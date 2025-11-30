Quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, kéo theo sự phát triển bùng nổ của kinh tế sáng tạo tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với mở ra cơ hội phát triển công nghiệp văn hóa, đã và đang xuất hiện tình trạng vay mượn, thiếu tôn trọng nguồn gốc, làm méo mó giá trị văn hóa, tác động tiêu cực đến cộng đồng.

Một cảnh trong vở diễn thực cảnh Tinh Hoa Bắc Bộ tái hiện sống động đời sống và văn hóa Bắc Bộ xưa với sự tham gia của người dân. (Ảnh: Công ty cổ phần Tuần Châu-Hà Nội)

Quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, kéo theo sự phát triển bùng nổ của kinh tế sáng tạo tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với việc mở ra cơ hội mới để phát triển công nghiệp văn hóa, đã và đang xuất hiện tình trạng vay mượn, thiếu tôn trọng nguồn gốc, làm méo mó giá trị văn hóa, tác động tiêu cực đến cộng đồng. Việc nhận diện và điều chỉnh kịp thời vấn đề này góp phần gìn giữ và tạo môi trường lành mạnh để các giá trị văn hóa của cộng đồng phát huy giá trị trong đời sống.

Bài 1: Tôn trọng cộng đồng trong khai thác các giá trị văn hóa

Việt Nam với cộng đồng 54 dân tộc anh em, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng và thống nhất, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh hội nhập. Tuy nhiên, quá trình khai thác giá trị các di sản văn hóa dân tộc vào nhiều lĩnh vực của đời sống đã và đang bộc lộ nhiều bất cập, nhất là trong hoạt động thương mại và giải trí.

Dễ thấy nhất là quảng cáo các sản phẩm hay video ca nhạc thường sử dụng chất liệu từ di sản như cảnh quan, trang phục, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số,... nhằm tạo ấn tượng, hấp dẫn người xem.

Nhiều sản phẩm đã gặt hái thành công về hiệu ứng âm thanh, hình ảnh, đồng thời tôn vinh bản sắc, góp phần quảng bá du lịch. Tuy nhiên, bên cạnh đó có không ít trường hợp sử dụng chất liệu văn hóa truyền thống tùy tiện, thiếu trân trọng, gây bức xúc dư luận.

Hay trong hoạt động kinh doanh, một hãng giày tên tuổi từng vấp phải chỉ trích nặng nề khi ra mắt sản phẩm được quảng bá là “lấy cảm hứng từ thổ cẩm Tây Nguyên” nhưng thực tế là vải gấm nhập khẩu, song nhà sản xuất không ghi nguồn rõ ràng.

Những sự việc này cho thấy cá nhân, doanh nghiệp hưởng lợi ích từ khai thác giá trị truyền thống trong khi cộng đồng sở hữu giá trị đó lại không được quan tâm. Theo các chuyên gia, việc cá nhân và tổ chức văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo lợi dụng nền văn hóa khác để làm lợi cho mình mà thiếu tôn trọng với cộng đồng chủ thể có thể bị xếp vào hành vi chiếm dụng văn hóa.

Tiến sĩ Lư Thị Thanh Lê, giảng viên Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng: Khai thác văn hóa để mang lại lợi ích và lợi nhuận không xấu, nó chỉ trở nên không phù hợp khi người nghệ sĩ khai thác văn hóa để trục lợi một cách thiếu cân nhắc và thiếu tôn trọng cộng đồng. Một người khai thác văn hóa với động lực tốt, thái độ tốt sẽ khác với những người chiếm dụng văn hóa với thái độ vụ lợi, thiếu tôn trọng.

Khai thác văn hóa để mang lại lợi ích và lợi nhuận không xấu, nó chỉ trở nên không phù hợp khi người nghệ sĩ khai thác văn hóa để trục lợi một cách thiếu cân nhắc và thiếu tôn trọng cộng đồng. Một người khai thác văn hóa với động lực tốt, thái độ tốt sẽ khác với những người chiếm dụng văn hóa với thái độ vụ lợi, thiếu tôn trọng. Tiến sĩ Lư Thị Thanh Lê, Giảng viên Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội

Vấn đề này đang có những diễn biến phức tạp, nhất là trên các nền tảng số. Không khó gặp các clip ngắn trên TikTok hay YouTube khai thác chất liệu văn hóa vùng, miền tạo “trend” giải trí, thu hút lượt xem khổng lồ nhưng nội dung thiếu chiều sâu, thậm chí sai lệch bản chất.

