Hội Xuất bản Việt Nam phát động phong trào phát triển văn hóa đọc

Dịp 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam kêu gọi các đơn vị triển khai những hoạt động thiết thực, gắn với văn hóa đọc.

Các đơn vị được khuyến khích tổ chức những hoạt động thiết thực, gắn với việc đưa sách đến gần độc giả hơn. Ảnh: Trần Hiền.

Ngày 15/9, Hội Xuất bản Việt Nam có văn bản kêu gọi các nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành và công ty sách triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2026).

Theo đó, các đơn vị được khuyến khích tổ chức những hoạt động thiết thực, gắn với việc đưa sách đến gần độc giả hơn. Trong đó, Hội đề nghị đẩy mạnh xuất bản, phát hành, giới thiệu và quảng bá sách bằng nhiều hình thức, thay vì chỉ tập trung vào các hoạt động mang tính kỷ niệm.

Một nội dung khác được nhấn mạnh là phát triển văn hóa đọc. Các đơn vị được đề xuất xây dựng, duy trì những tủ sách và không gian đọc hiệu quả; tổ chức chương trình đưa sách đến trường học, khu vực còn khó khăn, vùng xa cũng như các cộng đồng có nhu cầu tiếp cận sách.

Hội cũng đề nghị ngành xuất bản tiếp tục ứng dụng khoa học, công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số. Các hoạt động có thể tập trung vào xuất bản điện tử, phát triển nền tảng số và tìm cách giới thiệu, phân phối sách phù hợp hơn với thói quen tiếp nhận thông tin của độc giả hiện nay.

Bên cạnh đó, Hội Xuất bản Việt Nam khuyến khích các đơn vị xây dựng và nhân rộng những mô hình, sáng kiến hoặc cách làm hiệu quả trong xuất bản, phát hành và phát triển văn hóa đọc. Những tập thể, cá nhân có đóng góp nổi bật sẽ được xem xét để biểu dương, khen thưởng.

"Hội Xuất bản Việt Nam kêu gọi toàn thể hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tích cực hưởng ứng và triển khai các hoạt động kỷ niệm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; chủ động xây dựng, nhân rộng các mô hình, sáng kiến hiệu quả, góp phần lan tỏa giá trị của sách, thúc đẩy văn hóa đọc và ghi nhận, tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam", công văn nêu rõ.