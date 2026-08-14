Luật Xuất bản sửa đổi đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua

Dự thảo Luật Xuất bản sửa đổi, bổ sung được chỉnh lý theo hướng tăng trách nhiệm các bên, làm rõ cơ chế kiểm soát 3 lớp và bổ sung công cụ quản lý trong môi trường số.

Phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh vào chiều 14/8. Ảnh: Media Quốc hội.

Chiều 14/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Những nội dung được rà soát sau các phiên thảo luận của Quốc hội tập trung vào tăng cường quản lý Nhà nước ở những lĩnh vực nội dung đặc thù, đồng thời tháo gỡ các bất cập phát sinh trong hoạt động xuất bản hiện nay.

Tập trung hỗ trợ xuất bản chuyển đổi số, xuất bản điện tử, văn hóa đọc

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết các đại biểu Quốc hội cơ bản thống nhất về sự cần thiết sửa đổi Luật Xuất bản. Những vấn đề lớn của dự thảo đã được cơ quan soạn thảo phối hợp với cơ quan thẩm tra và các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu để tiếp thu và hoàn thiện.

Theo Cổng Thông tin điện tử Quốc hội, một trong những nội dung được Bộ trưởng trình bày là yêu cầu tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động xuất bản. Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho rằng cần bảo đảm hài hòa giữa tiền kiểm và hậu kiểm, gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng và hạn chế sai sót.

Với các nhóm chủ đề, đề tài có tính chất phức tạp, nhạy cảm, dự thảo được chỉnh lý theo hướng làm rõ cơ chế kiểm soát 3 lớp, qua đó phân định trách nhiệm giữa các chủ thể tham gia. Nhà xuất bản thẩm định nội dung, cơ quan chủ quản kiểm tra kết quả thẩm định, cơ quan quản lý Nhà nước đọc, kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiểu và cho ý kiến trước khi phát hành.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: Media Quốc hội.

Các nhóm nội dung được xác định có tính chất phức tạp, nhạy cảm gồm lịch sử cách mạng, chủ quyền, an ninh quốc gia, lãnh tụ, lãnh đạo đất nước và anh hùng dân tộc. Theo Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc tăng thêm các tầng kiểm soát nhằm làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong quá trình xuất bản.

Báo Văn Hóa đưa tin, bên cạnh yêu cầu tăng cường quản lý, dự thảo cũng bổ sung các chính sách nhằm phát triển ngành xuất bản, trong đó tập trung vào chuyển đổi số, xuất bản điện tử và phát triển văn hóa đọc. Dự thảo có chính sách hỗ trợ tác giả, đồng bào dân tộc thiểu số và các địa bàn khó khăn cũng như đề cập việc đào tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực cho ngành.

Dự thảo cũng nhấn mạnh vai trò của các tổ chức nghề nghiệp trong phát triển hoạt động xuất bản, trong đó có Hội Xuất bản Việt Nam, Hiệp hội In Việt Nam và hội in các tỉnh, khu vực.

Theo báo VietNamnet, dự thảo đồng thời bổ sung các quy định nhằm quản lý hoạt động xuất bản trên môi trường số và xuyên biên giới, bảo vệ quyền tác giả và ngăn chặn việc đưa các sản phẩm, tài liệu có nội dung vi phạm ra công chúng dưới hình thức xuất bản phẩm. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động xuất bản cũng được đưa vào phạm vi điều chỉnh.

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, Chính phủ đã tiếp thu nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội về nội dung cũng như kỹ thuật lập pháp để tiếp tục hoàn thiện dự thảo.

Dự thảo đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua

Theo Cổng Thông tin điện tử Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết Thường trực Ủy ban cơ bản thống nhất với những nội dung đã được tiếp thu, giải trình. Các nội dung chỉnh lý đáp ứng yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp và tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật sửa đổi 30/54 điều, bãi bỏ 7 điều; đồng thời gộp Điều 28 và Điều 29 thành một điều quy định về nộp, quản lý xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Một điểm khác được Thường trực Ủy ban thống nhất là mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật hiện hành. Việc chỉnh lý nhằm bao quát các chủ thể tham gia hoạt động xuất bản và những chủ thể có liên quan, qua đó tạo cơ sở để Luật điều chỉnh những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Media Quốc hội.

Về cơ chế kiểm tra, giám sát và thẩm định đối với xuất bản phẩm có nội dung đặc thù, Thường trực Ủy ban tán thành phương án chỉnh lý để làm rõ hơn cơ chế kiểm soát 3 lớp. Cơ chế này nhằm tăng cường trách nhiệm của nhà xuất bản, cơ quan chủ quản nhà xuất bản và cơ quan quản lý Nhà nước trong hoạt động xuất bản.

Thường trực Ủy ban cũng thống nhất xác định các nhóm chủ đề, đề tài có tính chất phức tạp, nhạy cảm cần tổ chức thẩm định, gồm lịch sử cách mạng, chủ quyền, an ninh quốc gia, lãnh tụ, lãnh đạo đất nước và anh hùng dân tộc. Dự thảo giao Chính phủ quy định chi tiết các danh mục này.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, với những nội dung đã được tiếp thu, giải trình và chỉnh lý, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: Media Quốc hội.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất rất cao với những nội dung giải trình, tiếp thu và ý kiến của Ủy ban Văn hóa và Xã hội. Bà đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để gửi đại biểu Quốc hội, trình Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua theo chương trình kỳ họp.