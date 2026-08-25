Tây Ninh vinh danh 51 tập thể, cá nhân tại Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc

Sáng 25/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026.

Đến dự có Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh Phan Thị Dạ Thảo; Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh Huỳnh Cao Chánh.

Cuộc thi được phát động từ ngày 31/3/2026 đến hết ngày 31/5/2026. Ban Tổ chức tiếp nhận 3.078 bài dự thi của 3.078 học sinh, sinh viên thuộc các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và sinh viên đại học trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo Trưởng Ban Giám khảo, Tiến sĩ Cao Thanh Phước, nguyên Phó Trưởng Khoa Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh, các tác phẩm dự thi năm nay có sự đầu tư công phu, sáng tạo và đa dạng về hình thức thể hiện.

Đáng chú ý, có những bài dự thi được thực hiện bằng hình thức viết tay; nhiều tác phẩm được đầu tư về in ấn, phối màu, kết hợp cách trình bày trực quan, sinh động, cho thấy sự chủ động của học sinh trong việc ứng dụng công nghệ và các công cụ số vào quá trình sáng tạo. Đây cũng là tín hiệu tích cực trong việc gắn văn hóa đọc với chuyển đổi số, góp phần đổi mới cách tiếp cận sách và lan tỏa văn hóa đọc trong thế hệ trẻ.

Trưởng Ban Giám khảo, Tiến sĩ Cao Thanh Phước phát biểu tại buổi lễ

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức trao 51 giải, gồm 2 giải tập thể và 49 giải cá nhân. Trong đó, Trường THPT Tân Trụ là đơn vị có nhiều thí sinh tham gia; Trường TH Đức Lập Thượng B là đơn vị có nhiều thí sinh đạt giải.

Trao giải cho 2 tập thể.

Ở các giải cá nhân, thí sinh Mai Ngọc Bảo Trân, lớp 5/1, Trường Tiểu học Đức Lập Thượng B đoạt giải Nhất khối tiểu học; thí sinh Nguyễn Kiến Thành, lớp 6/9, Trường THCS Nhựt Tảo đoạt giải Nhất khối THCS; thí sinh Bùi Duy Tân, lớp 12A2, Trường THCS và THPT Hậu Thạnh Đông đoạt giải Nhất khối THPT và đại học.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các thí sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Huỳnh Cao Chánh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, nhà trường, sự đồng hành của các bậc phụ huynh và những nỗ lực của các em học sinh, sinh viên trong suốt quá trình tham gia Cuộc thi.

Theo ông Chánh, phía sau mỗi bài thi là một câu chuyện đẹp, thể hiện tình cảm, sự trăn trở của các em trước những trang sử hào hùng của quê hương Tây Ninh qua các câu hỏi về địa chí. Đồng thời, nhiều bài thi cho thấy sự sáng tạo, những ý tưởng mới mẻ khi các em mạnh dạn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào từng trang sách, góp phần đổi mới phương thức đọc trong kỷ nguyên số.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Huỳnh Cao Chánh phát biểu tại buổi lễ.

“Tôi mong rằng Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc sẽ tiếp tục tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Tây Ninh ham học hỏi, giàu tri thức, có tư duy sáng tạo và khát vọng vươn lên” - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Huỳnh Cao Chánh nhấn mạnh.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 là hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động trên toàn quốc, nhằm hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, sinh viên. Từ đó, khơi dậy niềm đam mê, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, khuyến khích việc chia sẻ, lan tỏa niềm yêu thích đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, cộng đồng gắn với kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.