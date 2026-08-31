Cuốn sách khiến cộng đồng BookTok phát cuồng

Sarah J. Maas và phần tiếp theo của loạt truyện "A Court of Thorns and Roses" đang dấy lên làn sóng trên BookTok. Giới xuất bản cũng sẵn sàng cho mùa doanh thu lớn.

Khi kim đồng hồ nhích dần về thời điểm nửa đêm ngày 27/10, cả người hâm mộ romantasy và các nhà bán sách trên toàn cầu háo hức chờ đón một sự kiện lớn.

Đúng thời khắc đó, cuốn tiểu thuyết thứ sáu trong loạt truyện đình đám A Court of Thorns and Roses (ACOTAR) của Sarah J. Maas chính thức ra mắt sau 5 năm chờ đợi. Ngay từ lúc đó, người hâm mộ đã rất phấn khích.

Sức hút của Sarah J. Maas trên BookTok

Theo The Bookseller, tính đến ngày 28/8, hashtag #sarahjmaas đã xuất hiện trong hơn 995.000 video và #acotar được gắn thẻ trong hơn 2,1 triệu video trên TikTok. Vào năm 2024, tờ Standard đưa tin rằng tổng số lượt xem của tất cả video có hashtag #sarahjmaas đã lên tới 3,3 tỷ lượt.

Tài khoản Tiktok Ally (@fiction.ally; 22.000 người theo dõi) cho biết sau thông báo tiết lộ tên hai cuốn sách ACOTAR mới là A Court of Splintered Harmony và A Court of Forgotten Melody, cái tên Maas và nhà xuất bản Bloomsbury đang phủ sóng khắp nơi.

"Từ A Court of Thorns and Roses đến Crescent City và Throne of Glass, độc giả đang cuồng nhiệt đọc, thậm chí đọc lại càng nhiều càng tốt, rồi xâu chuỗi các giả thuyết từ những đoạn giới thiệu ngắn để chuẩn bị cho tập sách mới ra mắt", Ally nói.

Hai cuốn sách mới nhất trong loạt truyện ACOTAR. Ảnh: Bloomsbury Publishing/The Independent.

"Cộng đồng BookTok đang phát cuồng. Khi ngày phát hành đến gần, thế giới tiểu thuyết lãng mạn kỳ ảo (romantasy) đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết và thật khó để không bị cuốn vào đó. Việc ra mắt một cuốn sách ACOTAR là một sự kiện lớn…Vài tháng tới sẽ là khoảng thời gian bùng nổ đối với BookTok", Nate (@nateblackbooks, 2.969 người theo dõi) đồng tình.

Trước đó, khi Maas xuất hiện trong chương trình podcast nổi tiếng Call Her Daddy vào đầu năm nay để thông báo về việc viết tiếp tập 6 và 7 của loạt truyện ACOTAR, đã có hơn 100.000 thính giả theo dõi buổi phát sóng trực tiếp.

J. Maas mang lại cơ hội bùng nổ doanh thu

Theo trang Vogue, tại Vương quốc Anh, 76 cửa hàng thuộc chuỗi nhà sách Waterstones đã bắt đầu quảng bá các buổi tiệc chủ đề ACOTAR, với các hoạt động như xem bói bằng xương, thưởng thức trà bánh, chơi các trò chơi giải trí và yêu cầu khách mặc trang phục theo phong cách Night Court. Đây là phong cách mang đậm tính huyền bí, lộng lẫy và quyền lực, lấy cảm hứng từ vùng đất huyền ảo, quyến rũ Night Court trong sách của Sarah J. Maas.

Theo trang Parade, nền tảng Amazon cũng đang ghi nhận những tín hiệu doanh thu đầy hứa hẹn. Cuốn A Court of Splintered Harmony đang giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng sách hư cấu ăn khách của Amazon, dù sách chưa được phát hành.

Còn cuốn A Court of Forgotten Melody, dự kiến ​​ phát hành vào ngày 12/1/2027, cũng đã xuất hiện trên bảng xếp hạng tiểu thuyết ăn khách của Amazon, hiện đứng ở vị trí thứ 4 sau năm tuần góp mặt trong danh sách.

J. Mass đã đóng góp không nhỏ doanh thu cho Bloomsbury. Ảnh: The Bookseller.

Đặc biệt, ngay từ tháng 3 năm nay, giá trị thị trường của Bloomsbury, đơn vị từng tạo dựng tên tuổi nhờ loạt truyện Harry Potter, đã tăng thêm hơn 70 triệu bảng Anh sau khi công bố kế hoạch phát hành 2 cuốn tiểu thuyết mới của Sarah J. Maas. Theo The Times, Bloomsbury Publishing cho biết lợi nhuận năm nay của họ dự kiến ​​"vượt xa" kỳ vọng của thị trường.

Ông Nigel Newton, CEO của Bloomsbury, cho biết: "Việc xuất bản hai cuốn tiểu thuyết của cùng một tác giả ăn khách chỉ trong vòng 11 tuần là điều gần như chưa từng có tiền lệ trong lịch sử ngành xuất bản".

J. Maas đã bán được hơn 75 triệu bản sách trên toàn thế giới, bằng hơn 40 ngôn ngữ, và tất cả tác phẩm của bà đều do Bloomsbury phát hành.

Các chuyên gia phân tích tại Peel Hunt nhận định rằng còn quá sớm để đánh giá mức độ đóng góp từ hai tác phẩm của Maas, nhưng họ cũng lưu ý rằng lần ra mắt tác phẩm lớn gần đây nhất của bà trong năm 2024 "đã thành công vang dội trên toàn cầu, thúc đẩy doanh số đáng kể không chỉ cho đầu sách mới mà còn cho cả các tác phẩm đã phát hành trước đó của bà".

Ngân hàng đầu tư này đã nâng dự báo tăng trưởng doanh thu cho mảng sách đại chúng của Bloomsbury lên mức 25% trong năm nay, cao gấp đôi so với mức tăng trưởng 12% từng được dự báo trước đó.