Cà phê sách phong cách Harry Potter ở TP.HCM

  • Thứ hai, 20/4/2026 05:45 (GMT+7)
Quán cà phê Bibli Library Cafe (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) gây chú ý với không gian như trong truyện Harry Potter và quy định yêu cầu khách giữ im lặng khi vào quán.

Nằm trên đường Hồ Hảo Hớn (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), Bibli Library Coffee gây chú ý với mô hình “quán cà phê im lặng”. Giữa khu trung tâm đông đúc, nơi đây chọn hướng đi khác biệt khi yêu cầu khách giữ trật tự để đảm bảo trải nghiệm đọc sách.
Bên ngoài quán là khoảng không gian nhiều cây xanh, đón nắng tự nhiên. Khi bước vào bên trong, khách đến quán sẽ ấn tượng với không gian gỗ trầm, ánh đèn vàng và những kệ sách cao tạo cảm giác như bước vào một thư viện nhỏ.

Nhiều khách nhận xét quán mang “vibe Harry Potter” với không khí trầm lắng, hơi hướm châu Âu. Nhiều vật dụng trong "thế giới phù thủy" cũng xuất hiện ở đây như đũa phép, chiếc mũ phân loại, mô hình cú Hedwig...
Quán được chia thành nhiều tầng để phục vụ các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Tầng trệt mang không khí cà phê quen thuộc, trong khi các tầng trên yên tĩnh hơn, phù hợp cho việc đọc sách hoặc làm việc cá nhân.
Menu tại quán gồm cà phê, trà và một số món pha chế theo công thức riêng. Nhiều đồ uống được đặt tên theo văn học như “Ông già và biển cả” (cà phê muối hồng Himalaya), “Tùy bút giọt Cafe” (cà phê đen), hay “Bia bơ làng Hogsmeade” (trà oolong kết hợp bột gừng và lớp foam bơ), Cacao nóng của quán Ba cây chổi...
Chị Bảo Ngân - đồng sáng lập quán - cho biết ý tưởng bắt nguồn từ ký ức về tủ sách của ông ngoại - một cựu phóng viên. Những năm tháng gắn bó với sách khiến chị tin rằng một không gian đọc đúng nghĩa có thể trở thành nơi trú ẩn tinh thần cho người trẻ.
Điểm nhấn của không gian là những chiếc đồng hồ lớn đặt tại trung tâm phòng. Theo chia sẻ của đại diện quán, mỗi nhịp chuông vang lên định kỳ như một lời nhắc nhẹ để khách dừng lại, tập trung vào khoảnh khắc hiện tại.
Mùi tinh dầu cam nhẹ, nhạc nền tiết tấu chậm và ánh sáng dịu giúp không gian trở nên thư giãn hơn, đặc biệt vào buổi sáng và đầu giờ chiều.
Điểm đặc biệt tại đây là quy định giữ im lặng. "Thời gian đầu, chúng mình đã đối mặt với không ít phản ứng trái chiều và sự khó chịu từ những người chưa quen. Nhưng Bibli vẫn kiên định, vì chúng mình tin rằng sách ở đây là để đọc thực sự, không phải để làm nền cho những bức hình check-in", chị Bảo Ngân cho biết.
Theo chị, việc duy trì sự im lặng là một lựa chọn có chủ đích nhằm tạo môi trường tập trung, hạn chế các yếu tố gây xao nhãng trong quá trình đọc và làm việc. Sau khoảng 3 năm hoạt động, mô hình này dần hình thành tệp khách riêng, chủ yếu là những người tìm kiếm không gian yên tĩnh giữa khu vực trung tâm.

Hiện tại, nhóm khách tìm đến quán chủ yếu là người đến làm việc, đọc sách. Các hoạt động trò chuyện theo nhóm ít xuất hiện hơn so với quán cà phê thông thường.
Thiết kế của quán lấy cảm hứng từ hiệu sách Livraria Lello, nơi được cho là nguồn cảm hứng cho một số bối cảnh huyền bí trong Harry Potter. Giữa xu hướng cà phê sôi động, Bibli chọn hướng vận hành khác, tập trung vào đọc sách và làm việc cá nhân, qua đó đáp ứng nhu cầu tìm kiếm sự yên tĩnh của một bộ phận khách tại khu vực trung tâm.

Phương Lâm - Đức An

