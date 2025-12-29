10 cuốn sách kinh tế nổi bật

Năm 2025, nhiều cuốn sách kinh tế nghiên cứu thành công của các doanh nhân, cuộc chiến tiền tệ, cuộc chiến kim loại, công nghệ trên toàn cầu.

Rồng đen - Voi đỏ: Một nghiên cứu về doanh nhân Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

Cuốn sách là một nỗ lực của tác giả trong việc tập hợp tư liệu trong và ngoài nước, phân tích tổng hợp, đối chiếu, so sánh… để làm rõ nét nhất bức tranh lịch sử về thế hệ tiên phong của giới doanh nhân Việt Nam cùng trải qua những bước thăng trầm cùng với đất nước từ đầu thế kỷ XX.

Rồng đen - Voi đỏ: Một nghiên cứu về doanh nhân Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX gồm 2 phần chính. Phần 1 đề cập tới Tầng lớp công - thương ở Việt Nam trước năm 1897 cùng bước đầu theo con đường kinh doanh hiện đại (1897 - 1918) và những thăng trầm và nỗ lực trên trường của họ trên trường kinh tế (1919 - 1945). Phần 2 đề cập đến những dấu ấn hiện đại hóa trong sinh hoạt kinh tế, hoạt động xã hội và chính trị của doanh nhân Việt Nam.

13 Bài giảng của Giáo Tiến về quản trị và lãnh đạo

Cuốn sách của tác giả Hoàng Nam Tiến ra đời nhằm truyền cảm hứng và cung cấp lộ trình rõ ràng giúp độc giả hình thành tư duy lãnh đạo hiện đại, hiệu quả.

Cuốn sách gồm các chương: Chương 1 - “Giải mã huyền thoại nhà lãnh đạo” như một cuộc “tiểu phẫu” nhỏ để bạn đọc hình dung chính xác nhất về nhà lãnh đạo thực sự là ai. Chương 2 - “Nhiệm vụ nhà lãnh đạo” chỉ ra rõ nhiệm vụ của lãnh đạo là gì. Từ nhiệm vụ của nhà lãnh đạo, tới nhiệm vụ của nhà quản lý - người thực hiện chiến lược và vận hành doanh nghiệp. Chương 3 - “Nhà lãnh đạo hành động” tập trung khám phá công việc thật sự của nhà lãnh đạo - tạo ra sự tăng trưởng và quản trị tổ chức. Chương 4 - “Rèn luyện nhà lãnh đạo” sẽ giúp độc giả hiểu một nhà lãnh đạo cần rèn luyện điều gì để liên tục tiến lên trên hành trình của mình. Cuối sách dành một phần nội dung nói về những áp lực, khó khăn một nhà lãnh đạo phải đối diện.

Hồi ức đến tương lai - Suy ngẫm về văn hóa, giáo dục và con đường phát triển của Việt Nam

Trần Văn Thọ là Tiến sĩ Kinh tế, Giáo sư danh dự Đại học Waseda, Toyko. Huân chương Thụy bảo Tia Vàng của Chính phủ Nhật Bản. Ông từng là hành viên Tổ Tư vấn kinh tế của nhiều thủ tướng Việt Nam.

Cuốn sách Hồi ức đến tương lai của Giáo sư Trần Văn Thọ là một tập hợp những bài báo chính luận, ghi chép và tùy bút, được ông chắt lọc, cập nhật và bổ sung trong nhiều năm, phản ánh sâu sắc hai mối quan tâm xuyên suốt cuộc đời ông: Làm thế nào để Việt Nam phát triển - từ một đất nước nghèo nàn và chiến tranh trở thành quốc gia có thu nhập cao; Hình ảnh lý tưởng của một quốc gia phát triển - nơi người dân có đời sống hạnh phúc, văn minh và được thế giới kính trọng​. Cuốn sách có nhiều nội dung tập trung vào các vấn đề như kinh tế thị trường, giáo dục đại học, chính sách công, lãnh đạo quốc gia, văn hóa chính trị, kinh nghiệm quốc tế và khát vọng phát triển đất nước​.

Cuộc chiến kim loại hiếm: Mặt tối của chuyển đổi số và Năng lượng sạch

Tác giả Guillaume Pitron - nhà báo và đạo diễn phim tài liệu người Pháp, chuyên nghiên cứu sâu về tài nguyên thiên nhiên, công nghệ và địa chính trị toàn cầu - đã dành 6 năm điều tra thực địa tại hơn 12 quốc gia, để chứng minh: kim loại hiếm - nguyên tố quan trọng trong sản xuất xe điện, tua-bin gió, điện thoại thông minh, vệ tinh và vũ khí công nghệ cao - đang là tâm điểm của một cuộc cạnh tranh địa chính trị khốc liệt. Khi kim loại hiếm trở thành tài nguyên chiến lược bậc nhất thế kỷ 21, các cường quốc như Mỹ và châu Âu nỗ lực thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc bằng cách tái thiết ngành khai khoáng và công nghiệp tinh chế trong nước. Tuy nhiên, thực tế cho thấy Trung Quốc đang giữ vị thế áp đảo và từng sử dụng chính kim loại hiếm như “vũ khí mềm” trong chiến tranh thương mại với Mỹ, đe dọa nguồn cung cho các ngành công nghệ mũi nhọn của phương Tây. Cuốn sách cũng là lời cảnh tỉnh sâu sắc về mặt trái của tăng trưởng xanh.

