Chương trình lan tỏa “Tiết đọc sách” trao tặng 200 cuốn sách và 16 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Cao Văn Ngọc (đặc khu Côn Đảo).

Học sinh của Trường tiểu học Cao Văn Ngọc vẽ tranh và đọc sách tại chương trình "Tiết đọc sách".

Chương trình lan tỏa “Tiết đọc sách” vừa diễn ra tại Trường tiểu học Cao Văn Ngọc, cơ sở 2 (Đặc khu Côn Đảo, TP.HCM). Hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” năm 2026, hướng đến Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Tại chương trình, Quỹ Giáo dục Thiện Tâm trao tặng nhà trường 200 cuốn sách. Nhà văn Phương Huyền, Đại sứ Văn hóa đọc TP.HCM, đại diện quỹ thực hiện nghi thức trao tặng. Số sách này được kỳ vọng bổ sung nguồn tài liệu đọc, tạo thêm cơ hội để học sinh tiếp cận những đầu sách phù hợp với lứa tuổi.

Bên cạnh hoạt động tặng sách, chương trình còn trao 16 suất học bổng do các mạnh thường quân hỗ trợ dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. TS Nguyễn Lê Vân - Phó trưởng phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - cùng nhà hảo tâm Nguyễn Thị Tuyết Mai tham gia trao học bổng. Ban tổ chức Hội sách cũng dành thêm 4 suất học bổng đặc biệt cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, dự kiến trao vào ngày 21/11.

Nhà văn Phương Huyền giao lưu với các em nhỏ về thói quen đọc và lựa chọn sách.

Dịp này, ba học sinh Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc được trao giấy khen hoặc giấy chứng nhận với danh hiệu “Tác phẩm tiêu biểu” tại Cuộc thi ảnh Gia đình cùng đọc sách TP.HCM năm 2026 do Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức. Các em gồm Lại Quang Huy (lớp 4B), Nguyễn Ngọc Hạnh Ngân (lớp 5K) và Trần Bảo Nam (lớp 3).

Ngoài các hoạt động trao tặng, nhà văn Phương Huyền còn điều phối phần giao lưu, đọc sách cùng học sinh. Thông qua những câu hỏi và hoạt động tương tác, các em được khuyến khích chia sẻ về việc lựa chọn sách, cách đọc và những điều học được từ trang sách.

Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 22/11 tại khu vực Di tích Nhà Công quán và Công viên đường Tôn Đức Thắng (Đặc khu Côn Đảo, TP.HCM). Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức, với nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu sách, giao lưu và lan tỏa văn hóa đọc.