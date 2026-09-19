'Tổng tài' không phải mẫu bạn trai lý tưởng trên BookTok

Cộng đồng BookTok đang ghi nhận sự thay đổi trong hình tượng "bạn trai bước ra từ trang sách" (book boyfriend) trong giới độc giả lãng mạn.

Cặp đôi chính trong phim Off Campus. Ảnh: Prime Video.

Theo trang Refinery 29, hình tượng "bạn trai bước ra từ trang sách" đã trở thành một trong những biểu tượng gắn kết không chính thức của cộng đồng tiểu thuyết lãng mạn trên #BookTok.

Mô típ bạn trai truyền thống

Hình mẫu này thường xuất hiện trong những cuốn sách được đọc nhiều đến mức gáy sách đã sờn cũ, có thể là kiểu người xắn tay áo đầy cuốn hút (như Tom Hayward trong The Other Bennet Sister), luôn mang trong mình nỗi niềm khao khát tình yêu sâu sắc (như Conrad Fisher trong The Summer I Turned Pretty), hay gai góc đầy nam tính (một kiểu mẫu quá phổ biến để có thể liệt kê hết).

Trang Trill Magazine đã khái quát rằng họ thường có một quá khứ bí ẩn, vẻ ngoài trầm mặc, tự tin vào sức hút giới tính của bản thân, hào hoa, giàu có, quyền lực và khó mở lòng về cảm xúc. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài ấy là một trái tim nhân hậu, giúp khơi dậy con người thật của người phụ nữ mà họ yêu.

Trong nhiều năm qua, và cả hiện tại, hình mẫu này vẫn rất phổ biến trong các cuốn sách trên BookTok thuộc thể loại dark romance (lãng mạn pha yếu tố đen tối) và romantasy (lãng mạn kết hợp giả tưởng) như Rhysand (A Court of Thorns and Roses) hay Xaden Riorson (Cánh Tư).

Các tác phẩm romantasy vẫn đang mô tả các hình mẫu nam chính truyền thống của thế giới BookTok. Ảnh: Screent Rant.

Sự nổi lên của một hình mẫu mới

Nhưng gần đây, chỉ với 5 phút lướt BookTok, độc giả sẽ thấy một hình mẫu hoàn toàn khác biệt. Chàng trai lý tưởng trong sách thời nay sẽ nấu đồ ăn cho người tình khi ốm, nhớ cà phê người tình muốn uống, biết cách bày tỏ cảm xúc và luôn sẵn sàng đáp lời khi được gọi.

Cùng với sự lên ngôi của dòng truyện lãng mạn nhẹ nhàng, sự xuất hiện của những nam chính cởi mở về cảm xúc và kiểu bạn trai "chăm sóc" trên BookTok đã đặt ra một câu hỏi lớn hơn: Phải chăng những hình mẫu lãng mạn lý tưởng đang thay đổi, vì thế giới xung quanh cũng đang thay đổi?

Đang có một xu hướng lan truyền trên BookTok kêu gọi độc giả chia sẻ những "dấu hiệu tích cực" ở các nam chính trong truyện, và câu trả lời hiếm khi xoay quanh sự giàu có. Thay vào đó, độc giả đề cao trí tuệ, cảm xúc, những hành động quan tâm thiết thực, sự giao tiếp cởi mở và lòng tin cậy.

Các bối cảnh gần gũi như thị trấn nhỏ, các doanh nghiệp gia đình, cộng đồng địa phương và những mối quan hệ có nền tảng cảm xúc vững chắc cũng dần được ưa chuộng trên BookTok. Thay vì máy bay riêng hay những kỳ nghỉ xa hoa, độc giả đang dành tình cảm cho những người thợ làm bánh, cầu thủ khúc côn cầu, nông dân hay những người đàn ông bình dị nhưng biết cách giao tiếp, chia sẻ.

