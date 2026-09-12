Ghé Đường sách, nữ nhà báo Los Angeles mua 19 bộ lịch về văn hóa Việt

TS Quách Thu Nguyệt kể một nữ nhà báo của tờ báo Los Angeles đã mua 19 bộ lịch “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa” trong ngày ra mắt tại Đường sách TP.HCM.

TS Quách Thu Nguyệt (giữa), nguyên Giám đốc nhà xuất bản Trẻ, nguyên Phó giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên, chia sẻ tại sự kiện.

Sáng 12/9 tại Đường sách TP.HCM, buổi ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 Việt Nam - Những sắc màu văn hóa diễn ra. Theo TS Quách Thu Nguyệt - người nghiên cứu, chọn lọc và biên soạn tác phẩm, ngay trước buổi ra mắt, một nhà báo của tờ báo Los Angeles (Mỹ) tình cờ đi ngang qua Đường sách, chú ý đến bộ lịch và quyết định mua 19 bộ để giới thiệu về Việt Nam. “Chị ấy thấy bộ lịch về văn hóa Việt Nam hay quá nên đã quyết định ‘mở hàng’, mua liền 19 bộ”, TS Nguyệt chia sẻ tại sự kiện.

Theo ban tổ chức, bộ lịch gồm 365 nội dung về cội nguồn, con người, vùng đất, cộng đồng, phong tục, lễ hội, nghề thủ công và các giá trị văn hóa Việt Nam. Mỗi trang lịch được xây dựng như một lát cắt. Qua đó, người đọc có thể tiếp cận từng câu chuyện riêng lẻ nhưng vẫn hình dung bức tranh văn hóa Việt Nam đa dạng và thống nhất.

TS Quách Thu Nguyệt cho biết bà dành khoảng 3 tháng để tập trung xây dựng đề cương cho bộ lịch. Nội dung được phát triển trên cơ sở các công trình nghiên cứu văn hóa, nhân học, dân tộc học, sử học và khảo cổ học.

Theo bà, 4 tháng đầu của bộ lịch tập trung vào nguồn gốc người Việt, với các nội dung về cư dân Đông Nam Á cổ đại, văn minh lúa nước, văn hóa Đông Sơn, Sa Huỳnh và quá trình kiến tạo, tiếp biến văn hóa qua hàng nghìn năm. 8 tháng tiếp theo được phân chia theo các vùng văn hóa, tham khảo những cách phân vùng của các nhà nghiên cứu như GS Ngô Đức Thịnh, GS Trần Quốc Vượng và GS Trần Ngọc Thêm.

TS cho biết ý tưởng của ekip là biến cuốn lịch thành một sản phẩm có thể được giữ lại như một cuốn sách thay vì xé bỏ sau mỗi ngày. Bộ lịch năm nay tiếp tục hướng đến việc đưa tri thức văn hóa vào những không gian quen thuộc như gia đình và nơi làm việc.