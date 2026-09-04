Có gì trong hiệu sách hơn 100 năm tuổi?

Laura, du khách đến từ Hamburg (Đức), ghé Bookstor trong chuyến đi Hà Lan và nhanh chóng bị thu hút bởi không gian. Là người yêu sách, cô nhận thấy mô hình kết hợp hiệu sách với quán cà phê như Bookstor không phổ biến tại thành phố nơi mình sinh sống. Vì vậy, cô đặc biệt ấn tượng với không gian của Bookstor.