Trao 3 danh hiệu 'Đại sứ Văn hóa đọc' trong học viện, trường Quân đội

Sáng 26/8 ở Hà Nội, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong các học viện, nhà trường Quân đội năm 2026.

Cuộc thi lần này không chỉ là hoạt động mang tính phong trào, mà còn là dịp để khơi dậy niềm đam mê đọc sách, hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu; góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm của mỗi quân nhân đối với bản thân, đơn vị và cộng đồng.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Trình bày báo cáo kết quả triển khai cuộc thi, Giám đốc Thư viện Quân đội, Đại tá Mạc Thùy Dương cho biết ngay sau khi phát động, các học viện, nhà trường đã nhanh chóng quán triệt, triển khai đến từng cơ quan, đơn vị, khoa, ban.

Nhiều đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cán bộ phụ trách, tổ chức tuyên truyền, phổ biến thể lệ và hướng dẫn thí sinh một cách bài bản. Không khí thi đua sôi nổi đã thu hút đông đảo học viên tham gia ở cả hai hình thức bài viết và video clip.

Với 233 bài dự thi gửi về vòng chung kết (175 bài viết và 58 video clip), có thể thấy sự đầu tư công phu, nghiêm túc của các thí sinh. Nhiều bài viết đạt chiều sâu tư tưởng, giàu cảm xúc, thể hiện sự cảm nhận tinh tế, gắn kết việc đọc sách với quá trình học tập, rèn luyện, xây dựng phẩm chất Bộ đội cụ Hồ và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những tác phẩm xuất sắc đã khắc họa được hành trình từ trang sách đến nhận thức, từ nhận thức đến hành động, từ hành động đến trưởng thành. Đặc biệt, nhiều bài viết đã thể hiện được tình yêu sách, niềm say mê đọc và khả năng lan tỏa giá trị của sách đến những người xung quanh.

Giám đốc Thư viện Quân đội, Đại tá Mạc Thùy Dương trình bày báo cáo tổng kết cuộc thi.

Các video clip được đầu tư kỹ lưỡng, có nhiều sáng tạo trong kỹ thuật dựng phim, đồ họa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) một cách phù hợp, tạo sức hấp dẫn và lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số. Điều này phản ánh sự nhanh nhạy, bắt kịp xu hướng truyền thông hiện đại của thế hệ trẻ trong quân đội.

Qua mỗi bài dự thi, thông điệp được đưa ra là sách không chỉ giữ vai trò nguồn tri thức, mà còn là phương tiện giáo dục đắc lực, góp phần bồi dưỡng nhận thức, tình cảm, lý tưởng và trách nhiệm công dân cho người đọc.

Đáng mừng là một số đơn vị không chỉ dừng lại ở việc tổ chức lựa chọn thí sinh dự thi, mà còn biết kết hợp cuộc thi với các hoạt động giới thiệu sách, tọa đàm, triển lãm, sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách và ứng dụng công nghệ số vào tuyên truyền.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, điều đáng quý của cuộc thi không chỉ nằm ở số lượng bài dự thi, những giải thưởng hay những cá nhân được vinh danh.

BTC trao 3 danh hiệu "Đại sứ Văn hóa đọc" cho các thí sinh xuất sắc.

Quan trọng hơn, cuộc thi đã khơi dậy được tình yêu đối với sách; biến việc đọc từ một hoạt động cá nhân thành sự lan tỏa trong tập thể; từ một người đọc hình thành nhiều người cùng đọc; từ đọc một cuốn sách tiến tới xây dựng một môi trường học tập tự học và học tập suốt đời trong quân đội.

Qua cuộc thi, nhiều bài viết, sản phẩm dự thi đã thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, tư duy sáng tạo và tình cảm chân thành đối với sách. Có những câu chuyện từ trang sách đã trở thành bài học về lý tưởng; có những nhân vật truyền cảm hứng về lòng yêu nước, ý chí, nghị lực và trách nhiệm; có những sáng kiến thiết thực nhằm đưa sách đến gần hơn với cán bộ, giảng viên, học viên và chiến sĩ.

Điều đó cho thấy, giá trị của sách không dừng lại ở trên trang giấy. Nó có thể đi vào nhận thức, chuyển hóa thành tình cảm, hình thành niềm tin và cuối cùng trở thành hành động. Đó chính là giá trị sâu xa nhất mà văn hóa đọc cần hướng tới.

Các bài dự thi tham dự Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong các học viện, nhà trường Quân đội năm 2026.

Thượng tướng Trương Thiên Tô cũng mong muốn danh hiệu Đại sứ văn hóa đọc cùng mỗi giải thưởng không phải là điểm kết thúc của một cuộc thi, mà là điểm khởi đầu của một trách nhiệm mới. Mỗi cá nhân đoạt giải cần trở thành một hạt nhân lan tỏa tình yêu sách, truyền cảm hứng học tập, đưa những cuốn sách hay đến với đồng chí, đồng đội của mình.

Tại buổi Lễ, BTC đã trao 3 danh hiệu Đại sứ văn hóa đọc; cùng đó là 4 giải Nhất, 6 giải Nhì, 8 giải Ba, 12 giải Khuyến khích và Sáng tạo.

BTC cũng trao Bằng khen của Thủ trưởng Tổng Cục Chính trị cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc gồm Thư viện Quân đội, Trường Sĩ quan Chính trị, Trường Sĩ quan Công binh và Học viện Kỹ thuật Quân sự.