Hơn 17.450 bài dự thi Đại sứ Văn hóa đọc TP.HCM

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc TP.HCM 2026 thu hút 17.450 bài dự thi từ 1.011 trường, với 225 giải thưởng được trao cho các tập thể, cá nhân.

Đại diện ban tổ chức trao giải thưởng cho thí sinh đạt giải Chuyên đề Cuộc thi. Ảnh: BTC

Sáng 16/8, tại phường Bình Dương (TP.HCM), Ban Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc TP.HCM năm 2026 tổ chức lễ tổng kết và trao giải sau hơn một tháng phát động.

Vòng sơ khảo ghi nhận 17.450 bài dự thi từ 1.011 trường học. Ban Tổ chức lựa chọn 5.205 bài vào vòng chung khảo cấp thành phố. Từ số bài dự thi này, Ban Tổ chức trao 225 giải thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Trong đó có 207 giải Nhì, Ba và Khuyến khích dành cho thí sinh ở ba cấp học, 9 giải Chuyên đề và 6 giải Tập thể.

Danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc TP.HCM năm 2026 được trao cho 3 học sinh đạt giải Nhất ở ba cấp học. Đó là Nguyễn Ngọc Mộc Trà, lớp 4, Trường Tiểu học Võ Trường Toản, phường Diên Hồng; Đặng Thanh Hoài, lớp 8A10, Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước; và Lê Phan Bảo Phúc, lớp 11/10, Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, phường Tân Uyên.

Ở hạng mục giải Tập thể, giải Nhất thuộc về Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Nhà Bè. Giải Nhì được trao cho Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hiệp Phước và Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Tân Uyên. Ba giải Ba thuộc về Phòng Văn hóa - Xã hội phường Diên Hồng, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Đông Hòa và Phòng Văn hóa - Xã hội phường Long Hương.

Em Lê Phan Bảo Phúc đại diện thí sinh đạt giải phát biểu cảm tưởng tại Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc thi. Ảnh: BTC

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Lê Văn Thái, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Trưởng ban Tổ chức, cho biết: "Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc TP.HCM năm 2026 không chỉ là một sân chơi dành cho học sinh, mà còn là hoạt động góp phần hình thành thói quen đọc, khuyến khích tư duy sáng tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ sách đến nhà trường, gia đình và cộng đồng".

Theo ông Thái, năm nay cũng là lần đầu cuộc thi được tổ chức trên phạm vi TP.HCM sau khi hợp nhất TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc mở rộng quy mô được kỳ vọng tạo nên không gian văn hóa đọc rộng lớn, đa dạng và tăng sự kết nối giữa các địa phương.

TS Tạ Anh Thư, Trưởng Ban Giám khảo, đánh giá: "Nhiều bài thể hiện tình yêu chân thành đối với sách, khả năng cảm thụ tác phẩm, biết liên hệ với thực tiễn và truyền tải những thông điệp nhân văn, thể hiện sự hồn nhiên, trong sáng, giàu cảm xúc qua từng trang viết".

Tại lễ tổng kết, 225 bài dự thi đạt giải được trưng bày, triển lãm nhằm giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu, sáng tạo của học sinh, đồng thời tạo không gian giao lưu và tiếp tục lan tỏa tình yêu sách trong cộng đồng.