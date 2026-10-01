Làm gì khi 'Con ghét bố mẹ'?

Con tìm sự đồng cảm từ người lạ trên mạng là hồi chuông cảnh báo về sự đứt gãy niềm tin trong gia đình. Với sự bao dung, cha mẹ cần nhìn thẳng vấn đề và học lại cách yêu thương.

Trong thời đại số, khi khoảng cách giữa các thế hệ không chỉ tính bằng số năm mà còn bằng những cú chạm màn hình, một thực trạng đau lòng đang hiện hữu: Nhiều đứa trẻ chọn trút bầu tâm sự với người lạ trên mạng thay vì ngồi lại cùng cha mẹ. Sự xuất hiện của những hội nhóm "anti" bố mẹ với hàng chục nghìn thành viên chính là một hồi chuông cảnh báo về sự đứt gãy niềm tin ngay trong một mái nhà.

Đứt gãy niềm tin

Dạo một vòng quanh các hội nhóm có cái tên đầy cực đoan như "Con ghét bố mẹ" hay "Hội những người không muốn về nhà",… người ta dễ dàng bắt gặp những dòng trạng thái với cảm xúc không tích cực. Cảm giác chung là bất mãn khi bố mẹ không thấu hiểu, thiếu sự quan tâm, thường xuyên bị so sánh, áp lực học tập, chuyện tình cảm...

Thay vì tìm thấy sự vỗ về từ vòng tay gia đình, trẻ tìm thấy sự đồng cảm từ những người xa lạ có cùng nỗi đau. Ảnh: Magnific.

Thay vì tìm thấy sự vỗ về từ vòng tay gia đình, trẻ tìm thấy sự đồng cảm từ những người xa lạ có cùng nỗi đau. Điều này đặt ra một câu hỏi nhức nhối cho các bậc phụ huynh: Tại sao chúng ta - những người hy sinh tất cả cho con lại trở thành người cuối cùng con muốn mở lòng?

Phần lớn cha mẹ đều mang tâm thế "tất cả vì con". Chúng ta làm việc quên mình, hy sinh sở thích cá nhân để dành cho con những điều tốt nhất. Nhưng vô hình chung, sự hy sinh đó đôi khi trở thành một loại áp lực trả ơn.

Câu nói cửa miệng: "Bố mẹ vất vả thế này chỉ mong con ngoan ngoãn" tưởng như là lời động viên, nhưng với một đứa trẻ, nó giống một bản hợp đồng tâm lý.

"Bố mẹ vất vả thế này chỉ mong con ngoan" là câu nói đôi khi gây áp lực lên con. Ảnh: Magnific.

Đôi khi, con trẻ cảm thấy mình mắc nợ. Khi không thể chi trả món nợ đó bằng sự hoàn hảo như cha mẹ mong muốn, trẻ chọn cách nổi loạn hoặc rút lui vào thế giới riêng. Lúc này, mọi lời giáo huấn của cha mẹ đều trở nên sáo rỗng vì thiếu đi nền tảng quan trọng nhất: Sự thấu cảm không điều kiện.

Con cái chúng ta đều tốt - Hành trình học lại cách yêu thương

Đã đến lúc chúng ta cần thôi nhìn nhận những phản ứng tiêu cực của trẻ trên mạng xã hội như một sự "đua đòi". Với cái nhìn bao dung, thay vì phẫn nộ trước những hội nhóm tiêu cực, cha mẹ cần tự vấn: Liệu mình đã thực sự là một nơi chia sẻ đáng tin cậy, hay là một vị thẩm phán luôn sẵn sàng tuyên án mỗi khi con mắc lỗi?

Nuôi con không chỉ là dạy con đúng, mà còn là để con dám nói khi mình sai. Ảnh: Magnific.

Để trở thành người đồng hành, cha mẹ cần can đảm thay đổi chính mình. Thay đổi không phải là chiều chuộng vô điều kiện, mà là học cách lắng nghe tiếng nói đằng sau những hành vi bướng bỉnh. Chúng ta cần hiểu rằng, đằng sau một đứa trẻ lầm lì hay hỗn xược trên mạng xã hội, thường là một đứa trẻ đang mang trong mình những hiểu lầm chưa được tháo gỡ.

Trong cuộc hành trình đầy gian nan để hàn gắn tình thân, cuốn sách Con cái chúng ta đều tốt đưa ra phương pháp tinh thần dành cho các bậc phụ huynh đang đứng ở ngã ba đường. Cuốn sách không nêu kỹ thuật nuôi dạy con siêu đẳng, mà đi sâu vào việc điều chỉnh "tần số" tâm hồn của cha mẹ.

Thông điệp cốt lõi của cuốn sách rất giản đơn nhưng đầy sức nặng: Mỗi đứa trẻ sinh ra đều mang trong mình những hạt giống thiện lành. Những biểu hiện tiêu cực hiện tại chỉ là lớp bụi phủ lên bản chất tốt đẹp đó do sự thiếu hụt giao tiếp và thấu hiểu kéo dài. Thay vì đóng vai người phán xét và đòi hỏi con phải hiểu cho nỗi vất vả của mình, cuốn sách khích lệ cha mẹ hãy là người đầu tiên hiểu cho nỗi đau và áp lực của con.

Đọc Con cái chúng ta đều tốt, phụ huynh sẽ nhận ra rằng thấu hiểu chính là cây cầu duy nhất để đưa con từ những hội nhóm cực đoan trở về với thực tại yêu thương.

Sách Con cái chúng ta đều tốt.

Nhà nên là nơi bão dừng sau cánh cửa, chứ không phải là nơi bắt đầu của những trận bão lòng. Thay vì để con tìm sự an ủi từ người lạ trên mạng, cha mẹ có thể tìm cách thấu hiểu, lắng nghe con trẻ.

Tin rằng "con cái chúng ta đều tốt" là cách để chúng ta tạo một tổ ấm đúng nghĩa - nơi lòng biết ơn nảy nở tự nhiên từ tình yêu, chứ không phải từ điều kiện ràng buộc.