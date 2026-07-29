Dịch giả 'The Odyssey' gọi kịch bản phim của Nolan là 'nỗi hổ thẹn'

Dù từng được Christopher Nolan ca ngợi, dịch giả Emily Wilson vẫn thẳng thừng chỉ trích bản chuyển thể điện ảnh "The Odyssey" là hời hợt và thiếu chiều sâu tâm lý.

Matt Damon và Charlize Theron trong phim The Odyssey. Ảnh: Landmark Media/Alamy.

Theo Guardian, Emily Wilson, nhà nghiên cứu văn học cổ điển nổi tiếng với bản dịch The Odyssey (Homer) năm 2017 - tác phẩm từng được đạo diễn Christopher Nolan trích dẫn trong chiến dịch quảng bá phim - vừa lên tiếng về bản chuyển thể điện ảnh đình đám này.

Trong bài tiểu luận trên London Review of Books, Wilson nhận định bom tấn của Nolan "không có thông điệp nào thuyết phục" và "thiếu hẳn chiều sâu tâm lý, cảm xúc, chính trị lẫn đạo đức".

"Tôi từng hy vọng sự đồng điệu của Nolan với các chủ đề mang tính sử thi Homer sẽ đẩy ông lên những đỉnh cao sáng tạo mới và nhào nặn ra những nhân vật chân thực hơn. Nhưng The Odyssey lại phơi bày sự kết hợp quen thuộc của ông - phô trương và hời hợt", học giả viết.

Emily Wilson hiện là trưởng khoa Nghiên cứu Cổ điển tại Đại học Pennsylvania (Mỹ). Ảnh: Elijah Ellis.

Bà cho rằng tầm nhìn của bộ phim quá lộn xộn, nhân vật thiếu phát triển để có thể truyền tải những ý tưởng lớn, dù phim làm rất tốt các cảnh cháy nổ và kỹ xảo hoành tráng.

Wilson nhắm thẳng vào khâu kịch bản: "Cấu trúc tự sự nặng tính chiêu trò. Kịch bản thì tồi tệ. Không nhân vật nào có động cơ hành động hay lời thoại thuyết phục. Phim không có cảnh nóng và mọi đồ ăn trông đều kinh khủng". Đề cập đến việc Nolan từng ca ngợi câu mở đầu trong bản dịch của mình, bà thẳng thừng tuyên bố: "Tôi sẽ thấy hổ thẹn nếu phải viết bất kỳ phần nào của kịch bản này".

Chia sẻ thêm trên tờ Sunday Times, trưởng khoa Nghiên cứu Cổ điển tại Đại học Pennsylvania (Mỹ) cho biết tác phẩm hoàn toàn không đọng lại cảm xúc gì. "Các nhân vật không có chiều sâu như nguyên tác của Homer. Tôi tự hỏi liệu mình có thực sự quan tâm việc gã này có trở về với vợ hay không? Bộ phim chẳng đưa ra bất kỳ lý do nào để tôi phải bận tâm", bà nói.

Dù chê bai kịch bản điện ảnh, Emily Wilson vẫn thừa nhận tác động tích cực của bộ phim đối với văn hóa đại chúng. Bà gọi việc The Odyssey ra mắt rạp chiếu là "một sự kiện đáng ăn mừng" vì tác phẩm đang kéo khán giả trở lại rạp phim, đồng thời giúp các bản dịch sử thi (bao gồm cả bản của bà) bán đắt như tôm tươi.

Bên cạnh đó, dịch giả hy vọng sức hút của bộ phim sẽ thuyết phục ban giám hiệu các trường đại học ngừng cắt giảm ngân sách cho các khoa văn học, ngôn ngữ và lịch sử. "Nolan đang nỗ lực hết mình để kéo công chúng quay lại với việc đọc sách, và tôi biết ơn vì điều đó", bà kết luận.