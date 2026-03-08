Thành công và tài sản của tác giả romantasy nổi tiếng nhất

Thông tin Sarah J Mass sắp ra mắt hai cuốn sách romantasy (lãng mạn giả tưởng) mới đang thu hút sự quan tâm từ độc giả về sự nghiệp và thành công của bà.

Theo Sunday Guardian Live, Sarah J. Maas là tiểu thuyết gia giả tưởng nổi tiếng người Mỹ, được biết đến với khả năng xây dựng những câu chuyện romantasy (lãng mạn giả tưởng) hấp dẫn dành cho thanh thiếu niên và người trưởng thành.

Sarah J. Maas là ai?

Sarah Janet Maas sinh ngày 5/3/1986 tại thành phố New York, Mỹ. Bà là một tác giả rất thành công trong nền văn học Mỹ, ra mắt gần 20 cuốn sách. Giá trị tài sản ròng của Sarah ước tính từ 40 triệu đến 60 triệu USD . Tài sản của bà đã tăng lên gấp bội nhờ doanh số bán sách trên toàn cầu, đặc biệt nhờ sự nổi tiếng trên BookTok.

Từ khi còn nhỏ, Sarah J. Maas có hứng thú với thế giới giả tưởng, đặc biệt là bộ sách Chúa tể những chiếc nhẫn. Bà cũng có sở thích viết chuyện, sớm bắt đầu sáng tác những câu chuyện của riêng mình. Đặc biệt, Sarah J. Maas thường dành những ngày cuối tuần và kỳ nghỉ để tham gia các chương trình sáng tác.

Bà cũng theo đuổi sở thích này trong suốt quãng thời gian học tập với bằng cử nhân sáng tác văn học và bằng phụ về nghiên cứu tôn giáo.

Sarah J. Maas và một tác phẩm được độc giả yêu thích. Ảnh: hellomagazine.

Về đời tư, Sarah J. Maas đã gặp chồng mình vào năm nhất đại học và kết hôn vào tháng 5/2010. Họ có hai con và sống tại thành phố New York.

Gần đây, Sarah J. Maas thông báo đang chuẩn bị ra mắt hai cuốn sách tiếp theo trong loạt truyện romantasy nổi tiếng A Court of Thorns and Roses. Cuốn sách thứ sáu được mong chờ từ lâu trong loạt truyện nổi này sẽ được phát hành vào ngày 27/10/2026 và cuốn thứ bảy vào ngày 12/1/2027. Những cuốn sách này sẽ tiếp nối câu chuyện từ cuốn sách nổi tiếng A Court of Silver Flames.

Thành công lớn với romantasy

Maas bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết đầu tay Throne of Glass (2012-2018) ở tuổi 16, ban đầu đăng tải với tên Queen of Glass trên FictionPress.com. Tác phẩm này thu hút được sự chú ý và sau đó được xuất bản chính thức.

Bộ truyện xây dựng nàng Cinderella là một sát thủ nguy hiểm thay vì một người hầu, kết hợp giữa thể loại giả tưởng đen tối và phiêu lưu. Bộ truyện romantasy gồm bảy cuốn và một tuyển tập truyện ngắn tiền truyện, đã được dịch sang 35 ngôn ngữ ở 15 quốc gia

Năm 2008, khi Sarah 22 tuổi, bà đã ký hợp đồng với các đại diện văn học. Tính đến năm 2022, bộ Throne of Glass đã bán được hơn 12 triệu bản.

Tiếp theo đó là bộ truyện romantasy nổi tiếng nhất của bà A Court of Thorns and Roses (ACOTAR) (2015-nay). Đây là bộ truyện kể lại câu chuyện người đẹp và quái vật một cách phóng khoáng, pha trộn giữa lãng mạn và giả tưởng. Dù chưa kết thúc, loạt truyện này đã được Hulu mua bản quyền chuyển thể thành phim truyền hình.

Trên TikTok, hashtag ACOTAR đã thu hút 1,9 triệu bài đăng và hơn 8,5 tỷ lượt xem. Chính mạng xã hội đã giúp bộ truyện romantasy này và Sarah trở nên nổi tiếng.

"Tôi có được ngày hôm nay là nhờ mạng xã hội," nhà văn này chia sẻ. Một loạt truyện khác là Crescent City (2020 đến nay). Đây là tác phẩm kết hợp giữa giả tưởng đô thị và lối kể chuyện sử thi với ba cuốn cho tới nay. Trong đó, cuốn thứ hai House of Sky and Breath 2022 đã đoạt giải Goodreads Choice Award cho truyện giả tưởng hay nhất

Sarah J. Maas đã bán được hơn 75 triệu cuốn sách trên toàn thế giới, có các tác phẩm được dịch ra 40 ngôn ngữ và được coi là một hiện tượng văn học romantasy toàn cầu.

Bà cũng đã đóng góp rất lớn vào doanh số của nhà xuất bản Bloomsbury, giúp công ty này ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 161% trong năm tài chính 2023-2024. Đây cũng được coi là một trong những giai đoạn sinh lời nhất của Bloomsbury.