Lối tắt BookTok đưa thị trường phim chuyển thể quốc tế bùng nổ

Hàng loạt phim chuyển thể từ những cuốn sách hot trên BookTok cho thấy nền tảng này đã trở thành một địa điểm mới cho giới điện ảnh quốc tế khám phá các tác phẩm gốc hút khách.

Cặp đôi chính trong phim chuyển thể "Đồi gió hú". Ảnh: Shutterstock.

Trang The Bookseller dẫn đánh giá của Booktoker Berta, có 2.397 người theo dõi, rằng năm 2026 được nhiều người gọi là "năm của các tác phẩm chuyển thể từ sách lên màn ảnh".

Năm tháng đầu năm đã ghi nhận một loạt tác phẩm chuyển thể, bao gồm Wuthering Heights (Đồi gió hú) của Emerald Fennell, Heated Rivalry của đài Crave, dựa trên cuốn tiểu thuyết lãng mạn về khúc côn cầu trên băng cùng tên của Rachel Reid, Project Hail Mary với sự tham gia của Ryan Gosling và Off Campus, bản chuyển thể truyền hình từ loạt tiểu thuyết lãng mạn của Elle Kennedy.

Đồi gió hú và Project Hail Mary đã được chiếu tại các rạp ở Việt Nam trong khi Heated Rivalry và Off Campus chiếu trên Amazon Prime.

BookTok kết nối xuất bản và điện ảnh

Một số nhà sáng tạo tin rằng những thành công trên cho thấy mối liên hệ giữa ngành xuất bản và ngành truyền hình, điện ảnh quốc tế đang trở nên rõ rệt hơn. Các tác phẩm gốc trên đều rất được yêu thích trên BookTok và khi chuyển thể cũng rất thành công trên màn ảnh rộng.

BookTok đã “tác động đáng kể đến ngành công nghiệp phim và truyền hình”, theo BookToker Nate, có 2.788 người theo dõi.

Berta cũng chia sẻ: “Ngành công nghiệp điện ảnh đang trải qua thời kỳ khó khăn, bằng chứng là lượng khán giả đến rạp giảm dần và sự chuyển hướng sang các phương tiện truyền thông ngắn. Làm phim dựa trên một cuốn sách có doanh số bán hàng tốt và lượng người theo dõi trực tuyến lớn sẽ đảm bảo doanh thu cao hơn”.

Hannah, với 12.100 người theo dõi trên BookTok, nhận xét rằng việc ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình chuyển đổi “đội quân người hâm mộ” của BookTok thành khán giả của họ là một chiến lược “hợp lý”.

Đối với Nate, BookTok đã “giảm bớt một số rủi ro khi sản xuất phim chuyển thể… Sản xuất phim cho một cộng đồng người hâm mộ sách đã được xây dựng sẵn sẽ đảm bảo có được khán giả ngay lập tức và rất nhiều người làm tiếp thị trên mạng xã hội miễn phí”.

Berta tin rằng đó là lý do “chúng ta đã thấy sự gia tăng số lượng người có ảnh hưởng trong giới sách tham dự các sự kiện điện ảnh và truyền hình”.

“Nếu các nhà sản xuất phim và truyền hình muốn tận dụng lượng khán giả sẵn có, BookTok là một nơi đáng tin cậy”, Heather nói thêm.

Một ví dụ thú vị về việc kết hợp đồng thời cả người hâm mộ phim và sách là cuốn Sunrise on the Reaping của Suzanne Collins. Cuốn sách đã giành giải Sách thiếu nhi hay nhất năm tại lễ trao giải Nibbies tuần này.

Cuốn Sunrise on the Reaping của Suzanne Collins. Ảnh: Book Riot.

Vào ngày 4 tháng 6 năm 2024, khi Collins công bố ra mắt tác phẩm này, hãng Lionsgate cũng công bố dự án chuyển thể cuốn sách thành phim.

Hashtag chung cho phim và sách, #sunriseonthreaping, đã được sử dụng trong 149.800 video trên TikTok tính đến ngày 15/5.

BookTok là trợ lực quảng bá miễn phí

“Bây giờ ít người tìm kiếm các gợi ý phim hoặc chương trình truyền hình trên phương tiện truyền thông chính thống như báo in hoặc báo điện tử. Thay vào đó, họ chuyển sang các nền tảng mạng xã hội như Instagram và TikTok để tìm cảm hứng”, Berta gợi ý.

Berta cũng chia sẻ thêm: “Trên những nền tảng này có rất nhiều người yêu sách ủng hộ nhiệt tình việc chuyển thể từ sách lên màn ảnh. Bất kể bộ phim chuyển thể sau đó được đón nhận tốt hay không, sẽ có một lượng lớn người quảng bá miễn phí cho bộ phim trên các nền tảng mạng xã hội”.

Heather, có tài khoản Instagram được 2.881 người theo dõi, đồng tình với ý kiến trên: “Truyền miệng là một yếu tố thúc đẩy doanh số bán hàng rất hiệu quả. Chúng ta tin tưởng bạn bè và những người cùng trang lứa dễ dàng hơn là một quảng cáo thương mại”.

Nate nói thêm: “Nhìn chung, BookTok có thể được sử dụng để đánh giá mức độ quan tâm đến các dự án chuyển thể. Chọn đúng tác phẩm gốc và đúng cộng đồng người hâm mộ đã gần như cầm chắc chiến thắng cho một dự án truyền hình hay điện ảnh”.

Nate tiếp tục: “Bằng cách đầu tư vào các dự án mà cộng đồng BookTok yêu thích, dù là sách, phim hay chương trình truyền hình, các công ty truyền thông gần như được đảm bảo một chiến dịch truyền miệng quy mô lớn. Vài năm trước, những cuốn sách như Heated Rivalry có thể bị coi là quá rủi ro. Nhưng nhờ lượng người hâm mộ có trên TikTok, sẵn sàng ủng hộ dự án, bộ phim đã đạt được thành công vang dội”. HBO đã phải trả khoảng 600 nghìn USD cho mỗi tập để mua bản quyền phát sóng bộ phim tại Mỹ.

Những dấu ấn của Heated Rivalry hay Project Hail Mary đang tạo nên niềm tin cho thị trường phim chuyển thể từ BookTok với những hứa hẹn đột phá hơn.