theo ý nghĩa, sự đồng cảm, sự mặc khải, những ý kiến đối lập, niềm đam mê và cả sự ngạc nhiên, thú vị: thơ là những gì xảy ra trong không gian giữa cả lý tính và sự hỗn loạn”, Joelle Taylor cho hay.

Bà nói thêm: “Có lẽ vấn đề không phải là liệu AI có thể viết thơ hay hơn hay không, mà là mọi người nghĩ thơ là gì. Đó có phải là một tập hợp các vần điệu không? Một sự cảm nhận về âm hưởng hay đó là thứ gì đó không thể định nghĩa được? Ngoài ra, các mẫu thơ mà giới phát triển AI sử dụng để tạo ra thuật toán là những ví dụ rất cũ và tất cả đều là tác phẩm của các nam giới da trắng thuộc tầng lớp trung lưu đến thượng lưu. Nói cách khác, AI đang tạo ra những gì mọi người nghĩ về thơ chứ không phải thơ thực sự. ‘Những cỗ máy đang viết thơ’ là một trong những điều thi vị nhất mà tôi đã đọc trong năm nay”.

Các tác giả nghiên cứu cũng kết luận rằng xét đến những khó khăn của người đọc trong việc xác định các văn bản nào do máy viết và "điều mọi người thường tin rằng AI sẽ không tạo ra bản sao của trải nghiệm con người", thì việc các chính phủ theo đuổi các quy định về AI liên quan đến tính minh bạch "có thể là điều đáng làm và cần làm".