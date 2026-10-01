Nhiều hoạt động trong lĩnh vực xuất bản từ ngày 10.10 đến 30.11, góp phần giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam qua những trang sách.

Triển khai nhiều hoạt động xuất bản chào mừng “Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11”

Theo Kế hoạch triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Cục Xuất bản, In và Phát hành tổ chức các hoạt động thuộc lĩnh vực xuất bản nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Các hoạt động hướng tới việc thông qua trưng bày, triển lãm, giới thiệu đến bạn đọc trong nước và nước ngoài về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam qua những trang sách được xuất bản theo từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Theo kế hoạch, các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý được tổ chức trong thời gian từ ngày 10/10 đến 30/11/2026.

Nội dung gồm Tuần lễ sách/Tháng phát hành sách; giới thiệu sách mới xuất bản; giao lưu tác giả, tác phẩm; triển lãm và hội sách, với chủ đề chung Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Cục Xuất bản, In và Phát hành cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố là các đơn vị chỉ đạo. Tham gia thực hiện có các nhà xuất bản, doanh nghiệp in và doanh nghiệp phát hành xuất bản phẩm.

Một nội dung đáng chú ý là tổ chức Hội Sách tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Hồ Chí Minh được đề nghị chủ trì tổ chức. Địa điểm dự kiến là Phố sách Hà Nội (Phố 19 tháng 12) và Đường Sách thành phố Hồ Chí Minh (Đường Nguyễn Văn Bình). Thời gian và chủ đề cụ thể do đơn vị chỉ đạo quyết định.

Các hoạt động của Hội Sách phải đảm bảo sự gắn kết trong tổng thể chương trình của Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo dấu ấn đặc trưng riêng của hoạt động xuất bản; thu hút được các nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành và các tổ chức cá nhân có liên quan tham gia.

Dịp này, các hoạt động trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách sẽ được tổ chức.

Qua đó, kế hoạch hướng tới tạo không gian văn hóa kết nối những giá trị văn hóa từ truyền thống đến hiện đại; góp phần phát triển văn hóa đọc, đẩy nhanh tiến độ phát triển công nghiệp văn hóa trong xuất bản.

Trong thời gian từ ngày 20/11 đến 25/11/2026, công tác truyền thông sẽ được triển khai trọng tâm.

Tại trụ sở các nhà xuất bản, cơ sở in, cơ sở phát hành sẽ treo băng rôn Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 hoặc các chủ đề truyền thông khác nhằm làm nổi bật giá trị văn hóa Việt Nam và hoạt động xuất bản trong quá trình xây dựng, phát triển và hội nhập.

Các nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành cũng tổ chức trưng bày sách theo chủ đề; tổ chức Tuần lễ phát hành sách chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam; thực hiện chương trình tri ân bạn đọc và hỗ trợ sách phát triển văn hóa đọc tại địa bàn cơ sở.

Đối với các nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành xuất bản phẩm điện tử, kế hoạch yêu cầu thực hiện công tác truyền thông, quảng bá trên các nền tảng công nghệ.