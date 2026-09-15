Gần 77.000 bài dự thi 'tranh tài' Đại sứ Văn hóa đọc Nghệ An năm 2026

Qua 8 năm tổ chức, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Nghệ An góp phần hình thành thói quen đọc sách, tinh thần tự học và lan tỏa văn hóa đọc trong học sinh.

Chiều 14/9, Ban Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An năm 2026 tổ chức Lễ tổng kết và trao giải, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật, đồng thời lan tỏa những cách làm sáng tạo nhằm đưa văn hóa đọc đến gần hơn với học sinh.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An năm 2026 được triển khai theo Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 3.4.2026 của UBND tỉnh dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang học tại các trường Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn. Thí sinh được lựa chọn một trong hai hình thức dự thi là bài viết hoặc video clip.

Toàn cảnh Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An năm 2026.

Sau thời gian phát động từ tháng 4 đến hết tháng 5/2026, cuộc thi nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ các nhà trường và học sinh.

Vòng sơ khảo tại các xã, phường và trường THPT ghi nhận 76.826 bài dự thi. Qua tuyển chọn, 1.577 bài có chất lượng tốt được gửi về Ban Tổ chức cấp tỉnh để tham gia vòng chung khảo.

Điểm nhấn của cuộc thi năm nay là sự phong phú về cách thức thể hiện. Bên cạnh những bài viết được đầu tư công phu, có 145 bài dự thi bằng video, trong đó nhiều sản phẩm cho thấy sự chủ động của học sinh trong việc sử dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và mạng xã hội.

Những phương thức thể hiện mới không chỉ tạo sự sinh động cho bài dự thi mà còn phản ánh cách học sinh tiếp cận sách trong môi trường số.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An năm 2026 cho 3 cá nhân.

Từ việc giới thiệu một tác phẩm, các em từng bước mở rộng câu chuyện về đọc sách, chia sẻ tri thức và hình thành thói quen đọc trong cộng đồng.

Theo Ban Tổ chức, chất lượng bài dự thi năm nay có sự đồng đều hơn so với những năm trước. Nhiều sản phẩm được chuẩn bị kỹ lưỡng, trình bày khoa học, ngôn ngữ trong sáng, mạch lạc.

Đáng chú ý, thí sinh không chỉ dừng ở việc giới thiệu nội dung tác phẩm mà còn thể hiện khả năng phân tích, bày tỏ quan điểm và liên hệ những giá trị từ sách với cuộc sống.

Những trải nghiệm của bản thân, gia đình, bạn bè được đưa vào bài dự thi giúp nội dung trở nên gần gũi, chân thực.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở VHTTDL Nghệ An trao giải Nhất tập thể cho Phòng Văn hóa - Xã hội phường Thành Vinh.

Với các sản phẩm video, thí sinh có sự đầu tư về kịch bản, hình ảnh, âm thanh và phương pháp kể chuyện. Một số kế hoạch, mô hình, sáng kiến phát triển văn hóa đọc được đề xuất khá cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương.

Trong số các sản phẩm nổi bật, video giới thiệu tác phẩm “Điện Biên Phủ của chúng em” của em Trần Linh Chi, lớp 8E, Trường THCS Đội Cung, nay là Trường THCS Thành Vinh 2, phường Thành Vinh, được đánh giá cao.

Sản phẩm kết hợp giữa hình ảnh, lời kể và kiến thức lịch sử, đồng thời đưa ra những kế hoạch cụ thể nhằm góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong học đường.

Ban Tổ chức trao 6 giải Nhì cho các cá nhân.

Bài dự thi của em Thái Bình Thảo Nguyên, lớp 10D1, Trường THPT Hà Huy Tập, với tác phẩm "Gia đình, bạn bè, đất nước" cũng tạo dấu ấn. Từ những trang hồi ký của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, thí sinh bày tỏ suy nghĩ về tình yêu quê hương, đất nước, tình cảm gia đình, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Tại Lễ tổng kết, đại diện các địa phương, nhà trường và học sinh cùng chia sẻ những kinh nghiệm trong tổ chức cuộc thi, duy trì thói quen đọc sách và tạo môi trường để học sinh chủ động tiếp cận tri thức. Đây cũng là dịp trao đổi những cách làm mới nhằm đưa văn hóa đọc thích ứng với quá trình chuyển đổi số.

Từ kết quả chấm thi, Ban Tổ chức trao 3 giải tập thể và 74 giải cá nhân.

Giải Nhất tập thể thuộc về Phòng Văn hóa - Xã hội phường Thành Vinh. Hai giải Nhì tập thể được trao cho Phòng Văn hóa - Xã hội xã Diễn Châu và Phòng Văn hóa - Xã hội phường Trường Vinh.

Các học sinh đạt giải chuyên đề, tập trung vào các nội dung như: giới thiệu tác phẩm hay nhất; bài viết, video dự thi ấn tượng nhất; sáng kiến phát triển văn hóa đọc...

Ở phần thi cá nhân, 3 giải Nhất thuộc về các em Nguyễn Thị Thảo An, lớp 3D, Trường Tiểu học Vinh Hưng 1, phường Vinh Hưng; Trần Linh Chi, lớp 8E, Trường THCS Thành Vinh 2, phường Thành Vinh; và Thái Bình Thảo Nguyên, lớp 10D1, Trường THPT Hà Huy Tập.

Ban Tổ chức cũng trao 6 giải Nhì, 9 giải Ba, 16 giải Khuyến khích và 40 giải chuyên đề.

Các giải chuyên đề tập trung vào những nội dung như: giới thiệu tác phẩm hay nhất; video dự thi ấn tượng nhất; kế hoạch, mô hình, sáng kiến phát triển văn hóa đọc ấn tượng nhất; giới thiệu và tôn vinh tác phẩm văn học hoặc lịch sử hay nhất; bài viết dự thi ấn tượng nhất.

Các em học sinh hào hứng tìm đọc sách tại không gian trưng bày sách trong khuôn khổ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An năm 2026.

Đặc biệt, 3 học sinh tiêu biểu, xuất sắc cấp tỉnh được lựa chọn để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét biểu dương.

Qua 8 năm tổ chức, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An ngày càng khẳng định vai trò là sân chơi góp phần khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, hình thành thói quen tự học và tinh thần học tập suốt đời.