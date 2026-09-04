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Văn hóa đọc

Có gì trong hiệu sách hơn 100 năm tuổi?

  • Thứ sáu, 4/9/2026 12:39 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bookstor Cafe là điểm đến dành cho người yêu sách khi đặt chân tới Hà Lan. Mở cửa từ năm 1921, cho đến nay quán vẫn thu hút nhiều du khách và người dân địa phương.

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Nằm tại số 39 Noordeinde, một trong những tuyến phố trung tâm của Den Haag, Bookstor là hiệu sách lâu đời mở cửa từ năm 1921. Sau này, Bookstor trở thành một tiệm cà phê nhưng vẫn giữ lại cốt lõi là tiệm sách.
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Bước qua cửa, Bookstor tạo cảm giác giống một quán cà phê ấm cúng với những giá sách được bố trí xen kẽ giữa các khu vực bàn ghế. Màu sắc và cách bài trí tại Bookstor gợi lên phong cách tropical retro. Những gam màu và cách sắp đặt nội thất khiến nơi đây dễ liên tưởng đến thẩm mỹ phối màu của bộ phim The Secret Agent (tác phẩm được đề của Oscar 2026 của đạo diễn Kleber Mendonça Filho).

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Ánh sáng tự nhiên từ những ô cửa phía trên giúp không gian giữ được vẻ sáng nhưng trầm, phù hợp với việc đọc sách, làm việc hay đơn giản là tán gẫu.

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Dù mang dáng dấp một quán cà phê, sách vẫn là yếu tố cốt lõi tại Bookstor. Các đầu sách được phân chia theo nhiều chủ đề, trong đó có văn học và những ấn phẩm từ các nhà xuất bản lớn của Hà Lan cũng như quốc tế, bao gồm Penguin Random House.

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Theo quan sát, ở những kệ trên cao của giá sách, khách không với được, cửa hàng sử dụng để lưu trữ các cuốn sách giống với bản xem trước đặt ở kệ phía dưới. Cách sắp xếp không đem lại cảm giác nhồi nhét sách.
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Nhiều góc ngồi bên trong Bookstor được bố trí tương đối tách biệt, tạo điều kiện cho khách đọc sách hoặc làm việc cá nhân. Nhiều người mang theo máy tính xách tay, máy tính bảng và chọn những chiếc bàn nằm sâu bên trong thay vì khu vực phía mặt đường. Trong khi khu vực phía ngoài phù hợp với những nhóm khách muốn trò chuyện và quan sát nhịp sống trên phố, phần không gian bên trong yên tĩnh hơn.
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Phía sau Bookstor là một khoảng sân vườn nhỏ với nhiều bàn ghế. Đây là một trong những điểm tạo nên sức hút của địa điểm, khi khách có thể rời khỏi không gian kín của hiệu sách để đọc sách, trò chuyện hoặc thưởng thức cà phê giữa cây xanh.
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Justin, một sinh viên đến từ Cologne (Đức), cho biết đã nhiều lần ghé Bookstor. Thay vì thư viện công cộng hoặc ở nhà, anh chọn nơi đây vì không gian đủ yên tĩnh để đọc sách nhưng vẫn có cảm giác sinh động của một quán cà phê. “Điểm hấp dẫn của Bookstor nằm ở khả năng tạo ra những góc riêng cho người đọc mà không khiến không gian trở nên quá tĩnh lặng”, Justin chia sẻ.
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Laura, du khách đến từ Hamburg (Đức), ghé Bookstor trong chuyến đi Hà Lan và nhanh chóng bị thu hút bởi không gian. Là người yêu sách, cô nhận thấy mô hình kết hợp hiệu sách với quán cà phê như Bookstor không phổ biến tại thành phố nơi mình sinh sống. Vì vậy, cô đặc biệt ấn tượng với không gian của Bookstor.

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