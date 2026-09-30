Sẽ có 2 hệ thống Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ hai

Ngày 30/9, tại Đại học Văn hóa Hà Nội, NXB Kim Đồng phát động cuộc Vận động sáng tác cho thanh thiếu nhi 2025-2027, cập nhật thông tin Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ hai.

Cuộc Vận động sáng tác cho thiếu nhi lần thứ nhất 2023-2025 của Nhà xuất bản Kim Đồng đã thu hút hơn 600 tác phẩm dự thi, từ đó lựa chọn 11 tác phẩm xuất sắc để trao Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất.

Với mong muốn tiếp tục tìm kiếm, cổ vũ các tác giả Việt sáng tác cho độc giả Việt, đồng thời định vị Giải thưởng Văn học Kim Đồng gắn liền với văn học dành cho thanh thiếu nhi Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng tiếp tục phát động cuộc Vận động sáng tác cho thanh thiếu nhi 2025-2027 và cập nhật thông tin về Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ hai.

Ở lần phát động này, Nhà xuất bản Kim Đồng mở rộng phạm vi đối tượng độc giả, với 2 hệ thống giải thưởng: Giải thưởng Văn học Kim Đồng dành cho thiếu nhi và Giải thưởng Văn học Kim Đồng dành cho người trẻ.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết: “Giải thưởng Văn học Kim Đồng mong muốn tìm kiếm những tác phẩm có chất lượng dành cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi hướng tới việc phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ viết trẻ, khuyến khích họ mạnh dạn kể câu chuyện thế hệ mình, tạo môi trường để họ thử sức, rèn luyện, trưởng thành và tiến xa hơn trên con đường sáng tác”.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên cũng cho biết, sang năm 2027, Nhà xuất bản Kim Đồng sẽ bước sang tuổi 70. Trong suốt chặng đường phát triển đó, mảng sách văn học thiếu nhi luôn được xác định là mảng sách nòng cốt. Đã có rất nhiều cuộc vận động sáng tác và cuộc thi được Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức.

Qua mỗi kỳ vận động, Nhà xuất bản đã phát hiện và giới thiệu nhiều gương mặt sáng giá cho nền văn học thiếu nhi. Gần đây nhất, Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ Nhất (tổ chức từ năm 2023 đến 2025) đã gặt hái kết quả rất tốt đẹp với hàng trăm tác phẩm dự thi. Ban tổ chức đã lựa chọn ra tác phẩm xuất sắc nhất, và đặc biệt hơn cả là đã có hơn 60 đầu sách tham dự giải thưởng được lựa chọn xuất bản.