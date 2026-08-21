Ông Nguyễn Ngọc Hồi làm Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, giữ chức Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Phạm Minh Tuấn (bên trái) tặng hoa chúc mừng Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Nguyễn Ngọc Hồi.

Ngày 21/8, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 lĩnh vực xuất bản, Hội Xuất bản Việt Nam công bố Nghị quyết về việc bổ sung ông Nguyễn Ngọc Hồi vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam khóa V.

Theo Nghị quyết số 35/NQ-HXB, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, cho biết Ban Thường vụ Hội giao ông Nguyễn Ngọc Hồi thực hiện nhiệm vụ Phó chủ tịch theo chế độ kiêm nhiệm, tập trung hai nhóm công việc.

Một trong những nhiệm vụ được Hội đặt ra là phát triển tổ chức Hội tại TP.HCM, tăng cường kết nối đội ngũ làm công tác xuất bản, in và phát hành, đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để hỗ trợ ngành.

Các đại biểu chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Hồi giữ chức Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi được kỳ vọng tham gia thúc đẩy văn hóa đọc, trong đó chú trọng mở rộng các không gian đọc và hoạt động khuyến đọc đến những khu vực còn khó tiếp cận.

Một nhiệm vụ khác được đặt ra là tăng cường kết nối quốc tế để đưa sách và tri thức Việt Nam đến với độc giả nước ngoài.

Hội Xuất bản Việt Nam mong muốn TP.HCM cùng tham gia các hoạt động tại Hội sách Frankfurt (Đức), qua đó góp phần quảng bá văn hóa, lịch sử và tri thức Việt Nam ra thế giới.

"Chúng tôi tin tưởng rằng ông Nguyễn Ngọc Hồi sẽ phát huy được bản lĩnh, năng lực, trí tuệ và đồng thời kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản, báo chí hỗ trợ Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng niềm tin của các hội viên và của những người làm sách TP.HCM để đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành nhiều hơn nữa", Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam nhấn mạnh.