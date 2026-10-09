TP.HCM tổ chức 2 hội sách, 1 triển lãm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM dự kiến tổ chức Hội Sách tại Đường Sách TP.HCM, triển lãm ngành xuất bản trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và Hội sách Côn Đảo trong tháng 11.

Hội sách "Văn hóa Việt Nam qua những trang sách" sẽ được tổ chức tại Đường sách TP.HCM từ 20 đến 24/11. Ảnh: Phương Lâm.

Theo kế hoạch do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM ban hành ngày 8/10, TP.HCM sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành. Các chương trình tập trung giới thiệu sách, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam và thúc đẩy văn hóa đọc.

Cụ thể, Hội sách tại Đường sách TP.HCM diễn ra từ ngày 20 đến 24/11, với chủ đề “Văn hóa Việt Nam qua những trang sách”. Sự kiện dự kiến có các không gian trưng bày sách về lịch sử, văn hóa, di sản, văn học; giao lưu tác giả, dịch giả, chuyên gia văn hóa; trải nghiệm và khuyến đọc; giới thiệu sách mới, tặng sách và tri ân bạn đọc.

Cùng thời gian này tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, không gian triển lãm ngoài trời sẽ diễn ra với chủ đề “Xuất bản - Kết nối tri thức, lan tỏa văn hóa Việt Nam”. Hoạt động nhằm giới thiệu hệ sinh thái xuất bản, in và phát hành của Việt Nam. Không gian được xây dựng theo ý tưởng “Sách Việt trong chiếc nón lá Việt Nam”, kết hợp hình ảnh văn hóa truyền thống với diện mạo hiện đại của ngành và giới thiệu các ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số.

Tại Côn Đảo, Hội sách chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo” dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 22/11. Chương trình gồm trưng bày sách, tư liệu và hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử, văn hóa, đất và người Côn Đảo; giao lưu với nhân vật lịch sử, cựu tù chính trị, nhà văn và đại sứ văn hóa đọc; trao tặng sách, tủ sách cộng đồng.

Kế hoạch cũng đề cập việc xây dựng thư viện số “Huyền thoại Côn Đảo”, từng bước số hóa và kết nối nguồn tư liệu, sách về địa phương để phục vụ người dân, học sinh và du khách.

Bên cạnh các sự kiện trên, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM khuyến khích nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành và cơ sở in tổ chức trưng bày, giới thiệu sách, giao lưu tác giả - tác phẩm, chương trình khuyến đọc, tặng sách và ưu đãi phát hành trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 24/11.