Sự thay đổi này thể hiện rõ nét qua các tác phẩm của những tên tuổi lớn nhất trong dòng tiểu thuyết lãng mạn. Những tác giả như Emily Henry và Abby Jimenez đã xây dựng được lượng độc giả trung thành nhờ các câu chuyện đề cao sự gắn kết về mặt cảm xúc hơn là lối sống xa hoa. Độc giả BookTok không còn quá quan tâm liệu nhân vật có sở hữu căn penthouse sang trọng hay không, mà chú trọng hơn vào việc nhân vật có biết cách thấu hiểu và quản lý cảm xúc của mình hay không.

Một số tiểu thuyết lãng mạn được ưa thích trên BookTok.

Gen Z thay đổi

Trang Trill Magazine đã đặt câu hỏi về sự thay đổi trong đời sống xã hội và sở thích đọc sách của độc giả trẻ.

Gen Z đang bước vào tuổi trưởng thành trong bối cảnh kinh tế bất ổn. Giá thuê nhà tăng vọt. Việc sở hữu nhà riêng dường như là điều quá xa vời. Các cuộc thảo luận về tình trạng kiệt sức tràn ngập trên mạng xã hội. Đồng thời, văn hóa hẹn hò cũng bị cho là gây mệt mỏi.

Hiện tượng "ghosting" (cắt đứt liên lạc đột ngột), các mối quan hệ mập mờ không tên ("situationship") và sự chán nản với các ứng dụng hẹn hò đã trở thành quen thuộc trong các mối quan hệ hiện đại, Trill Magazine nhận định.

Đây là lúc xu hướng sống chậm và lãng mạn hóa những điều bình dị nổi lên. Theo trang Medium, đối với Gen Z, sống chậm đồng nghĩa với việc sống một cách có ý thức. Họ ưu tiên chất lượng hơn số lượng, chú trọng vào sự hiện diện trọn vẹn trong khoảnh khắc, sự giản đơn và lối sống tỉnh thức.

Gen Z cũng hướng đến việc tìm kiếm niềm vui từ những điều giản đơn thường nhật. Mọi khía cạnh của cuộc sống đều nên được tận hưởng và trân trọng, kể cả những hành động nhỏ bé nhất.

Trong bối cảnh đó, thật dễ hiểu tại sao độc giả của dòng tiểu thuyết lãng mạn trên BookTok lại khao khát những câu chuyện bình dị mới. Khi Gen Z phải đối mặt với chi phí sinh hoạt leo thang và tình trạng kiệt sức, tiểu thuyết lãng mạn dường như đang chuyển dịch từ những giấc mơ về sự xa hoa sang khao khát sự ổn định. Nói cách khác, điều hấp dẫn nhất trong chuyện tình cảm hiện nay không phải là sự giàu có. Các nhân vật nam chính được nhớ đến nhờ những cảm xúc mà họ mang lại cho độc giả.

Hình ảnh trong phim Off Campus.

Xu hướng này đã được chú ý khi giới làm phim chuyển thể tiểu thuyết ăn khách. Ví dụ như bộ phim Off Campus, chuyển thể từ tiểu thuyết gốc The Deal năm 2015. Tác phẩm này ra đời khi công chúng còn chuộng hình mẫu "trai hư" và coi sự chiếm hữu độc hại là biểu hiện của đam mê nồng cháy. Nhân vật nam chính Garrett Graham trong The Deal cũng có tính cách chiếm hữu này. Graham tuyên bố không có gã đàn ông nào trong trường được phép bắt chuyện với bạn gái Hannah, nếu không, sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ chàng cầu thủ khúc côn cầu này. Trong bộ phim chuyển thể, lời đe dọa của Graham đã được thay đổi thành một sự hiểu lầm do đồng đội lan truyền.

Trong suốt nhiều thập kỷ, thể loại lãng mạn hứa hẹn mang lại cho độc giả cảm giác về sự xa hoa. Giờ đây, nó lại hứa hẹn sự khác biệt. Đó là sự hiện diện và đồng hành của một người luôn ở bên khi cần, cả trong thế giới sách và phim chuyển thể.