Hội Xuất bản Việt Nam 'nâng bước em đến trường' tại xã đảo Nhơn Châu

Trung tâm Phát triển Văn hóa đọc và Kinh tế xuất bản Việt Nam cùng các đơn vị trao học bổng, sách vở và 2.300 mũ bảo hiểm cho người dân xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai).

Ban tổ chức tặng 2.300 nón bảo hiểm cho người dân xã đảo. Ảnh: BTC.

Sáng 5/9, tại Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu (xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Phát triển Văn hóa đọc và Kinh tế xuất bản Việt Nam phối hợp cùng nhiều đơn vị trao học bổng, đồ dùng học tập và mũ bảo hiểm cho học sinh, người dân địa phương nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027.

Theo ban tổ chức, chương trình huy động nhiều nguồn lực xã hội để trao tổng cộng 60 suất học bổng, 208 phần quà học tập, 2.000 quyển vở, 2 góc học tập và các phần quà dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nhấn của chương trình là 3.000 nón bảo hiểm được thiết kế riêng với hình ảnh kết nối xã đảo với đất liền. Trong số này, 2.300 chiếc được trao cho người dân xã Nhơn Châu.

Trung tâm Phát triển Văn hóa đọc và Kinh tế xuất bản Việt Nam, đơn vị trực thuộc Hội Xuất bản Việt Nam, phối hợp với Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhơn Châu và các đơn vị đồng hành trao 20 suất học bổng “Nâng bước em đến trường” cùng nón bảo hiểm cho người dân địa phương.

Ngoài ra, Hội Từ thiện Con Đường Xanh tặng 208 phần quà học tập cho học sinh nhà trường. Công an xã Nhơn Châu trao 2 “Góc học tập - Tiếp bước em đến trường”, trong khi Câu lạc bộ Công tác xã hội Chuyến Xe Yêu Thương phối hợp với Công ty Gia Luật tặng 2.000 quyển vở.

Chương trình huy động nhiều nguồn lực xã hội để trao học bổng, quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã đảo Nhơn Châu (Gia Lai). Ảnh: BTC.

Ông Nguyễn Thanh Hân, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Phát triển Văn hóa đọc và Kinh tế xuất bản Việt Nam, cho biết việc đồng hành cùng học sinh và người dân xã đảo là một phần trong nỗ lực kết nối các nguồn lực xã hội.

“Những món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm niềm tin, động lực và cơ hội để các em vững bước đến trường. Chúng tôi mong muốn tiếp tục kết nối các nguồn lực xã hội, lan tỏa tinh thần sẻ chia, khuyến học và trách nhiệm cộng đồng; cùng vun đắp một thế hệ trẻ có tri thức, khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước”, ông nói.

Theo ông, việc chăm lo cho thế hệ trẻ và đồng hành cùng người dân tại các khu vực biển đảo là cách góp phần vun đắp nguồn lực cho tương lai, đồng thời đưa những hoạt động cộng đồng đến gần hơn với nhu cầu thực tế của địa phương.