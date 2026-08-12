Doanh thu xuất bản Mỹ đạt 32,5 tỷ USD

Hiệp hội các nhà xuất bản Mỹ hôm 10/8 công bố doanh thu toàn ngành xuất bản năm 2025 ước đạt 32,5 tỷ USD, tăng 2,5% so với năm 2024.

Ngành xuất bản Mỹ tăng trưởng, trong đó sách nói, sách điện tử chiếm 21,5% tổng doanh thu toàn ngành. Ảnh minh họa: Cottonbro/Pexels.

Không giống năm 2024, khi doanh số bán ra giảm, số lượng sách bán ra trong năm 2025 đã tăng nhẹ 0,4%, lên 3,15 tỷ cuốn.

Số liệu được tổng hợp bởi Industry Insights, Inc., được xác định bằng cách kết hợp các phản hồi khảo sát từ hơn 1.600 nhà xuất bản tham gia, những người đã báo cáo tổng doanh thu là 12,3 tỷ USD , trong khi 21,2 tỷ USD còn lại được ước tính thông qua ngoại suy, mô hình thị trường và nghiên cứu.

Doanh số từng lĩnh vực sách

Bất chấp sự lên ngôi của AI tác động tới xu hướng đọc, ngành xuất bản Mỹ, nhất là xuất bản phẩm dạng in ấn vẫn đạt tăng trưởng. Xét về xu hướng trong lĩnh vực sách thương mại, doanh thu tổng thể tăng 2,7% lên 21,7 tỷ USD .

Trong đó, tỷ lệ tăng trưởng cao nhất ở nhóm nhà xuất bản sách tôn giáo, với doanh thu tăng 9,3%, đạt 2,2 tỷ USD .

Doanh thu tiểu thuyết đạt 7,1 tỷ USD , phản ánh xu hướng, thị hiếu đọc của người Mỹ.

Doanh thu sách tiểu thuyết dành cho người lớn tăng trưởng mạnh thứ hai, với mức tăng 3,9%, đạt 7,1 tỷ USD .

Doanh số sách phi hư cấu dành cho người lớn tăng 1,6%, lên 6 tỷ USD . Doanh số sách dành cho trẻ em/thanh thiếu niên tăng ít hơn, với sách hư cấu tăng 0,9%, lên 5,4 tỷ USD và sách phi hư cấu tăng 0,3%, lên 1 tỷ USD .

Doanh số bán sách theo đơn vị tăng 0,5% so với năm 2024, gần như hoàn toàn nhờ vào sự tăng trưởng 8,1% doanh số bán sách tôn giáo. Tiểu thuyết dành cho người lớn là phân khúc thương mại ghi nhận sự tăng trưởng về số lượng sách bán ra, với mức tăng 1,9%.

Ngoài các danh mục thương mại, doanh thu bán tài liệu học tập cho giáo dục đại học tăng 8,5%, lên 4,7 tỷ USD , trong khi doanh thu bán tài liệu giảng dạy cho bậc mầm non đến lớp 12 giảm 2,5%, xuống còn 5,2 tỷ USD .

Doanh thu trong phân khúc chuyên nghiệp và học thuật (không bao gồm tạp chí) giảm 1,2%, xuống còn 1,3 tỷ USD . Phân khúc nhỏ nhất của ngành, các nhà xuất bản đại học, ghi nhận mức tăng doanh thu 4,9% trong năm, đạt 368 triệu USD .

Sách nói vẫn trên đà tăng trưởng tại Mỹ. Đây là năm thứ ba sách nói tăng vượt sách điện tử (ebook) tại Mỹ. Ảnh minh họa: Dealz Up.



Doanh số bán sách theo định dạng và kênh

Trong lĩnh vực thương mại, sách bìa cứng và bìa mềm chiếm tổng cộng 73,1% doanh thu, với doanh số bán sách bìa cứng tăng 3,9%, lên 8 tỷ USD , và doanh số bán sách bìa mềm tăng 2%, lên 7,8 triệu USD .

Sách bìa mềm đại chúng gần như biến mất khỏi thị trường, doanh số bán hàng đã giảm 29,4% vào năm ngoái xuống còn 153 triệu USD .

Doanh thu từ sách nói kỹ thuật số và sách điện tử chiếm 21,5% tổng doanh thu thương mại năm 2025, tăng nhẹ so với 21,4% của năm trước. Doanh thu sách nói kỹ thuật số tăng 5,3%, lên 2,5 tỷ USD , và sách điện tử tăng 3,2%, lên 2,2 tỷ USD . 2024 là năm thứ hai liên tiếp doanh thu sách nói kỹ thuật số cao hơn doanh thu sách điện tử.

Các cửa hàng sách truyền thống tại Mỹ có mức tăng trưởng 6%, đạt 5 tỷ USD .

Về các kênh phân phối, các cửa hàng truyền thống có mức tăng trưởng lớn nhất trong năm, với doanh thu tăng 6%, lên 5 tỷ USD , sự tăng trưởng này có thể một phần là do việc mở thêm nhiều cửa hàng Barnes & Noble cũng như nhiều hiệu sách độc lập khác.

Bán lẻ trực tuyến - dẫn đầu bởi Amazon - vẫn là kênh lớn nhất với doanh thu 11,3 tỷ USD , tăng 2,9% so với năm 2024. Doanh số bán hàng thông qua các trung gian - chủ yếu là các nhà bán buôn - giảm 2,4% sau khi giảm hơn 11% trong cả năm 2023 và 2024.

Sự sụt giảm trong ba năm này có thể là do doanh số bán cho thư viện chậm lại và, đặc biệt là năm ngoái, những khó khăn tại Baker & Taylor, công ty đã ngừng hoạt động vào cuối năm 2025.

Doanh số xuất khẩu của sách Mỹ tăng 4,1%, đạt 997 triệu USD , trong khi doanh số bán hàng trực tiếp đã phục hồi sau hai năm sụt giảm, kết thúc năm 2025 với doanh thu 365 triệu USD , mặc dù con số này thấp hơn mức cao nhất 381 triệu USD đạt được vào năm 2022.

Theo Hiệp hội các nhà xuất bản Mỹ, doanh số bán sách thương mại đã tăng 17% từ năm 2021 đến năm 2025, nhanh hơn một chút so với toàn ngành, vốn có mức tăng 16,4%. Doanh số bán sách thương mại theo đơn vị tăng hơn 10% trong giai đoạn 5 năm.

"Báo cáo năm nay phản ánh một ngành xuất bản lành mạnh và năng động", bà Syreeta Swann, giám đốc điều hành của Hiệp hội các nhà xuất bản Mỹ, nhận xét trong một tuyên bố. Bà nhấn mạnh khả năng phục hồi của ngành in ấn ngay cả khi các định dạng kỹ thuật số tiếp tục phát triển.