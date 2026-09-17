Gần 42.000 học sinh, sinh viên Lào Cai tham gia cuộc thi văn hóa đọc

Ngày 17/9, tại Trường THPT chuyên Lào Cai, phường Cam Đường, Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2026.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao 107 giải thưởng, gồm 20 giải tập thể, 67 giải cá nhân và 20 giải chuyên đề.

Sau 3 tháng phát động, cuộc thi thu hút 41.934 học sinh, sinh viên đến từ 273 cơ sở giáo dục và 59 đơn vị cấp xã tham gia. Ban Tổ chức tiếp nhận 593 tác phẩm dự thi cấp tỉnh, gồm 488 bài viết và 105 video.

Với chủ đề “Sách và sứ mệnh giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên số”, cuộc thi tạo sân chơi để học sinh, sinh viên chia sẻ cảm nhận về sách, phát huy khả năng sáng tạo và đề xuất những sáng kiến đưa văn hóa đọc đến gần hơn với cộng đồng.

Nhiều tác phẩm đã khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử và đặc trưng địa phương của Lào Cai; đồng thời kết hợp công nghệ số để tạo nên những mô hình đọc sách mới, gần gũi với đời sống. Tiêu biểu như “Chiếc gùi tri thức và phiên chợ sách vùng cao”, “Audiobook trên lá cờ mã QR”, “Từ trang sách đến bản làng” và “Bản đồ đọc sách di sản Lào Cai”...

Những sáng kiến này thể hiện tình yêu sách, đồng thời cho thấy cách thế hệ trẻ vận dụng công nghệ để giới thiệu bản sắc văn hóa, đưa tri thức từ sách đến trường học, bản làng và cộng đồng.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao 107 giải thưởng, gồm 20 giải tập thể, 67 giải cá nhân và 20 giải chuyên đề. Ba học sinh tiêu biểu ở các cấp học được trao danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2026.

Cuộc thi góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách, tinh thần tự học và khả năng sáng tạo trong học sinh, sinh viên; đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.

Thời gian tới, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, thể lệ cuộc thi; nâng cao năng lực thẩm định cho giáo viên, nhân viên thư viện; khuyến khích các hình thức dự thi hiện đại như video, podcast và mã QR. Các tác phẩm, mô hình và sáng kiến tiêu biểu sẽ được số hóa để tiếp tục lan tỏa phong trào đọc sách trong cộng đồng.