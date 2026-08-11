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Xuất bản

Kịch bản 'The Odyssey' thành sách bán chạy trên Amazon

  • Thứ ba, 11/8/2026 20:43 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Vừa ra mắt 4/8, cuốn sách "The Odyssey: The Official Screenplay" hiện là sách bán chạy nhất trong danh mục "Action & Adventure Movies" của Amazon.

Cuốn sách The Odyssey: The Official Screenplay do nhà xuất bản Faber & Faber ấn hành, bìa mềm dày 240 trang, in toàn bộ kịch bản phim The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan, bao gồm lời thoại và mô tả cảnh quay, mang đến cho độc giả cái nhìn chi tiết hơn về bản chuyển thể điện ảnh cho tác phẩm của Homer.

Thành công của bộ phim đã khơi dậy sự quan tâm dành cho tác phẩm gốc của Homer. Theo đó, doanh số bán ra của The Odyssey trên thị trường sách quốc tế qua các phiên bản khác nhau đã tăng 76% trong năm nay, lượng người nghe sách nói cũng tăng vọt sau khi bộ phim công chiếu, theo Variety đưa tin.

Tương tự, kịch bản bộ phim của Christopher Nolan cũng trở thành ấn phẩm bán chạy nhất trên Amazon.

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Kịch bản bộ phim của Christopher Nolan trở thành ấn phẩm bán chạy nhất trên Amazon trong mục "Action & Adventure Movies".

Xuất bản kịch bản bộ phim song song với các đợt phát hành phim đã trở thành một thông lệ đối với đạo diễn Christopher Nolan. Các kịch bản trước đây được phát hành dưới dạng sách bao gồm Oppenheimer, Tenet, Interstellar, InceptionThe Dark Knight Trilogy.

Theo Forbes, nhà xuất bản Insight Editions cũng sắp phát hành hai cuốn sách về quá trình làm nên bộ phim The Odyssey của Christopher Nolan.

Cuốn đầu tiên, Filming the Odyssey: Inside the Making of Christopher Nolan’s Modern Epic do James Mottram biên soạn cùng lời bạt của Damon, mang đến góc nhìn hậu trường về quá trình sản xuất phim, bao gồm các bài phỏng vấn, ảnh chụp hậu trường và các thiết kế bối cảnh. Sách sẽ phát hành vào ngày 25/8.

Cuốn thứ hai, The World of the Odyssey: A Visual Journey, cũng do Mottram thực hiện, là một cẩm nang hình ảnh về các nhân vật, bối cảnh và các trích dẫn độc quyền từ đạo diễn, sẽ chính thức lên kệ sách vào tháng 9.

Theo đơn vị phát hành sách, chuỗi nhà sách Barnes & Noble sẽ đồng thời phát hành một phiên bản giới hạn của Filming the Odyssey: Inside the Making of Christopher Nolan’s Modern Epic với thiết kế bìa riêng.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Phan Chi

The Odyssey Amazon kịch bản Screenplay Nolan

  • Amazon

    Amazon

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