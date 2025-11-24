Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Màn diễu hành chưa từng có trên đường Hà Nội

  • Thứ hai, 24/11/2025 20:53 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Cảnh tượng hàng trăm đồng bào Mường diễu hành, trình diễn cồng chiêng và múa truyền thống trên đường phố Thủ đô chiều 22/11 thu hút sự chú ý của người dân. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Đại đoàn kết và Ngày hội văn hóa Mường 2025.

dieu hanh anh 1

Chiều 22/11 tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội), hàng trăm đồng bào dân tộc Mường tham gia hoạt động diễu hành, quảng bá văn hóa. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày hội văn hóa Mường năm 2025.
dieu hanh anh 2dieu hanh anh 3

Nghệ nhân, đồng bào người Mường từ Hà Nội, Lào Cai, Thanh Hóa, Phú Thọ, Sơn La tham gia lễ diễu hành với trang phục sặc sỡ.

dieu hanh anh 4

Lễ diễu hành kéo dài khoảng một giờ, hàng trăm người đi qua các tuyến phố Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Dầu.
dieu hanh anh 5

Phụ nữ Mường duyên dáng trong trang phục truyền thống. Dịp này, các trang phục độc đáo, trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá truyền thống dân tộc Mường được quảng bá rộng rãi.
dieu hanh anh 6

Nghệ nhân người Mường đến từ Thanh Hóa diện trang phục nổi bật.
dieu hanh anh 7

Cô gái 15 tuổi đến từ Ba Vì (Hà Nội) có nhan sắc gây chú ý khi tham gia đoàn diễu hành chiều 22/11.
dieu hanh anh 8

Lễ diễu hành khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, góp phần tôn vinh, bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc.
dieu hanh anh 9

Không gian phố đi bộ dịp cuối tuần nhộn nhịp, rộn ràng hơn nhờ những điệu múa.
dieu hanh anh 10

Đối với người dân tộc Mường, cồng chiêng là loại nhạc cụ biểu trưng cho nét văn hóa, quan niệm sống, mang giá trị tinh thần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt cộng đồng.
dieu hanh anh 11

Âm nhạc cồng chiêng của người Mường là sự hội tụ đầy đủ của tự nhiên và cuộc sống, tiết tấu nhịp nhàng, có lúc êm đềm, sâu lắng, có lúc rộn ràng, sôi động. Cồng chiêng khi làm hiệu lệnh thì sử dụng đơn chiếc, khi giữ vai trò nhạc cụ thì cấu thành một dàn chiêng.
dieu hanh anh 12

Nghệ nhân Mường trình diễn động tác múa.
dieu hanh anh 13dieu hanh anh 14

Du khách nước ngoài thích thú với hoạt động diễu hành chưa từng có trên đường phố Hà Nội.

Ngọc Ánh/Tiền Phong

