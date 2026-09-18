Ngày hội Sách Đà Nẵng 2026: Lan tỏa văn hóa đọc, kết nối tri thức

Từ 17-19/9, Thư viện Đà Nẵng phối hợp với UBND phường Điện Bàn Đông tổ chức Ngày hội Sách Đà Nẵng 2026 với chủ đề “Lan tỏa văn hóa đọc - Kết nối tri thức - Kiến tạo tương lai".

Ngày hội được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 150 năm ngày sinh Nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026) và 15 năm ngày mất Nhà cách mạng Võ Chí Công (8/9/2011 - 8/9/2026).

Đây là hoạt động nhằm tôn vinh giá trị của sách, góp phần khuyến khích, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; đồng thời tuyên truyền - giới thiệu những giá trị lịch sử, truyền thống của dân tộc và cuộc đời, sự nghiệp của các nhân vật lịch sử.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội Sách Đà Nẵng 2026 tại phường Điện Bàn Đông vào tối 17/9

Trong khuôn khổ Ngày hội, Thư viện Đà Nẵng tổ chức không gian trưng bày sách, báo, tài nguyên thông tin, tư liệu và hình ảnh về Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, cuộc đời và sự nghiệp của Nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng và Nhà cách mạng Võ Chí Công.

Cùng với đó là khu vực trưng bày các bài dự thi đạt giải Đại sứ Văn hóa đọc qua các năm và hoạt động xếp sách nghệ thuật. Những không gian này góp phần tạo môi trường đọc trực quan, sinh động, giúp độc giả, đặc biệt là học sinh, có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, văn hóa và những giá trị được lưu giữ qua những trang sách.

Ngày hội diễn ra từ ngày 17 - 19/9 tại phường Điện Bàn Đông, với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực dành cho học sinh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn

Đại diện Thư viện Đà Nẵng (bên phải) trao tặng tủ sách cho đại diện Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Điện Bàn Đông.

Nhiều hoạt động tương tác cũng được tổ chức như tuyên truyền, giới thiệu sách; đố vui tìm hiểu lịch sử; trò chơi vận động gắn với sách. Thông qua hình thức sinh hoạt gần gũi, Ngày hội hướng đến việc tạo hứng thú đọc sách, khuyến khích học sinh, thanh thiếu niên chủ động tìm hiểu kiến thức và hình thành thói quen tự học.

Đáng chú ý, xe Thư viện lưu động đa phương tiện “Ánh sáng tri thức” được đưa đến phục vụ tại Ngày hội, mang theo sách và các thiết bị hỗ trợ đọc, học tập, trải nghiệm. Hoạt động góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận sách, tài nguyên thông tin và các dịch vụ thư viện cho người dân, nhất là học sinh và thế hệ trẻ.

Bên cạnh các hoạt động về sách, Ngày hội còn có chương trình giao lưu văn hóa - văn nghệ, tạo không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh, tăng cường kết nối cộng đồng.

Tối 18/9, chương trình tổ chức chiếu phim Mưa đỏ, mang đến thêm một phương thức tiếp cận lịch sử, văn hóa thông qua điện ảnh.

Bên cạnh các hoạt động về sách, Ngày hội còn có chương trình giao lưu văn hóa - văn nghệ, tạo không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh và kết nối cộng đồng

Thông qua chuỗi hoạt động, Ngày hội Sách Đà Nẵng 2026 hướng tới đưa sách đến gần hơn với cộng đồng, tạo môi trường để người dân gặp gỡ, chia sẻ và khám phá những giá trị từ sách; đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò của đọc sách, tự học và học tập suốt đời.

Qua đó, Thư viện Đà Nẵng tiếp tục phát huy vai trò kết nối con người với tri thức, lan tỏa văn hóa đọc, góp phần xây dựng môi trường học tập thường xuyên, hướng tới gia đình học tập, cộng đồng học tập và xã hội học tập.