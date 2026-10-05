Ngôi nhà nhiều sách của gần 60 chú mèo

Mỗi chú mèo ở quán lại mang một câu chuyện riêng. Bé Mít là mèo được cứu từ lò mổ, lúc mới về, Mít trông xơ xác, nhưng qua thời gian chăm sóc đã trở nên xinh xắn, điềm tĩnh và có phần "quý phái". Trong khi đó, Bò Sữa lại là chú mèo gắn bó với quán ngay từ những ngày đầu, là "KOL" của quán, thường xuyên được xuất hiện trên mạng xã hội. Còn chú mèo không lông mang tên Mohamed lại thường chọn ngồi ở những vị trí rất cao, dáng vẻ trầm ngâm như một nhà triết học, quan sát toàn bộ không gian bên dưới.