Đạn Bạc: Vũ khí tối thượng trong cuộc chiến tiền tệ toàn cầu

Cuốn sách khám phá cách Bộ Tài chính Mỹ đã sử dụng đồng đô-la như một công cụ quyền lực để định hình vai trò của Mỹ trên thế giới và tương lai kinh tế của quốc gia. Từ chính sách “đồng đô-la mạnh” được thiết lập vào năm 1995, đã dẫn đến sự thịnh vượng và giá hàng hóa rẻ, nhưng cũng làm suy yếu ngành sản xuất của Mỹ và làm gia tăng cảm xúc dân túy.

Cuốn sách phân tích những hậu quả của chính sách này, từ cuộc chiến thương mại với Trung Quốc đến việc sử dụng đồng đô-la như một vũ khí tài chính chống lại Nga, và dự đoán tương lai của đồng đô-la trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay.

Đại địa chấn kinh tế

Đại địa chấn kinh tế của nhà kinh tế học Linda Yueh đưa người đọc khám phá cội rễ, diễn biến và hệ lụy của những cuộc sụp đổ kinh tế lớn - từ Đại sụp đổ năm 1929 cho đến khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, những biến cố gần đây như đại dịch Covid-19 và dự đoán cuộc khủng hoảng tiếp theo sẽ diễn ra ở đâu, với những dấu hiệu thế nào.

Qua từng chương sách, người đọc sẽ có được cái nhìn tổng thể về câu chuyện của mười cuộc khủng hoảng lớn. Tác giả không đứng về phía nào mà chỉ đưa ra các phân tích trung lập dựa trên số liệu và học thuyết kinh tế. Những lý thuyết kinh điển như kinh tế học Keynes, lý thuyết tiền tệ của Milton Friedman hay mô hình chu kỳ tài chính đều được vận dụng một cách đơn giản và dễ hiểu để giải thích cặn kẽ mỗi biến cố.

Đường đến thành công đỉnh cao - Những lời khuyên "đắt giá" trong kinh doanh

Đường đến thành công đỉnh cao - Những lời khuyên “đắt giá” trong kinh doanh là tuyển tập lời khuyên và tư tưởng cốt lõi từ 150 doanh nhân hàng đầu, được biên soạn nhằm truyền tải những nguyên tắc thực tiễn giúp người đọc ra quyết định đột phá, cư xử đúng mực, phát triển sự nghiệp và lãnh đạo hiệu quả trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh.

Mỗi lời khuyên trong sách được chắt lọc từ thành công lẫn thất bại, từ những quyết định đúng đắn đến những sai lầm phải trả giá, qua đó phác họa rõ con đường của kinh doanh hiện đại.

Nội dung kết hợp các lời khuyên đơn giản dễ áp dụng, đoạn văn truyền cảm hứng và các nguyên tắc chiến lược thiết yếu, tạo nên một cẩm nang giá trị cho cả nhà quản lý lẫn người khởi nghiệp.

Nhà tự nhiên kinh tế

Kinh tế học không chỉ bó hẹp trong giảng đường hay ngân hàng. Môn khoa học này tồn tại ở khắp mọi nơi và ảnh hưởng tới nhiều thứ mọi người làm. Nó có thể giúp ta lý giải những “bí ẩn” lý thú trong cuộc sống.

Trong suốt nhiều năm qua, nhà kinh tế học Robert Frank đã luôn khuyến khích các sinh viên của mình tập dùng kinh tế học để lý giải những vấn đề lạ lùng có thể bắt gặp trong cuộc sống đời thường, từ thiết kế khác thường của một sản phẩm nào đó cho đến sự hấp dẫn giới tính.

Trong cuốn sách này, ông chia sẻ với người đọc những câu hỏi thú vị nhất kèm theo nguyên lý kinh tế giúp giải đáp chúng; từ đó cho thấy vì sao rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống có động lực kinh tế mạnh mẽ.

Homo Numericus

Homo Numericus: Con người trong kỷ nguyên số là tác phẩm cuối cùng của tác giả Daniel Cohen (1953 - 2021), một trong những nhà kinh tế học hàng đầu của Pháp.

Theo tác giả, cuộc cách mạng số đang tạo ra chủ nghĩa tư bản số mới, và ở trung tâm của thế giới mới ấy, Homo numericus là một sinh vật đầy mâu thuẫn: anh ta khao khát kiểm soát mọi thứ, nhưng lại vừa phi lý trí và bốc đồng, dễ dàng bị dẫn dắt bởi những thuật toán tinh vi theo dõi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của anh ta.

Thế giới hiện đại cũng đã được định hình lại hoàn toàn bởi công nghệ số. Cuốn sách đã đặt ra những câu hỏi quan trọng về quyền riêng tư, tự do cá nhân và tương lai của nhân loại trong thời đại số.

Tư duy như kinh tế gia

Tư duy như kinh tế gia của tác giả Robbie Mochrie, giảng viên giàu kinh nghiệm với hai thập kỷ thiết kế chương trình giảng dạy, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế vi mô và phát triển kỹ năng cho sinh viên đại học và sau đại học. Cuốn sách mang đến một cái nhìn toàn diện và sâu sắc về kinh tế học thông qua việc khám phá cuộc đời và công trình của các nhà kinh tế học vĩ đại, giúp độc giả hiểu rõ hơn về sự phát triển và ảnh hưởng của kinh tế học trong thế giới hiện đại.

Cuốn sách đi sâu vào việc tìm hiểu về cuộc đời và công trình của các nhà kinh tế học nổi tiếng như Adam Smith, John Maynard Keynes, Amartya Sen, Karl Marx, Maynard Keynes và Friedrich Hayek cùng nhiều người khác. Không chỉ trình bày các lý thuyết, sách còn phân tích cách các nhà kinh tế học đã ảnh hưởng đến chính sách và thực tiễn kinh tế trên toàn cầu. Điều này giúp độc giả nhận thức được tầm quan trọng và ứng dụng thực tế của kinh tế học trong đời sống.