Vì sao 'Thành phố' trong TP.HCM nên viết hoa?

Học giả An Chi cho rằng “Thành phố Hồ Chí Minh” là một địa danh gồm 5 âm tiết, trong đó “Thành phố” là thành tố không thể tách rời nên cần viết hoa.

Trong một trao đổi về cách viết tên TP.HCM trong Chuyện Đông, Chuyện Tây , nhà nghiên cứu An Chi bác bỏ quan điểm cho rằng nên viết “thành phố Hồ Chí Minh” với chữ “thành phố” viết thường. Trước đó, có ý kiến đề xuất viết tên thành phố này là “thành phố Hồ Chí Minh”, dựa trên nguyên tắc không viết hoa các danh từ chung đứng trước địa danh khi địa danh được dùng để gọi tên một đơn vị hành chính.

Theo An Chi, xét về từ nguyên, “thành phố” vốn là một danh từ chung. Tuy nhiên, trong tên “Thành phố Hồ Chí Minh”, hai thành tố này không thể tách rời. Ông cho rằng “Hồ Chí Minh” trong trường hợp này vẫn là nhân danh, tức tên người, chứ không phải địa danh dùng để gọi tên đơn vị hành chính như lập luận được đưa ra.

An Chi đưa ra ví dụ về cách sử dụng tên gọi trong câu. Theo ông, không thể nói “đi từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội rồi lại từ Hà Nội trở về Hồ Chí Minh”, mà phải nói đầy đủ “đi từ Thành phố Hồ Chí Minh... trở về Thành phố Hồ Chí Minh”.

Từ đó, An Chi cho rằng “Thành phố Hồ Chí Minh” là một địa danh duy nhất gồm 5 âm tiết. Trong đó, “thành phố” vốn là danh từ chung nhưng đã trở thành một thành tố của địa danh nên chữ “T” cần được viết hoa.

An Chi cũng cho rằng trường hợp này khác với cách viết “thành phố Cần Thơ” hoặc “thành phố Đà Lạt”. Theo ông, “Thành phố Hồ Chí Minh” là trường hợp đặc biệt bởi tên một người được dùng để đặt tên cho một thành phố. “Vậy tưởng nên cẩn trọng mà viết Thành phố Hồ Chí Minh với chữ T hoa”, ông chia sẻ.