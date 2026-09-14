An Giang: Xã Phú An ra mắt chuyên mục 'Mỗi tuần một quyển sách hay'

Giới thiệu một tác phẩm gần gũi, bổ ích mỗi tuần và khuyến khích người dân chia sẻ những cuốn sách tâm đắc, xã Phú An kỳ vọng tạo thêm một không gian văn hóa đọc.

Chị Hoàng Thị Ngọc Thơ, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang đang hướng dẫn cho con vào trang tìm hiểu thông tin về sách.

Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Phú An vừa ra mắt chuyên mục “Mỗi tuần một quyển sách hay” với thông điệp “Mỗi tuần một trang sách - Mỗi ngày thêm một điều hay”.

Hoạt động hướng đến việc hình thành, duy trì thói quen đọc sách, đồng thời tạo cơ hội để người dân trao đổi, chia sẻ kiến thức và những giá trị tích cực từ sách.

Giới thiệu trang thông tin “Mỗi tuần một trang sách – Mỗi ngày thêm một điều hay” của Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Phú An

Thay vì chỉ giới thiệu những tác phẩm nổi tiếng, chuyên mục lựa chọn các cuốn sách có nội dung thiết thực, phù hợp với nhiều lứa tuổi và nhu cầu đọc. Các chủ đề trải rộng từ kỹ năng sống, phát triển bản thân, gia đình, lịch sử, văn hóa Việt Nam đến quê hương, nông nghiệp, chuyển đổi số, công nghệ, sách thiếu nhi và văn học giàu giá trị nhân văn.

Điểm đáng chú ý là chuyên mục không chỉ do đơn vị tổ chức lựa chọn nội dung mà còn khuyến khích sự tham gia của người dân. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên, phụ huynh, thiếu nhi có thể đề xuất một cuốn sách tâm đắc, một tác phẩm từng tạo cảm hứng hoặc chia sẻ câu nói ý nghĩa trong sách. Những đóng góp này sẽ là nguồn tư liệu để lựa chọn tác phẩm cho các số tiếp theo.

Số đầu tiên của chuyên mục giới thiệu đến bạn đọc cuốn “Đắc Nhân Tâm”.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trinh, viên chức Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Phú An chia sẻ mong muốn xây dựng một không gian văn hóa đọc gần gũi, thiết thực, để sách trở thành người bạn đồng hành trong đời sống hằng ngày của người dân.

Mở đầu chuyên mục, số đầu tiên giới thiệu tác phẩm “Đắc Nhân Tâm” của Dale Carnegie, cuốn sách nổi tiếng về nghệ thuật giao tiếp, ứng xử và xây dựng các mối quan hệ. Qua những câu chuyện và nguyên tắc ứng xử, tác phẩm gợi mở cách lắng nghe chân thành, hạn chế phán xét, chỉ trích và quan tâm đến người khác.

Những bài học này được chuyên mục lựa chọn để người đọc suy ngẫm, liên hệ với cách ứng xử trong gia đình, công việc và cuộc sống. Từ một cuốn sách cụ thể, hoạt động hướng đến việc khuyến khích người dân dành thời gian đọc, tìm thấy điều bổ ích và chia sẻ lại với những người xung quanh.

Với cách giới thiệu đều đặn mỗi tuần và sự đồng hành của cộng đồng, “Mỗi tuần một quyển sách hay” được kỳ vọng trở thành một địa chỉ quen thuộc của người yêu sách tại Phú An, góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc và xây dựng môi trường học hỏi trong đời sống địa phương.