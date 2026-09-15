Gần 2.000 tác phẩm lan tỏa văn hóa đọc ở Điện Biên

Với 1.906 bài viết và 14 video đến từ 38 trường học, Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Điện Biên năm 2026 tạo sân chơi bổ ích, khơi dậy niềm yêu sách và lan tỏa thói quen đọc.





BTC trao giải Nhất cho các cá nhân xuất sắc đoạt giải Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Điện Biên năm 2026.

Chiều 15/9, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi.

Được triển khai từ tháng 4/2026, cuộc thi thu hút 1.920 học sinh, sinh viên của 38 trường học trên địa bàn tỉnh tham gia. Ban tổ chức tiếp nhận 1.906 bài viết và 14 video được đầu tư công phu, thể hiện tình yêu sách cùng khả năng sáng tạo của thí sinh.

Qua các tác phẩm, học sinh, sinh viên đã giới thiệu những cuốn sách yêu thích, chia sẻ kiến thức, cảm nhận và đề xuất nhiều cách làm thiết thực nhằm phát triển văn hóa đọc trong trường học, gia đình và cộng đồng.

BTC trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia Cuộc thi

Theo Ban Giám khảo, chất lượng bài dự thi năm nay khá đồng đều, nhiều bài viết thể hiện sự hiểu biết sâu sắc, tình yêu sách chân thành, đồng thời đưa ra những ý tưởng có khả năng lan tỏa thói quen đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Không chỉ ghi nhận những tác phẩm nổi bật, cuộc thi còn góp phần thúc đẩy phong trào đọc trong trường học, hình thành thói quen và nâng cao kỹ năng đọc cho học sinh, sinh viên. Từ đó, khẳng định vai trò của sách trong mở rộng tri thức, phát triển tư duy, bồi dưỡng nhân cách và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Kết quả, Ban tổ chức trao 2 giải tập thể cho trường có nhiều thí sinh tham gia nhất và trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất. Trong 51 giải cá nhân có 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 12 giải Ba và 30 giải Khuyến khích. Ngoài ra, 15 giải chuyên đề được trao cho những bài thi xuất sắc ở từng nội dung.

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tặng giấy khen cho 1 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia cuộc thi.