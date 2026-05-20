Cặp vợ chồng gây chú ý đặc biệt khi đạp xe từ Pháp về Việt Nam

Đạp xe 16.000 km từ Pháp về Việt Nam, Thibault và Khánh Nguyên đã biến tuần trăng mật thành hành trình thiện nguyện với điểm nhấn là những kỷ niệm đa văn hóa ở Iran, Ấn Độ, Pháp...

Năm 2020, Thibault Clemenceau và Trần Nguyễn Khánh Nguyên đạp xe 16.000 km từ Pháp về Việt Nam để gây quỹ cho trẻ em nghèo ở quận 12 (cũ) của TP.HCM. Ảnh: Nón Lá Project.

Giữa những cung đường gió ngược ở châu Âu, các trạm biên phòng xa lạ hay đám đông ồn ào tại Nam Á, Thibault và Khánh Nguyên thường đạp xe cách nhau vài mét. Suốt hành trình 16.000 km xuyên 18 quốc gia, cặp Việt - Pháp không chỉ đối mặt thử thách thể lực mà còn nhiều lần rơi vào cảm giác lạc lõng giữa những nền văn hóa hoàn toàn khác biệt, ngay cả khi luôn có người bạn đời bên cạnh.

Nhân dịp ra mắt tác phẩm Từ nhà anh về nhà em - Hành trình 16.000 km đạp xe xuyên Âu - Á của cặp đôi Pháp - Việt, nhà văn Thibault Clemenceau chia sẻ với Tri Thức - Znews về lý do vẫn giữ cho bản thân được "cô đơn" và những trải nghiệm đa văn hóa cùng người vợ Khánh Nguyên.

Chiếc nón lá trên hành trình xuyên lục địa

Năm 2018, ngay sau đám cưới, Thibault Clemenceau và vợ - Trần Nguyễn Khánh Nguyên - bắt đầu chuyến đạp xe xuyên lục địa từ Pháp về Việt Nam. Hành trình mang tên “Nón Lá Project”, lấy cảm hứng từ hai chiếc nón lá luôn được cặp vợ chồng buộc phía sau xe trong suốt chuyến đi. Với mỗi km đạp được, cả hai kêu gọi quyên góp 1 USD để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở TP.HCM. Mục tiêu họ đặt ra là hoàn thành 16.000 km, tương ứng 16.000 USD gây quỹ sau gần một năm rong ruổi qua hàng chục quốc gia.

Với họ, hành trình này là một chuỗi trải nghiệm, liên tục học cách thích nghi với những nền văn hóa xa lạ. Mỗi lần bước qua một biên giới mới, những kinh nghiệm cũ gần như không còn tác dụng. Từ cách ăn mặc, giao tiếp đến ứng xử nơi công cộng, mọi thứ thay đổi theo từng quốc gia.

“Rất kỳ lạ, mỗi lần bước qua một biên giới mới, mọi thứ gần như quay về con số không. Chúng tôi phải học lại và làm quen lại từ đầu. Nếu mang kinh nghiệm ở quốc gia trước áp dụng sang quốc gia khác thì nhiều khi không phù hợp”, Thibault chia sẻ.

Một trong những cú sốc văn hóa đầu tiên của anh là tại Azerbaijan (một quốc gia Tây Á). Trong lúc đạp xe giữa trời nắng nóng, Thibault bất ngờ bị người dân địa phương nhắc nhở vì mặc quần đùi. Với đàn ông ở đây, đó là trang phục thiếu lịch sự nơi công cộng. Anh lập tức thay quần dài để tiếp tục hành trình dù thời tiết khắc nghiệt.

Hành trình đạp xe 16.000 km đưa Thibault và Khánh Nguyên đi từ Pháp, Ấn Độ, Iran đến Nepal, Lào và cuối cùng là Việt Nam. Ảnh: Nón Lá Project.

Sang Iran, Khánh Nguyên phải làm quen với những quy tắc về trang phục. Cô phải trùm khăn hijab, mặc áo dài quá hông theo luật Hồi giáo. Tuy nhiên, điều khiến họ nhớ nhất ở đất nước này là sự hiếu khách của người dân. Theo Thibault, trong văn hóa Ba Tư, khách lạ được xem như “người bạn của Chúa”. Vì vậy, suốt nhiều tuần đi qua đất nước này, gần như tối nào họ cũng được mời về nhà ăn cơm hoặc ngủ lại.

