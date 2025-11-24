Màn diễu hành chưa từng có trên đường Hà Nội

Chiều 22/11 tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội), hàng trăm đồng bào dân tộc Mường tham gia hoạt động diễu hành, quảng bá văn hóa. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày hội văn hóa Mường năm 2025.