Cuộc đua song mã trong thị trường chuyển thể sách

Sự thành công của nhiều bộ phim chuyển thể gần đây trên các nền tảng video như Netflix hay Amazon cho thấy chiến lược của những ông lớn này đang phát huy hiệu quả.

Hình ảnh trong phim chuyển thể Off Campus. Ảnh: Amazon Prime Video.

Hàng trăm phụ nữ trẻ, cùng một số ít nam giới, đã tụ họp tại một khu phức hợp rộng lớn ở Hollywood vào một ngày tháng 6 oi bức để đắm chìm trong những câu chuyện tình yêu của các bộ phim chuyển thể Off Campus và The Love Hypothesis.

Sự kiện này mang tên Obsessed Fest, là chương trình dành cho người hâm mộ đầu tiên do Amazon Prime Video tổ chức. Nền tảng phát trực tuyến này đã liên tiếp gặt hái thành công nhờ khai thác nhóm khán giả trẻ đầy nhiệt huyết và đang tăng trưởng nhanh chóng, những người luôn khao khát các câu chuyện tình yêu tuổi trưởng thành.

Tiềm năng của thị trường chuyển thể sách lãng mạn

Theo Hollywood Reporter, lãng mạn là thể loại luôn giữ được sức hút ổn định nhờ sự quan tâm không ngừng của giới trẻ đối với các câu chuyện tình yêu. Kể từ đại dịch Covid-19, mức độ quan tâm của nhóm khán giả từ 18-24 tuổi đối với thể loại này vẫn duy trì ổn định qua các năm.

Theo khảo sát của đơn vị tư vấn Ampere Analysis, gần một nửa (49%) số người tham gia khảo sát đã xem phim truyền hình lãng mạn trong quý đầu tiên của năm 2026. Trong khi đó, mức độ quan tâm của giới trẻ đối với thể loại hài và hành động/phiêu lưu đã giảm 9%, còn thể loại tội phạm/giật gân giảm 5%.

Hình ảnh trong phim chuyển thể Off Campus. Ảnh: Prime Video.

Tính tới cuối năm 2022, các chương trình hẹn hò thực tế vẫn giữ vị trí thống trị trên các nền tảng video trực tuyến. Tuy nhiên, cục diện này đã đảo chiều ngoạn mục nhờ sự gia tăng mạnh mẽ của nhiều bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết lãng mạn.

Variety dẫn một nghiên cứu mới cho thấy, tính đến hiện tại trong năm nay, phim truyền hình lãng mạn dựa vào kịch bản sẵn chiếm tới 83% tổng số đơn hàng sản xuất mới của thể loại này.

Kể từ đầu năm 2025, 40% số đơn đặt hàng phim bộ là các tác phẩm chuyển thể từ văn học. Đồng thời, trong 3 năm qua, số lượng dự án phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết lãng mạn mới đã tăng vọt 73%.

Cuộc cạnh tranh Netflix và Amazon

Theo Hollywood Reporter, Netflix và Prime Video của Amazon đang là những đơn vị tiên phong trên thị trường này. Thực tế, hai nền tảng này đang cùng nhau dẫn dắt xu hướng, khi mỗi bên chiếm khoảng 50% tổng số đơn đặt hàng phim bộ thuộc thể loại này.

Sau thành công của Bridgerton, People We Meet on Vacation, Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và Định kiến) và nhiều tác phẩm khác, Netflix đã mua bản quyền chuyển thể nhiều tiểu thuyết của nữ tác giả lãng mạn ăn khách Emily Henry và công bố kế hoạch sản xuất phim dựa theo cuốn Icebreaker, một câu chuyện tình yêu lấy bối cảnh thể thao thời đại học.

Prime Video của Amazon cũng đang sở hữu các đầu phim ăn khách như The Summer I Turned Pretty, Off Campus và Red, White & Royal Blue. Nền tảng này hiện đẩy mạnh các dự án chuyển thể từ tác phẩm của Colleen Hoover và nhiều tác phẩm nổi tiếng khác trên BookTok.

Theo báo cáo của Amazon, Off Campus đã đạt 36 triệu lượt xem trong 12 ngày đầu công chiếu, trở thành tác phẩm có màn ra mắt thành công thứ 3 trong lịch sử của nền tảng này.

"Mỗi thành công lại thôi thúc chúng tôi nghĩ rằng: Hãy tiếp tục mở rộng và đầu tư hơn nữa", The Wall Street Journal dẫn lời chia sẻ của Courtenay Valenti, Giám đốc mảng phim điện ảnh, phát trực tuyến và chiếu rạp tại Amazon MGM Studios.

Valenti cho biết mục tiêu là mang đến một danh mục nội dung đa dạng, đồng thời gia tăng số lượng chương trình dành cho giới trẻ.

Tiếng nói của cộng đồng sách

Các bảng xếp hạng tác phẩm ăn khách không phải là nguồn duy nhất thúc đẩy xu hướng chuyển thể từ văn học. Theo Deadline, Ampere Analysis nhận định: "Sự phát triển của mạng xã hội đã tạo ra các cộng đồng có cùng sở thích, ví dụ BookTok. Chính họ đang thay đổi cách khán giả trẻ khám phá, tương tác và chia sẻ các nội dung văn hóa".

Wall Street Journal đồng tình với nhận định này, cho rằng sự nổi lên của BookTok đã góp phần thúc đẩy một làn sóng yêu thích các câu chuyện tình yêu trên màn ảnh, đặc biệt là những tác phẩm lấy cảm hứng từ thế giới sách.

Peter Friedlander, Giám đốc mảng truyền hình toàn cầu của Amazon MGM Studios, cho biết, để quyết định dự án nào sẽ được đưa lên màn ảnh, đội ngũ sáng tạo thường tham khảo trực tiếp các cuộc thảo luận của cộng đồng người hâm mộ trên mạng và tìm kiếm những góc nhìn độc đáo.

Ông đặc biệt nhắc đến Rose Hill, dự án chuyển thể từ bộ sách kể về một nhóm ông bố đơn thân sống tại một thị trấn nhỏ, vừa được bật đèn xanh để sản xuất. "Chúng tôi luôn tìm kiếm những yếu tố khác biệt hoặc đặc sắc trong từng thể loại mà chúng tôi đang cân nhắc triển khai", Friedlander nói.

Cuốn Lights Out, một câu chuyện tình yêu mang màu sắc u tối của Navessa Allen, từng rất phổ biến trên TikTok. Nắm bắt nhu cầu của độc giả, Netflix đã mua bản quyền phim của tác phẩm này vào tháng 2 vừa qua.

Mariana Enriquez Denton Bustinza, chuyên gia phân tích cấp cao tại Ampere Analysis, cho biết: “Thể loại lãng mạn và các bộ phim chuyển thể từ sách đang hướng tới nhóm khán giả trẻ, những người ngày càng thể hiện sự hiện diện rõ nét trên mạng xã hội. Bằng cách khai thác cộng đồng trực tuyến này, các nền tảng phát trực tuyến không chỉ gia tăng cơ hội thành công cho bộ phim mà còn đảm bảo sức sống lâu dài cho tác phẩm gốc nhờ sự tương tác và thảo luận liên tục từ người hâm mộ”.