“Trong văn hóa Ba Tư, những người bạn mới mang điều lành đến cho gia đình. Họ lúc nào cũng đón tiếp chúng tôi rất nồng hậu. Có những hôm chúng tôi được tiếp đãi như hoàng tử và công chúa”, anh kể.

Không chỉ ở Iran, những trải nghiệm đời thường dọc đường cũng khiến cả hai nhìn thấy sự đa dạng của thế giới theo cách trực tiếp nhất. Có nơi người dân sẵn sàng trải thảm picnic bên đường rồi mời hai người lạ cùng ăn uống. Có nơi họ trở thành tâm điểm chú ý chỉ vì đội nón lá Việt Nam giữa phố. Theo Thibault, hai chiếc nón lá mang từ Việt Nam đi xuyên châu Âu và châu Á đã vô tình trở thành “cầu nối văn hóa” hiệu quả nhất.

“Đi đến đâu người ta cũng hỏi chúng tôi đang đội cái gì trên đầu. Chính chiếc nón lá làm mọi người chủ động bắt chuyện và phá vỡ khoảng cách ban đầu”, anh nói.

Hành trình 16.000 km qua 18 quốc gia vì thế đã trở thành một trải nghiệm đa văn hóa với cặp đôi. Với Thibault, tiếp xúc với những thế giới quan khác biệt giúp anh hiểu thêm về nhân loại, anh thực hành triết học của Nietzsche về việc "trở thành chính mình". Mỗi chặng đường, từ những dải núi cao Thụy Sĩ đến sa mạc Iran, giúp cặp đôi bóc tách những lớp cũ kỹ trong tư duy để hình thành nên một bản thể mới mẻ và cởi mở hơn.

Đạp xe cùng vợ 16.000 km vẫn thấy cô đơn

Thibault thừa nhận rằng sự cô đơn vẫn là một phần không thể thiếu trong suốt một năm dù hành trình 16.000 km luôn có bóng dáng của bạn đời. Đó là những khoảnh khắc cả hai buộc phải đối diện với chính mình giữa thiên nhiên bao la hay những áp lực ngoại cảnh.

Trên những cung đường gồ ghề sỏi đá, dù là vợ chồng, mỗi người vẫn phải tự cầm lái chiếc xe của riêng mình. Không ai có thể đạp thay phần đường của đối phương, và những khó khăn thể chất đó buộc họ phải trải qua cảm giác độc hành ngay cả khi đang đi cạnh nhau.

"Có những khó khăn chúng ta buộc phải trải qua một cách tự thân bởi vì mỗi người đạp một chiếc xe. Ví dụ đi qua một cung đường gồ ghề sỏi đá, tôi đâu thể đạp thay vợ được và vợ tôi cũng không đạp thay tôi được", Thibault nhớ lại.

Tác phẩm Từ nhà anh về nhà em - Hành trình 16.000 km đạp xe xuyên Âu - Á của cặp đôi Pháp - Việt được ra mắt vào tháng 5. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Sự cô đơn còn nảy sinh từ những mâu thuẫn đời thường và khác biệt về gốc rễ văn hóa Pháp - Việt ngay trong nội tại mối quan hệ. Không tránh khỏi những lúc hai vợ chồng bất đồng quan điểm hay mất bình tĩnh, tạo ra những khoảng trống im lặng giữa hai người. Những lúc ấy, họ chọn cách đạp xe tách xa nhau một khoảng để tự trấn an và tìm lại sự điềm tĩnh trước khi tiếp tục đồng hành.

Đáng chú ý hơn là nỗi cô đơn giữa đám đông khi cả hai tiến vào những vùng đất có nền văn minh hoàn toàn khác biệt. Dù đứng giữa sự tò mò của hàng trăm người địa phương, cặp đôi đôi khi vẫn cảm thấy lạc lõng vì không thể thấu hiểu trọn vẹn những gì đang diễn ra xung quanh mình.

"Chúng tôi có thể lạc giữa một đám đông hàng trăm người nhưng vẫn cảm thấy cô đơn vì không hiểu họ đang làm cái gì cả. Chúng tôi bị lạ lẫm trong chính văn hóa của địa phương đó và đó cũng là một sự cô đơn", anh tâm sự.

Thibault cho rằng những khoảnh khắc đơn lẻ này là cần thiết để mỗi người tự khám phá bản thân và học cách thực hành triết học ngay trên đường đi. Nó giúp họ trân trọng sự hiện diện của người bạn đồng hành và hiểu rằng để đi cùng nhau 16.000 km, mỗi cá nhân cần phải học cách bước đi vững vàng trong chính thế giới nội tâm của mình.