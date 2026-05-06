Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ II bước vào giai đoạn 'nước rút'

Tại buổi giao lưu với sinh viên, NXB Kim Đồng chia sẻ về tiến độ cuộc vận động sáng tác lần II và kỳ vọng tìm thấy những tác phẩm giá trị cho thiếu nhi Việt Nam.

Từ trái sang: nhà văn Giai Du, nhà văn Trần Minh Hợp, nhà văn Trần Gia Bảo nói về chuyện sáng tác văn học cho thiếu nhi vào chiều 5/5. Ảnh: BTC.

Chiều 5/5, tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng phối hợp với nhà trường, Trường Trung học Thực hành tổ chức chương trình giao lưu “Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách”.

Chương trình có sự tham gia của nhà báo Trần Gia Bảo, Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ; nhà văn Trần Minh Hợp, từng nhận Giải thưởng Văn học cho người nhập cư và lao động di trú tại Đài Loan; cùng nhà văn Giai Du, tác giả đoạt giải Nhất Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ I với truyện dài Nên làm gì khi trời nổi gió. Tại sự kiện, các diễn giả cùng thảo luận về những thử thách khi sáng tác cho thế hệ độc giả đang lớn lên giữa kỷ nguyên mạng xã hội và video ngắn.

Phát biểu tại chương trình, nhà văn Văn Thành Lê, Giám đốc chi nhánh NXB Kim Đồng tại TP.HCM, cho biết đơn vị đang hướng tới dịp kỷ niệm 50 năm thành lập chi nhánh tại TP.HCM (1976-2026). Theo ông, sách của Kim Đồng đã gắn bó với nhiều thế hệ bạn đọc phương Nam trong gần nửa thế kỷ qua.

Nhà văn Văn Thành Lê, Giám đốc chi nhánh NXB Kim Đồng tại TP.HCM. Ảnh: BTC.

Ông cũng bày tỏ sự vui mừng khi chương trình quy tụ ba tác giả đại diện cho ba thế hệ gắn bó với NXB, trong đó có những người trưởng thành từ các cuộc vận động sáng tác. Đại diện NXB cho biết cuộc vận động sáng tác lần thứ II hiện đã bước vào giai đoạn cuối, tiếp nhận những bản thảo sau cùng, đồng thời kỳ vọng sẽ có thêm nhiều tác phẩm chất lượng.

Tại sự kiện, NXB Kim Đồng giới thiệu Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần II (giai đoạn 2025-2027). So với lần đầu, cuộc vận động được mở rộng với hai hệ thống là sáng tác cho thiếu nhi và sáng tác cho người trẻ. Thời hạn nhận bản thảo đến hết năm nay, dự kiến trao giải vào tháng 6/2027.

Đơn vị cũng giới thiệu tủ sách Văn Trẻ - dự án nhằm tìm kiếm, hỗ trợ và lan tỏa các giọng viết mới trên văn đàn.