Gần đây, nổi lên hình thức “du lịch ảo” - sử dụng VR để tái hiện lễ hội hay làng nghề ở các địa phương. Nhìn ở khía cạnh tích cực, hình thức này mang lại cơ hội lan tỏa các giá trị truyền thống, song nếu không đầu tư công sức và nghiên cứu kỹ lưỡng sẽ dễ bị thương mại hóa, hậu quả khó lường.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ (Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) thẳng thắn chỉ ra: “Nhà sáng tạo nhầm tưởng rằng sáng tạo là vô hạn, là không biên giới. Thực tế, nếu nhà sáng tạo chỉ sử dụng một số ít chất liệu văn hóa làm nguồn cảm hứng để thả hồn sáng tạo và trí tuệ của riêng mình thì không sao. Nhưng nếu họ động chạm đến truyền thống cộng đồng các dân tộc, nhất là dân tộc thiểu số thì câu chuyện sẽ phức tạp hơn. Họ phải cẩn trọng hơn vì đang đụng tới “tài sản” vô hình của cộng đồng, trong đó có các tác phẩm văn hóa vật thể và phi vật thể đã được công nhận hoặc gắn liền với tôn giáo, dân tộc”.

Trên bình diện quốc tế, vấn đề này cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm. Nữ ca sĩ Kacey Musgraves (Mỹ) từng vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng người Mỹ gốc Việt khi mặc áo dài Việt Nam cùng chiếc quần dạng tất mỏng mầu da trong buổi biểu diễn tại thành phố Dallas năm 2019. Nhiều ý kiến lên án cách mặc này đã xúc phạm trang phục truyền thống của Việt Nam. Tương tự, có nhà thiết kế nước ngoài đưa áo dài của Việt Nam lên sàn diễn như “sáng tạo dân tộc” mà không minh bạch nguồn gốc, dễ gây nhầm lẫn, cũng có thể bị xếp vào hành vi “đạo văn hóa”.

Hậu quả từ việc sử dụng sai lệch, làm biến tướng các giá trị văn hóa rất đáng lo ngại: Nó không chỉ xâm phạm các giá trị cốt lõi mà còn gây bất bình đẳng trong việc khai thác giá trị truyền thống. Lợi nhuận từ sản phẩm viral thuộc về cá nhân hoặc doanh nghiệp nhưng cộng đồng sở hữu giá trị không được hưởng lợi. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hành vi này có nguy cơ pha loãng bản sắc dân tộc. Công ước UNESCO 2003 về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể nhấn mạnh việc bảo đảm sự tôn trọng đối với di sản của cộng đồng, bao gồm tôn trọng toàn vẹn văn hóa như một nền tảng và tránh khai thác bất hợp lý, sai mục đích làm tổn hại đến di sản.

Hậu quả từ việc sử dụng sai lệch, làm biến tướng các giá trị văn hóa rất đáng lo ngại: Nó không chỉ xâm phạm các giá trị cốt lõi mà còn gây bất bình đẳng trong việc khai thác giá trị truyền thống. Lợi nhuận từ sản phẩm viral thuộc về cá nhân hoặc doanh nghiệp nhưng cộng đồng sở hữu giá trị không được hưởng lợi. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hành vi này có nguy cơ pha loãng bản sắc dân tộc.

Năm 2017, trong phiên họp thứ 31 của Ủy ban Liên chính phủ về Tài nguyên di truyền, Kiến thức truyền thống và Biểu đạt văn hóa dân gian (IGC) - thuộc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới diễn ra từ ngày 12-16/6 tại Geneva (Thụy Sĩ), các đại biểu từ 189 quốc gia thành viên đã tham gia đàm phán và thúc đẩy hoàn tất các công cụ pháp lý quốc tế nhằm bảo vệ biểu đạt văn hóa truyền thống (TCEs) khỏi tình trạng bị chiếm dụng. Các nhà vận động bản địa và đại biểu nhấn mạnh rằng hành vi này không chỉ gây thiệt hại kinh tế - như việc cá nhân hoặc doanh nghiệp hưởng lợi mà không chia sẻ với cộng đồng sở hữu - mà còn gây hại văn hóa, bao gồm xúc phạm bản sắc và làm suy yếu lòng tự hào cộng đồng bản địa.

Để giải quyết vấn đề này, cần xây dựng chiến lược với nguyên tắc: Lấy cộng đồng làm trung tâm, kết hợp pháp lý, công nghệ và giáo dục. Theo Tiến sĩ Lư Thị Thanh Lê, những nguyên tắc làm việc chung với cộng đồng, chia sẻ lợi ích với cộng đồng sẽ góp phần đem lại sự hợp tác bền vững, hiệu quả giữa nghệ sĩ và những cộng đồng mà họ khai thác chất liệu văn hóa. Các nghệ sĩ và doanh nghiệp cần chủ động nghiên cứu sâu, trải nghiệm thực tế và đồng sáng tạo, giúp mang giá trị bền vững. Song song đó, giáo dục trong trường học và xã hội giúp thế hệ trẻ nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của di sản, từ đó hình thành ý thức trách nhiệm trong cách ứng xử. Khi cộng đồng cùng kiến tạo, xây dựng hiểu biết sâu sắc, di sản văn hóa dân tộc sẽ phát huy giá trị lâu dài, trở thành cầu nối thế hệ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.