Vinh danh các Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2025

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2025 thu hút hơn 250.000 bài dự thi, gồm bài viết, video clip đến từ trên 1.000 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố tham gia.

Sáng 26/7, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2025. Đây là hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9, chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội - đơn vị thường trực cuộc thi phát biểu. Ảnh: Ly Ly

Tổng kết cuộc thi, ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội - đơn vị thường trực cuộc thi cho biết, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm nay là sân chơi bổ ích và lý thú dành cho các em thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn thành phố, lan tỏa niềm đam mê đọc sách đối với thế hệ trẻ; giới thiệu, quảng bá về đất nước và con người Việt Nam, về Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến trên tiến trình hội nhập và phát triển.

Trao giải Nhất cho em Nguyễn Quang Đăng, lớp 2A1, Trường Tiểu học An Dương (phường Hồng Hà). Ảnh: Ly Ly

Đây cũng là cơ hội trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm của việc đọc sách và phát triển văn hóa đọc, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong nhà trường và cộng đồng, hình thành thói quen và nâng cao kỹ năng đọc sách cho học sinh, khích lệ các em phấn đấu học tập và bằng những hành động, việc làm cụ thể để góp phần xây dựng đất nước, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Theo ông Trần Tuấn Anh, chỉ sau hơn 3 tháng triển khai, cuộc thi đã có hơn 250.000 bài dự thi, gồm bài viết, video clip đến từ hơn 1.000 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố tham gia. Tại vòng chung khảo cấp thành phố, Ban tổ chức đã nhận 1.350 bài dự thi đạt chất lượng tốt, trong đó có 1.310 bài viết, 40 video.

Trao giải Nhì cho các thí sinh dự thi. Ảnh: Ly Ly

Ban tổ chức đánh giá, các bài dự thi được trình bày công phu, nội dung, hình thức sáng tạo trong cách trình bày. Nhiều bài được viết tay, trang trí minh họa đẹp mắt, cách truyền tải thông điệp từ cuốn sách thể hiện được sự tự tin, khả năng truyền cảm hứng của thí sinh, chia sẻ kinh nghiệm đọc sách hiệu quả, kế hoạch, giải pháp, biện pháp trong việc đọc sách phù hợp với từng độ tuổi và có ý nghĩa thực tế cao. Một số tác phẩm truyện sáng tác có trí tưởng tượng phong phú, sáng tạo, ngôn ngữ văn phong phù hợp với lứa tuổi học sinh với nhiều nội dung ý nghĩa mang tính lan tỏa đến cộng đồng...

Hội đồng giám khảo chấm chọn 61 tác phẩm dự thi xuất sắc để xếp giải, gồm 1 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 5 giải phụ. Đây là những bài dự thi được đánh giá cao cả về nội dung, hình thức, có sự đầu tư công phu, ý tưởng sáng tạo, xây dựng được kế hoạch phát triển văn hóa đọc có tính khả thi, sức lan tỏa rộng rãi và tính thiết thực cao.

Trao các giải phụ cho thí sinh dự thi. Ảnh: Ly Ly

Trong đó, thí sinh đạt giải nhất là Nguyễn Quang Đăng, lớp 2A1, Trường Tiểu học An Dương (phường Hồng Hà). 10 thí sinh giải Nhì là Bùi Ngọc Thảo Nguyên (6A1, Trường THCS Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà); Nguyễn Duy Anh (3A, Trường Tiểu học An Hòa, phường Cầu Giấy); Đặng Minh Huyền (7A1, Trường THCS Phú Cường, phường Phú Lương); Đoàn Minh Thảo (3A2, Trường Tiểu học Ái Mộ B, phường Bồ Đề); Dương Hoàng Bảo Châu (1A2, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, phường Phúc Lợi); Ngô Hiếu Nghĩa (3C, Trường Tiểu học Tiền Phong B, xã Mê Linh); Tăng Tùng Chi (4A2, Trường Tiểu học Phú Cường, xã Nội Bài); Nguyễn Thiên Mỹ (10 Văn 1, Trường THPT Chuyên Chu Văn An, phường Tây Hồ); Phạm Bảo Chi (8A2, Trường THCS Tân Triều, phường Thanh Liệt); Lương Ngọc Khánh An (4H, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, phường Khương Đình).

Ban tổ chức cho biết, 6 bài thi có số điểm cao nhất được gửi tham gia Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.