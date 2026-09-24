Đường sách TP.HCM mừng Ngày truyền thống ngành xuất bản

Ngày hội Sách và Văn hóa Đêm lần thứ 9 cùng nhiều hoạt động trưng bày, giao lưu, trải nghiệm sách diễn ra tại Đường sách TP.HCM và Đường sách Thủ Đức từ cuối tháng 9.

Du khách tham quan Đường sách TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Mừng 74 năm Ngày truyền thống Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2026), Đường sách TP.HCM và Đường sách Thủ Đức tổ chức nhiều hoạt động từ ngày 28/9 đến 31/10.

Tâm điểm là Ngày hội Sách và Văn hóa Đêm lần thứ 9, diễn ra từ ngày 2 đến 4/10 tại Đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn). Sự kiện có các gian hàng trưng bày, giới thiệu và phát hành sách mới, xuất bản phẩm về lịch sử, văn hóa, khoa học, giáo dục và kỹ năng sống.

Các đơn vị tham gia được khuyến khích tổ chức chương trình ưu đãi, tặng sách, giao lưu với bạn đọc. Ban tổ chức cũng lên kế hoạch cho chương trình giao lưu về ngành xuất bản, in và phát hành, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, gian hàng vật phẩm văn hóa, ẩm thực dân gian, trò chơi dân gian và trò chơi sáng tạo.

Từ ngày 6 đến 10/10, Đường sách TP.HCM sẽ phối hợp tổ chức Tuần lễ Doanh nhân và Sách 2026. Lễ khai mạc và vinh danh Top 10 sách hay do doanh nhân Việt viết dự kiến diễn ra lúc 9h ngày 9/10. Chương trình còn có các triển lãm sách thuộc Top 10, sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và sách đoạt Giải thưởng Quốc gia năm 2026.

Tại Đường sách Thủ Đức, từ ngày 1 đến 31/10, ban tổ chức trưng bày 42 bìa tác phẩm đạt giải A, B, C của Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII tại 5 tủ trưng bày. Thông tin về tên tác phẩm, tác giả, đơn vị xuất bản, hạng giải và một số nhận xét của nhà nghiên cứu, phê bình được giới thiệu kèm theo.

Ngày 4/10, Câu lạc bộ Chạm Xanh tổ chức hoạt động “Sức sống xanh từ trang sách”. Các em nhỏ sẽ tìm hiểu quá trình hình thành một cuốn sách, từ ý tưởng, sáng tác, minh họa, biên tập, thiết kế đến in ấn và phát hành. Người tham gia cũng được vẽ tranh, sáng tác truyện và thiết kế bìa cho cuốn sách Từ Chạm Sách đến Chạm Xanh.

Bên cạnh các chương trình trên, các gian hàng tại Đường sách TP.HCM triển khai hoạt động giới thiệu sách, trưng bày xuất bản phẩm, giao lưu với bạn đọc và khuyến đọc từ ngày 28/9 đến 15/10.