Đừng lấy sự rực rỡ của người khác làm thước đo cho mình

Giữa áp lực phải thành công theo chuẩn mực xã hội, "Thế giới trong giọt nước" gợi mở một cách nhìn khác về hạnh phúc, sự sống và giá trị của những điều nhỏ bé.

Có những đêm ở tuổi 30, bạn nằm nhìn điện thoại và chợt thấy mình đang chậm hơn rất nhiều người. Người này vừa mua nhà, người kia vừa được thăng chức, một người bạn cũ lại đang chia sẻ về một cột mốc mới. Càng nhìn, bạn càng dễ tự hỏi: tại sao người khác đã đi xa đến vậy, còn mình vẫn loay hoay với cuộc sống hiện tại?

Tại sao người khác đã đi xa đến vậy, còn mình vẫn loay hoay với cuộc sống hiện tại? Ảnh: Magnific.

Đường chạy vô tận của những con số mang tính định lượng

Nỗi đau của thế hệ hiện đại thường không đến từ những biến cố lớn lao hay những thất bại thảm khốc. Nó len lỏi qua từng tấm ảnh check-in sang chảnh, từng chiếc chìa khóa nhà mới của bạn cũ, hay những chức danh quản lý được cập nhật liên tục trên LinkedIn. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà thành công được đóng gói và trưng bày như một món hàng xa xỉ. Khi ngày nào cũng nhìn thấy người khác đang tiến về phía trước, ta rất dễ lấy cuộc sống của họ làm thước đo cho chính mình, và rồi chỉ nhìn thấy những điều mình còn thiếu.

Khi ngày nào cũng nhìn thấy người khác đang tiến về phía trước, ta chỉ nhìn thấy những điều mình còn thiếu. Ảnh: Magnific.

Khi bạn liên tục nhìn vào đỉnh cao của người khác, não bộ sẽ vô thức kích hoạt cơ chế so sánh xã hội, khiến bạn phủ nhận toàn bộ những nỗ lực thầm lặng của chính mình. Những con số về thu nhập, số lượng quốc gia đã đi qua hay diện tích căn hộ vô tình trở thành những vạch đích di động. Bạn càng chạy nhanh, vạch đích càng đẩy đi xa hơn, để lại sau lưng là một thân xác rệu rã và một tâm hồn trống rỗng. Sự mệt mỏi này không thể được chữa lành bằng những lời khuyên về cách quản lý thời gian hay bí quyết để thành đạt hơn. Thứ bạn thực sự cần là một khoảng lặng để học cách đối thoại với đứa trẻ bên trong đã bị “lờ đi” bấy lâu.

Khi một giọt nước mở ra một cách nhìn khác về cuộc sống

Giữa cơn bão của sự vội vã đó, đôi khi chúng ta cần một không gian tĩnh lặng như bối cảnh trong tác phẩm "Thế giới trong giọt nước". Đó là nơi diễn ra cuộc trò chuyện chậm rãi giữa một cậu bé chăn bò và bác bò già về những điều cơ bản nhất của sự tồn tại. Ở đó, không có áp lực phải kiếm thêm cỏ hay phải chạy nhanh hơn những con bò khác trong đàn. Họ chỉ đơn giản là ngồi lại, bàn về sự sống, cái chết, về những lựa chọn và cả những hối tiếc mang màu sắc của thời gian.

Sách "Thế giới trong giọt nước".

Những nét vẽ tỉ mỉ và ngôn từ nhẹ nhàng như hơi thở ấy không ép bạn phải trở nên tích cực một cách khiên cưỡng. Chúng mở ra một góc nhìn hoàn toàn khác biệt: một đứa trẻ có thể dành hàng giờ chỉ để quan sát chuyển động và cảm nhận vẻ đẹp của sự mong manh của một giọt nước. Trong khi đó, những người trưởng thành được dán nhãn thành đạt lại quá bận rộn theo đuổi những mục tiêu khổng lồ mà quên mất cảm giác mình đang thực sự sống. Chúng ta đã quá quen với việc dùng khái niệm được hay mất để phân loại cuộc đời, nhưng hãy thử một lần tước bỏ đi căn nhà, chức danh hay số dư tài khoản. Khi đó, phần còn lại của bạn thực sự là ai?

Sự xoa dịu đôi khi không đến từ việc bạn đạt được một thành tựu mới hay mua được một món đồ đắt tiền. Nó đến từ khoảnh khắc bạn nhận ra rằng: sống tốt không đồng nghĩa với việc sống rực rỡ theo tiêu chuẩn của đám đông. Hạnh phúc thực sự nằm ở khả năng quan sát sự sống trong từng điều nhỏ bé nhất, nơi bạn nhìn vào một giọt nước và thấy cả một thế giới bao la đang chuyển động ở trong đó.