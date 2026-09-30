Loạt truyện bị tung hô quá đà nhưng chất lượng thất vọng trên BookTok

Binding 13 của Chloe Walsh. Cuốn sách này trở nên phổ biến nhờ thông tin về việc sắp được chuyển thể thành phim truyền hình. Tuy nhiên, trải nghiệm đọc phần nào gây thất vọng. Với độ dài hơn 600 trang, cuốn sách mang lại cảm giác lặp đi lặp lại đến mức lê thê. Mãi đến sau trang 400, cặp đôi chính mới có nụ hôn đầu. Việc quá chú trọng vào sự yếu đuối, mong manh của nữ chính, trong khi thiếu đi điểm sáng từ các nhân vật phụ đã khiến trải nghiệm đọc trở nên tẻ nhạt và đơn điệu.