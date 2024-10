Điều xảy ra khi đánh tráo tác phẩm do người và do AI viết

Các trình tạo văn bản AI có thể tạo ra nhiều câu chuyện hấp dẫn và có chất lượng ngang với con người. Tuy nhiên, độc giả vẫn không muốn đọc chúng, Borneo Bulletin.

Hai nhà nghiên cứu Hoaran Chu và Sixiao Liu đã tiến hành một số thí nghiệm để tìm hiểu mức độ quan tâm của mọi người đến các tác phẩm hư cấu do AI tạo ra. Họ đã yêu cầu một số tình nguyện viên đọc hai phiên bản của cùng một câu chuyện: một do tác giả là con người viết, một do ChatGPT viết.

Sau đó, những người tham gia được yêu cầu đánh giá từng câu chuyện này theo độ thuyết phục và khả năng đưa người đọc vào thế giới của câu chuyện.

Trong một bài báo được công bố trên Tạp chí Truyền thông, một tạp chí học thuật hàng đầu trong ngành, các nhà nghiên cứu này giải thích rằng những người tình nguyện thấy những câu chuyện do ChatGPT viết cũng có sức thuyết phục ngang với những câu chuyện do con người tưởng tượng ra. Tuy nhiên, họ không thấy chúng hấp dẫn.

Tiếp tục đào sâu hơn suy nghĩ của những người tham gia, Hoaran Chu và Sixiao Liu đã thay đổi cách phân loại câu chuyện. Theo đó, câu chuyện do một tác giả là con người viết được mô tả là tác phẩm của ChatGPT, và ngược lại.

Độc giả không thấy các tác phẩm AI đủ hấp dẫn họ. Ảnh: IMD.

Với cách sắp xếp mới, độc giả chỉ trích gay gắt các văn bản được mô tả là tác phẩm của Chat GPT.

“Khi mọi người nhận định đó là tác phẩm của AI, họ liền có cảm giác không thích, bất kể thực tế có phải vậy hay không. AI giỏi viết ra thứ gì đó nhất quán, hợp lý và mạch lạc. Nhưng nó vẫn yếu hơn con người trong việc viết những câu chuyện hấp dẫn”, Hoaran Chu cho biết.

Nghiên cứu này cho thấy rằng tâm lý chung của nhiều người là phản đối việc sử dụng AI trong văn học. Mọi người dường như đều cho rằng nghệ thuật đề cao giá trị sáng tạo của con người và không thể do máy móc tạo ra.

Tuy nhiên, một số nhà văn đang sử dụng công nghệ này trong sáng tác văn học của họ. Tác giả người Nhật Rie Kudan đã thừa nhận sử dụng ChatGPT để viết 5% tiểu thuyết viễn tưởng Tokyo-to Dojo-to, tác phẩm đã giúp bà giành được Giải thưởng Akutagawa danh giá.

Tại lễ trao giải, tiểu thuyết gia này tuyên bố rằng trí tuệ nhân tạo đã giúp bà vượt qua tiềm năng sáng tạo của bản thân. Tại Trung Quốc, Shen Yang đã giành giải nhì tại một cuộc thi văn học khoa học viễn tưởng cho cuốn Land Of Memories, một truyện ngắn được viết trong ba giờ với sự trợ giúp của ChatGPT. Cần khoảng 60 lần đề xuất nội dung để hoàn thành tác phẩm.

Những ví dụ này đặt ra câu hỏi AI có giúp một người bình thường trở thành tác giả không?

Khi việc sử dụng AI ngày càng dễ dàng hơn, con người sẽ không còn cần phải nắm vững những kiến ​​thức cơ bản về viết lách để tạo ra một tác phẩm hư cấu hoàn thiện nữa. Nhưng AI khó có thể tạo ra một kiệt tác có khả năng giành được sự ủng hộ của độc giả ở quy mô đáng kể.

"AI không viết như một nhà văn bậc thầy. Đó có lẽ là tin tốt cho những nghề như biên kịch Hollywood vào thời điểm hiện tại", Hoaran Chu kết luận.